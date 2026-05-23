Kasasında 'sıcacık' milyonları onu bekliyor... Sanmayın ki o para kolay kazanılıyor... Bırakın yiyeceği sette tuvalet bile yoktu

Haberin Devamı

Yıldız oyuncuların setlerdeki koşulları da genel anlamda gayet güzel.

Çekimin yapılacağı kentte, parasını yapım şirketinin ödediği lüks otellerde konaklama, sette özel karavan, eğer canları kapris yapmak isterse bunun için sınırsız izin.

Böyle bakıldığında milyon dolarlar kolay kazanılıyor gibi duruyor.

Ama bazen sinemanın en pırıltılı yıldızları bile gayet güç koşullarda çalışmak zorunda kalabiliyor.

NE YEMEK VARDI NE TUVALET

Tıpkı yılların oyuncusu Michelle Pfeiffer gibi.

Haberin Devamı

67 yaşındaki yıldız oyuncu, son olarak yönetmenliğini Taylor Sheridan'ın üstlendiği The Madison adlı dizi için kamera karşısına geçti.

Yapımda Kurt Russell ile önemli rolleri paylaşan Michelle Pfeiffer, Los Angeles Times'in In Conversation adlı podcast yayınında, Teksas ve Montana'da yapılan zorlu çekimleri anlattı.

Pfeiffer, "nefes kesici" diye tanımladığı doğa özelliklerinin altını çizdi ama açık arazide yapılan çekim koşullarının hiç öyle olmadığını anlattı.

"Çadırda gibisiniz" diye konuştu Michelle Pfeiffer. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bilirsiniz, klima yok, tesisat yok, tuvalet bile yok."

Michelle Pfeiffer, önemli rollerini Kurt Russell ile paylaştığı The Madison'ın Teksas ve Montana'da yapılan çekimlerinde çok zorlandıklarını anlattı.





BU KOŞULLARA ALIŞMAK ZAMAN ALDI

Bu duruma alışmanın biraz zaman aldığını belirten oyuncu, alelacele bir kulübe inşa edildiğini ama rahat konaklama imkanları sunulmadığını sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

Sette karavan kurulamadığını söyledi Pfeiffer. Söylediğine göre 360 derece çekim yapılıyordu. Karavanların görüntüye girmesini önlemek için de böyle bir tedbir alındı.

Michelle Pfeiffer, setteki koşullar hakkında "Yakınlarda tuvalet yoktu. Yemek yoktu. Kışın da soğuktu. Isıtıcı istiyorduk ya da yazın hava çok sıcak olduğunda bu kez şemsiyeye ihtiyaç duyuyorduk" diye konuştu.

Bu zorlu koşullara ancak çekim programının yarısında uyum sağlayabildiklerini de sözlerine ekledi Pfeiffer.





Görünüşe göre The Madison adlı dizi çekilen bunca zorluğun karşılığını da aldı. Çünkü bir dijital platformda gösterime girdiğinde ilk bölümü sadece 10 gün içinde dünya çapında 8 milyon izleyiciye ulaştı.

Haberin Devamı