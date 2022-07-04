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TEKNE TATİLİ

Eşi Melis Sütşurup’la Bodrum’da tatil yapan Mustafa Sandal önceki gün Cennet Koyu’nda objektife takıldı.

Geçtiğimiz ay Melis Sütşurup’la İtalya’nın başkenti Roma’da nikâh masasına oturan ardından Marmaris’te dostları için düğün daveti veren Mustafa Sandal, eşiyle Bodrum’da tatil yapıyor.

Teknenin ön tarafına geçerek dans eden 52 yaşındaki Mustafa Sandal’ın karın kasları dikkat çekti.

Ünlü çift önceki gün Cennet Koyu açıklarına demirledikleri teknelerinde görüntülendi. (Kamil SÜMER)

BEYAZ İDDİASI

Aleyna Tilki, önceki gün Alaçatı The Beach’te sahneye çıktı.

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İddialı beyaz kombiniyle dikkat çeken genç şarkıcı, şarkıları ve danslarıyla davetlileri coşturdu. (Deniz BOY)

FUTBOL SOHBETİ

Yaz aylarını Muğla-Köyceğiz’deki çiftliğinde geçiren Yılmaz Erdoğan önceki gün Çeşme’de görüntülendi.

Kısa bir tatile çıkan ünlü oyuncu ve yönetmen önceki gün Yuzu Beach’te objektife takıldı. Erdoğan plajda karşılaştığı futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder’le koyu bir futbol sohbetine daldı. ◊ Deniz BOY◊ Kısa bir tatile çıkan ünlü oyuncu ve yönetmen önceki gün Yuzu Beach’te objektife takıldı. Erdoğan plajda karşılaştığı futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder’le koyu bir futbol sohbetine daldı. (Deniz BOY)

SEZONU AÇTILAR

2020 yazında aşk yaşamaya başlayan oyuncu Merve Oflaz ile Allan Hakko, tatil sezonunu önceki gün Bodrum Cennet Koyu’nda açtı.

Fit fiziği ile dikkat çeken Oflaz, gün boyu su üstünde havalanan elektrikli sörf tahtası ile eğlenceli anlar yaşadı. (Kamil SÜMER)