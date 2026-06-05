Karnında hafif bir şişlik görüldü, heyecan başladı… Galiba 600 milyonluk boşanma yerine üçüncü çocuğu seçtiler!

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Buna rağmen evliliklerinin yolunda gitmediği, evde sürekli sorun yaşadıkları ve bu tartışmaların artık onları birbirinden uzaklaştırdığı iddiaları bir türlü bitmek bilmiyor…

George ve Amal Clooney evlendiklerinden beri sürekli medyanın ve hayranlarının yoğun gözetimi altında yaşıyorlar. Üstelik de Hollywood’un o meraklı bakışlarından ve karmaşık, pırıltılı yaşantısından kaçmak için ellerinden gelen her şeyi yapmalarına rağmen…

Sürekli olarak evliliklerinde sorun yaşadıkları söylenen çift hakkında ortaya atılan son iddia ise oldukça çarpıcı…

Ünlü oyuncunun bir türlü vazgeçmediği alkol alışkanlığı, artık sinemayı azaltıp ailesiyle daha fazla vakit geçireceğini söylese de bu sözü bir türlü tutmaması söylendiğine göre karısı amal Clooney’yi canından bezdirmiş.

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Çiftin geçtiğimiz günlerde Londra'daki King's Trust'ın 50. yıl dönümü kutlamasına katıldıklarında çekilen fotoğrafları bu iddialara yeni bir boyut getirdi.

Amal Clooney bu özel davet için vücut hatlarını vurgulayan dar bir Alexander McQueen elbise giymişti. Ve her zaman oldukça ince ve narin görünen ünlü avukatın özellikle karın ve bel bölgesinin “kalınlaştığı” ve göbeğinin hiç olmadığı kadar görünür hale gelmesi çiftin bebek beklediğine yoruldu.

Amal Clooney'nin hiç olmadığı kadar belirgin şekilde daha yuvarlak görünen karnı, süperstar kocası George Clooney ile 600 milyon dolarlık boşanmadan kurtulmak için üçüncü çocuklarına hamile olduğu söylentilerini alevlendirdi.

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Çiftin katıldığı davette yer alıp basına konuşan kaynaklar “Karnının etrafında çok dikkat çeken belirgin bir şişkinlik vardı. Herkes bundan bahsediyordu” demekle kalmadılar Amal Clooney’nin hamilelerde görülen o pırıltıya da sahip olduğunu söylediler.

2014 yılında evlenen çiftin 9 yaşında Ella ve Alexander adında ikiz çocukları var.

Uzun süre İtalya’da yaşayan ve şimdi de Fransa’ya yerleşen George ve Amal Clooney çiftinin ailenin kalıcı olarak nereye yerleşmesi ve ikizlerin hangi okula gitmesi gerektiği konusunda anlaşmazlık yaşadığı konuşuluyor.

George Clooney’nin liberal görüşleri ve mevcut ABD yönetimiyle ilgili açıklamalarının kamuoyunda yarattığı tepkilerin de çiftin ilişkilerinin gerilmesine yol açtığı söyleniyor.

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Bu yetmezmiş gibi George ve Amal Clooney çiftin son zamanlarda ayrı hayatlar yaşadığı iddiaları da bitmek bilmiyor. Ünlü insan hakları avukatı Amal Clooney’nin kocasının Broadway oyunu "Good Night, and Good Luck"ın açılış gecesine katılmaması da bu söylentileri alevlendirmişti.

Evliliklerini yürütmek için çok çaba sarf eden ünlü aşıklar için "George alkol tüketimini azalttı. Amal'a çok daha fazla ilgi gösteriyor ve onu dışarıya, romantik akşam yemeklerine götürmeye özen gösteriyor; bu da aralarındaki kıvılcımı yeniden alevlendirmede büyük rol oynadı. Ancak ikisi de ilişkilerinin hala gelişme aşamasında olduğunu ve aralarındaki farklılıkların ve sorunların sihirli bir değnekle ortadan kalkmayacağını biliyorlar. Bu nedenle, Amal hamile ise, bu kesinlikle evliliğe ikinci bir soluk getirecektir." yorumları yapılıyor.