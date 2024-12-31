Karnında bebeğiyle aldatılmıştı… Ünlü model kocasını sonunda affetti

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Birlikte yıllarca mutluluk pozları veren, iki de kızları olan ünlü çiftin hayatı ihanet iddialarıyla tepetaklak olmuştu.

Dünyaca ünlü Maroon 5 grubunun solisti Adam Levine ve podyumlarda fırtınalar estiren model eşi Behati Prinsloo bu aldatma skandalının üstesinden gelmiş ve evliliklerini kurtarmış gibi görünüyor.

Behati Prinsloo aldatma skandalının üstesinden geldikten sonra kocası Levine’le çekilmiş sarmaş dolaş fotoğraflarını paylaştı.

10 YILLIK EVLİLİK ADETA PAMUK İPLİĞİNE BAĞLIYDI

Çiftin evliliğinin üzerinde karar bulutlar dolaştığı günlerden beri çocuklarını ve kendilerini sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla paylaşmaya devam eden karı koca yine de bunu pek “romantik” bir şekilde yapmayarak dikkat çekiyordu.

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Ünlü model, geçtiğimiz gün Instagram üzerinden yayınladığı bir dizi fotoğrafta, kendisinin ve Adam Levine’in tatlı bir şekilde kucaklaştığı ve birbirlerine yaslandıkları bir görüntüye de yer verdi.

Prinsloo ayrıca kolunu Levine'in boynuna dolayarak kocaman gülümsediği bir başka fotoğraf daha paylaştı. Bu arada ünlü şarkıcı da karede eşinin belini sıkıca tutarken görülüyor.

Çiftin kızları 8 yaşındaki Dusty Rose ve 6 yaşındaki Gio Grace de annelerinin paylaştığı fotoğraflarda yer aldı.

36 yaşındaki Prinsloo ve 45 yaşındaki Levine'in henüz adını açıklamadıkları 1 yaşında bir oğulları da var.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUNA HAMİLEYKEN ALDATILDI

Zaten her şey de ünlü çiftin son çocuklarının hamilelik sürecinde gerçekleşti.

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Behati Prinsloo, üçüncü çocuğuna hamile olduğu sırada Adam Levine’in model Sumner Stroh’la bir ilişki yaşadığı iddia edildi.

Bununla da kalmadı Eylül 2022'de Levine, en az dört kadın tarafından Prinsloo ile ilişkisi varken ya da evliyken uygunsuz davranışlarda bulunmakla suçlandı.

Bu davranışlar arasında Adam Levine’in farklı farklı kadınlara sosyal medya platformlarından yolladığı mesajlar, telefon mesajlarının kayıtları ve TikTok videoları da vardı…

İHANETİ İNKAR ETTİ

Adam Levine karısını aldattığını ve evlilik dışı ilişki yaşadığını şiddetle reddetti. Ancak yazışmalar ve iddia sahibi kadınların sunduğu kanıtlar ortaya çıkınca durumu daha fazla inkâr edemedi ve “Çizgiyi aştım” diyerek yaptıklarını kabul etti.

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“Eşim dışında birileriyle flörtöz bir şekilde konuştum. Bir ilişkim olmadı, yine de hayatımın üzücü bir döneminde çizgiyi aştım.” diyen ünlü şarkıcı “Bu dünyada önemsediğim tek şey karım ve ailem” sözleriyle karısından herkesin önünde özür dilemiş oldu.

"BU, YAPABİLECEĞİM EN BÜYÜK HATAYDI"

“Benim için gerçekten önemli olan tek şeyi riske atacak kadar saf ve aptal olmak yapabileceğim en büyük hataydı” diyen Levine “Bunu bir daha asla yapmayacağım. Tüm sorumluluğu üstleniyorum. Bunu atlatacağız ve birlikte atlatacağız” diyerek karısından af dilemişti.

Çiftin oğulları geçen yılın ocak ayında doğdu. Ve Behati Prinsloo ne kocasının yaptıkları ne de itirafları ve özürleri hakkında konuştu. Bunun yerine sessiz kalıp en küçük çocuğunu büyüttü ve ailesi dağılmasın diye uğraşmaya devam etti.

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