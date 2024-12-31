×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Karnında bebeğiyle aldatılmıştı… Ünlü model kocasını sonunda affetti

Güncelleme Tarihi:

#Adam Levine#Behati Prinsloo#Aldatan Ünlüler
Karnında bebeğiyle aldatılmıştı… Ünlü model kocasını sonunda affetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 07:44

Müzik dünyasının sevilen seslerinden olan ünlü şarkıcı Victoria’s Secret modeli olarak ünlenen güzeller güzeli karısıyla kaçarak evlenmiş ve herkesi şaşkına çevirmişti.

Haberin Devamı

Birlikte yıllarca mutluluk pozları veren, iki de kızları olan ünlü çiftin hayatı ihanet iddialarıyla tepetaklak olmuştu.

Dünyaca ünlü Maroon 5 grubunun solisti Adam Levine ve podyumlarda fırtınalar estiren model eşi Behati Prinsloo bu aldatma skandalının üstesinden gelmiş ve evliliklerini kurtarmış gibi görünüyor.

Karnında bebeğiyle aldatılmıştı… Ünlü model kocasını sonunda affetti

Behati Prinsloo aldatma skandalının üstesinden geldikten sonra kocası Levine’le çekilmiş sarmaş dolaş fotoğraflarını paylaştı.

10 YILLIK EVLİLİK ADETA PAMUK İPLİĞİNE BAĞLIYDI

Çiftin evliliğinin üzerinde karar bulutlar dolaştığı günlerden beri çocuklarını ve kendilerini sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla paylaşmaya devam eden karı koca yine de bunu pek “romantik” bir şekilde yapmayarak dikkat çekiyordu.

Haberin Devamı

Karnında bebeğiyle aldatılmıştı… Ünlü model kocasını sonunda affetti

Ünlü model, geçtiğimiz gün Instagram üzerinden yayınladığı bir dizi fotoğrafta, kendisinin ve Adam Levine’in tatlı bir şekilde kucaklaştığı ve birbirlerine yaslandıkları bir görüntüye de yer verdi.

Prinsloo ayrıca kolunu Levine'in boynuna dolayarak kocaman gülümsediği bir başka fotoğraf daha paylaştı. Bu arada ünlü şarkıcı da karede eşinin belini sıkıca tutarken görülüyor.

Karnında bebeğiyle aldatılmıştı… Ünlü model kocasını sonunda affetti

Çiftin kızları 8 yaşındaki Dusty Rose ve 6 yaşındaki Gio Grace de annelerinin paylaştığı fotoğraflarda yer aldı.

36 yaşındaki Prinsloo ve 45 yaşındaki Levine'in henüz adını açıklamadıkları 1 yaşında bir oğulları da var.

Karnında bebeğiyle aldatılmıştı… Ünlü model kocasını sonunda affetti

ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUNA HAMİLEYKEN ALDATILDI

Zaten her şey de ünlü çiftin son çocuklarının hamilelik sürecinde gerçekleşti.

Haberin Devamı

Behati Prinsloo, üçüncü çocuğuna hamile olduğu sırada Adam Levine’in model Sumner Stroh’la bir ilişki yaşadığı iddia edildi.

Karnında bebeğiyle aldatılmıştı… Ünlü model kocasını sonunda affetti

Gözden KaçmasınDemansla boğuşan efsane oyuncunun eşinden yürek yakan sözler… ‘Kalbim öyle ağır ki’Demansla boğuşan efsane oyuncunun eşinden yürek yakan sözler… ‘Kalbim öyle ağır ki’Haberi görüntüle

Bununla da kalmadı Eylül 2022'de Levine, en az dört kadın tarafından Prinsloo ile ilişkisi varken ya da evliyken uygunsuz davranışlarda bulunmakla suçlandı.

Bu davranışlar arasında Adam Levine’in farklı farklı kadınlara sosyal medya platformlarından yolladığı mesajlar, telefon mesajlarının kayıtları ve TikTok videoları da vardı…

Karnında bebeğiyle aldatılmıştı… Ünlü model kocasını sonunda affetti

İHANETİ İNKAR ETTİ

Adam Levine karısını aldattığını ve evlilik dışı ilişki yaşadığını şiddetle reddetti. Ancak yazışmalar ve iddia sahibi kadınların sunduğu kanıtlar ortaya çıkınca durumu daha fazla inkâr edemedi ve “Çizgiyi aştım” diyerek yaptıklarını kabul etti.

Haberin Devamı

“Eşim dışında birileriyle flörtöz bir şekilde konuştum. Bir ilişkim olmadı, yine de hayatımın üzücü bir döneminde çizgiyi aştım.” diyen ünlü şarkıcı “Bu dünyada önemsediğim tek şey karım ve ailem” sözleriyle karısından herkesin önünde özür dilemiş oldu.

Karnında bebeğiyle aldatılmıştı… Ünlü model kocasını sonunda affetti

"BU, YAPABİLECEĞİM EN BÜYÜK HATAYDI"

“Benim için gerçekten önemli olan tek şeyi riske atacak kadar saf ve aptal olmak yapabileceğim en büyük hataydı” diyen Levine “Bunu bir daha asla yapmayacağım. Tüm sorumluluğu üstleniyorum. Bunu atlatacağız ve birlikte atlatacağız” diyerek karısından af dilemişti.

Çiftin oğulları geçen yılın ocak ayında doğdu. Ve Behati Prinsloo ne kocasının yaptıkları ne de itirafları ve özürleri hakkında konuştu. Bunun yerine sessiz kalıp en küçük çocuğunu büyüttü ve ailesi dağılmasın diye uğraşmaya devam etti.

Haberin Devamı

Karnında bebeğiyle aldatılmıştı… Ünlü model kocasını sonunda affetti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adam Levine#Behati Prinsloo#Aldatan Ünlüler

BAKMADAN GEÇME!