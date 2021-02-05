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Haber Giriş: 05.02.2021 - 17:50 | Son Güncelleme:

Karnı büyüdü: Halsey Türk sevgilisiyle görüntülendi

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Karnı büyüdü: Halsey Türk sevgilisiyle görüntülendi
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Kısa bir süre önce hamile olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı Halsey, doğacak bebeğinin babası Alev Aydın ile birlikte görüntülendi.

Karnı büyüdü: Halsey Türk sevgilisiyle görüntülendi

YÜRÜYÜŞE ÇIKTILAR
Yakında dünyaya gelecek bebeklerinin heyecanını taşıyan Halsey ile Alev Aydın, önceki gün Malibu'da çıktıkları bir yürüyüşte objektiflere takıldı. Maskelerini de eksik etmeyen çifti, birkaç arkadaşları da eşlik etti.

Karnı büyüdü: Halsey Türk sevgilisiyle görüntülendi

KARNI BÜYÜDÜ
Daha önce düşükle sonuçlanan bir hamilelik geçiren Halsey'in karnının giderek büyümesi de dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcı o gün dar bir tayt ve büstiyer giymeyi tercih etmişti. Halsey, kendisini görüntüleyen fotoğrafçılara aldırmadan yürüyüşüne devam etti.

Karnı büyüdü: Halsey Türk sevgilisiyle görüntülendi

'SÜRPRİZ' DİYEREK DUYURDU
Geçtiğimiz yaz Türkiye'ye gelen ve İstanbul başta olmak üzere birçok yeri gezen ünlü şarkıcı Halsey, ilk bebeğine hamile olduğunu duyurdu.26 yaşındaki Halsey, Türk sevgilisi, senaryo yazarı Alev Aydın'dan bir bebek beklediğini bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan şarkıcı bir dizi fotoğrafını "Sürpriz" mesajıyla birlikte paylaştı.

 

Karnı büyüdü: Halsey Türk sevgilisiyle görüntülendi

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Fotoğrafçı Sam Dameshek'in objektifine poz veren Halsey'in bu paylaşımına yorum yapanlar arasında Alev Aydın da vardı. Senaro yazarı Aydın da ünlü şarkıcının bu paylaşımına onu sevdiğini belirten bir yorum yaptı. Aydın, Halsey'in hamileliğini ilan ettiği fotoğrafını kendi Instagram sayfasından da paylaştı.

Karnı büyüdü: Halsey Türk sevgilisiyle görüntülendi

AYDIN DA FOTOĞRAFI PAYLAŞTI
Halsey ile 2019 yılından bu yana birlikte olduğu belirtilen Alev Aydın, Small Shots (2017), Controller and HipMen: Los Angeles (2017 filmlerinin senaristi olarak biliniyor.

Karnı büyüdü: Halsey Türk sevgilisiyle görüntülendi

DÜNYANIN FARKLI YERLERİNDE
Alev Aydın'ın Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflardan, çocukluğunda Suudi Arabistan, New York, Antalya ve Giresun'da bulunduğu anlaşılıyor. 

Karnı büyüdü: Halsey Türk sevgilisiyle görüntülendi

YÜZDE 11 TÜRK ÇIKTI
Müzik dünyasında gerçek adı yerine Halsey'i kullanan ünlü şarkıcı, 18 yaşındayken maddi zorluklarla karşılaştı ve müzik onun için para kazanmanın bir yolu oldu. Kısa bir süre önce Türkiye'ye gelen Halsey, yaptırdığı DNA testinde de yüzde 11 Türk çıktığını duyurmuştu. Halsey, bunun ardından bir yandan Türkçe öğrenmeye bir yandan da baklava yapmaya çalıştığını da sosyal medyadan ilan etmişti. Halsey, anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı ve baba tarafından Afrika-Amerika kökenli. 

Karnı büyüdü: Halsey Türk sevgilisiyle görüntülendi

GİRESUN'DAN ÇOCUKLUK POZU
Halsey'in sevgilisi Alev Aydın'ın Giresun'da çekilen bu çocukluk fotoğrafı da Instagram sayfasında yer alıyor. 

 

 

 

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