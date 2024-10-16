Karnı burnunda görev başındaydı... Doğum izni bitti, ilk iş futbol maçına gitti

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Elbette bütün bir aile ve yediden yetmişe kocaman bir ülke büyük bir sevince kapıldı. Herkesin ilgi odağında genç anne ve baba ile ilk kez torun sahibi olan ünlü çift vardı.

Anne ve baba doğumdan iki gün sonra minik bebeklerini alıp gülümseyerek evlerinin yolunu tuttu. İlk kez baba olan genç adam görevlerini yerine getirse de bebeğin annesi bir süre ortada görünmedi. Aslına bakılırsa karnı burnundayken bile görevlerini aksatmayan anne, doğum iznine çıkmıştı.

Bu süre içinde herkes onu merak etti... Gerçi hastaneden çıkarken görülmüştü ama yine de dünyanın dört bir yanındaki hayranları ve takipçileri onu bir kez daha görmek istiyordu.

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İLK KEZ HALKIN KARŞISINA ÇIKTI

Zaten sonunda hasret bitti... Genç kadın kocasıyla birlikte tam bir buçuk ay sonra ilk kez halkın karşısına çıktı.

Buraya kadar anlattığımız aile Ürdün kraliyet ailesiydi... Kral Abdullah ve Kraliçe Rania'nın dört çocuğunun en büyüğü olan Prens Hüseyin ve karısı Prenses Rajwa, geçtiğimiz ağustos ayında İman adını verdikleri kız bebeklerine kavuştu.

Geçen yılın haziran ayında evlenen çift bu şekilde başta ilk kez torun sahibi olan Kraliçe Rania ve Kral Abdullah olmak üzere hem aileyi hem de ülkeyi sevince boğdu.

Babasının ilk sıradaki veliahdı olan Prens Hüseyin birkaç kez kızıyla çekilen pozlarını sosyal medyada paylaşsa da yeni anne Rajwa uzun süre ortada görünmemişti.

DOĞUM İZNİ BİTTİ FUTBOL MAÇINA GİTTİ

Genç çift doğumun ardından ilk kez birlikte halkın karşısına çıktılar. Genç çift 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında oynanan futbol maçında ülkelerinin milli takımını desteklemek için stadyumdaydı.

Bir futbol tutkunu olan Hüseyin, ülkesinin milli takımının formasını giydi. Karısı Rajwa ise ona uygun renkler seçerek siyahlara büründü. İlk bebeklerini evde babaanne ve büyükbabanın yanı sıra bakıcısına emanet eden Rajwa ile Hüseyin gece boyunca maçın keyfini çıkardı. Kimi zaman heyecana kapıldılar, kimi zaman da milli takımlarını alkışladılar.

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Bu arada ikisinin de keyfinin yerinde olduğu görüldü. Zaman zaman birbirleriyle sohbet eden genç çift, etrafa da gülücükler dağıttı. Kendilerine yapılan sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık verdi.

Çift ara sıra birbirleriyle sohbet etti. İkisinin de neşeli halleri dikkat çekti.





İLK ANNELİK SEVİNCİYLE EVİNİN YOLUNU TUTTU SONRA DA İZİNE ÇIKTI

Hüseyin ile Rajwa 3 Haziran'da kızları İman'ı kucaklarına aldı. Onun dünyaya gelmesinden iki gün sonra da minik bebeği alıp evlerinin yolunu tuttular.

O gün üzerinde çiçekçi elbisesi ve yüzünde çiçekleri kıskandıran mutluluk gülümsemesiyle Prenses Rajwa kameraların karşısına çıktı.

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El ele tutuştuğu kocası Hüseyin kızları İman'ı anne kucağı adı verilen aparatla taşıyordu. Genç çift, mutluluk gülümsemeleri eşliğinde yeni hayatlarına doğru yola çıktı.

İşte o günden sonra Prenses Rajwa da belli ki biraz toparlanıp anneliğe alışabilmek için dinlenmeye çekildi.

Çiftin ilk bebeği doğar doğmaz da hem Kral Abdullah, hem Kraliçe Rania hem de babası Prens Hüseyin sosyal medya hesaplarından mutlu haberi paylaştı.

Minik İman'ın anne ve babasıyla çekilen ilk aile fotoğrafları da büyük yankı uyandırdı.

Sonra aile yeni dünyaya gelen bebek ile birlikte kendi hayatına döndü. Ama Prenses İman'ın doğumunun yankıları da bitmek bilmedi.

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AİLE GELENEĞİNE UYGUN OLARAK DOĞDU

Geçen yıl bütün dünyadan kraliyet ailelerinin katılımıyla gerçekleşen bir törenle evlenen Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın kızı İman'ın doğumuyla ilgili merak edilen birçok ayrıntı da var.

Şimdi bunlara biraz daha yakından bakalım.

Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa, ilk bebeklerini kucaklarına alırken de bir aile geleneğini bozmadı.

Hüseyin, tıpkı kendisinin ve bütün kardeşlerinin hatta babasının da dünyaya gözlerini açtığı aynı hastanede minik kızını kucağına aldı.

İSİM SEÇİMİ DE GELENEKLERE UYGUN

Genç çift, bebeklerini kucaklarına aldığında bir başka aile geleneğine de sadık kaldı. O da kızlarının ismi...

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Minik bebeğe İman adı verildi. Ki bu ismi ailede başkaları da taşıyor. Hüseyin'in, geçen yılın mart ayında evlenen büyük kız kardeşinin adı İman. Babası Kral Abdullah'ın üvey kız kardeşinin ismi de aynı.

Konuşulanlara göre Prens Hüseyin, kız kardeşi Prenses İman'a yakınlığından dolayı kızına da onun ismini vermek istedi.

Prenses İman geçen yılın mart ayında yani ağabeyinden sadece üç ay önce Jamal Thermiotis ile hayatını birleştirirken yanında Hüseyin vardı. Gelin İman'ı damada Prens Hüseyin teslim etti.

Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'ya ilk torun sevincini yaşatan küçük İman 3 Ağustos günü dünyaya gözlerini açtı. Onun doğumu ailenin resmi hesaplarından duyuruldu.

İlk torun sevincini yaşayan Kral Abdullah sosyal medya üzerinden aralarına yeni katılan minik bebeğin yarattığı sevinci satırlara döktü.

Kral Abdullah sevincini "Bize ilk torunumuzu, bahşeden Allah'a şükürler olsun. Hüseyin'e ve sevgili Rajwa'ya kızlarının doğumu için tebrikler. Allah'tan onun iyi bir şekilde büyümesine ve anne babası için onu korumasına yardım etmesini dileriz. Ailemizi aydınlattın" satırlarıyla ifade etti. Açıklamanın sonunda "Büyükbaba" imzası da yer aldı.

53 yaşında babaanne olan Kraliçe Rania da kendi sosyal medya sayfası üzerinden ilk torununa özel bir paylaşım yaptı.

Rania mesajında "En büyük armağanı için Allah'a şükürler olsun... Değerli torunumuz Iman ile hayatımızı aydınlattın. Allah seni bizim için korusun. Hüseyin ve Rajwa'yı tebrik ederim. Allah hayatlarınızı bereket ve memnuniyetle doldursun."

KIZIYLA AYNI GÜN DOĞAN TÜM BEBEKLERE ALTIN HEDİYE ETTİ: Bu arada gelen haberlere göre mutluluktan ayakları yerden kesilen Hüseyin, aynı bölümde dünyaya gelen bütün bebekler için de bir hediye hazırladı. Prens, karısıyla aynı zamanda doğum yapan anneler ve dünyaya gelen bebeklere özel kutular içinde tebrik kartı ile yanında bir de altın lira hediye etti.

2022'DE NİŞANLANDILAR

Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın, ikisi kız, ikisi erkek dört çocuğunun en büyüğü olan Veliaht Prens Hüseyin ile Rajwa Al Saif Al Hüseyin'in nişanı 2022 yılında ilan edildi.

Kraliçe Rania, kendi Instagram hesabından da mutlu haberi paylaştı. Gelinini, kızları Prenses Iman ve Salma'dan ayırmadığını belirtip ondan "üçüncü kızım" diye söz etti.

O ilk duyuruda Rajwa'nın, Kraliçe Rania'ya fiziksel olarak gerçekten de kızı kadar benzemesi dikkatlerden kaçmadı.

Bu arada küçük bir not... Ürdün kraliyet ailesi bu duyurunun ardından büyük kızları Prenses Iman'ın da Jameel Alexander Thermiotis ile nişanlandığını duyurdu.

Zaten geçen yıl önce mart ayında büyük kızları Prenses Iman'ı evlendirdi Abdullah ile Rania. Ondan iki ay sonra da haziranda bu kez ilk göz ağrıları Hüseyin ile Rajwa dünya evine girdi.

30 YIL SONRA İLK GÖRKEMLİ DÜĞÜN

Bu düğünün aile için farklı bir önemi vardı. Çünkü Hüseyin ile Rajwa, Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın tam 30 yıl önce evlendiği haziran ayını düğün için seçti.

Çift, oğullarından tam 30 yıl önce 10 Haziran'da yine dönemine damga vuran bir törenle evlenmişti.

Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın düğünü de ondan hiç geri kalmadı. Hollanda, İngiltere, Danimarka, İspanya, Nepal, Norveç, İsveç, Brunei gibi ülkelerin kraliyet ailesi temsilcileri törene katıldı. Onların yanı sıra uluslararası üst düzey devlet görevlileri de iki gencin mutluluğuna tanıklık etti.

O gün önce Hüseyin ile Rajwa'nın nikahı kıyıldı. O törende Hüseyin askeri üniforması içindeydi. Rajwa ise bedenini saran asimetrik, sade ve şık bir gelinlik giydi. Duvağı da başının üzerine Ürdün kraliyet ailesine ait bir taçla yerleştirildi.