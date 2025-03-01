Karnı burnunda aldatılmıştı... İhaneti affetmedi ama kendi de dağıldı... Meğer severken ayrılmış

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Tabii bir de bunun tam tersi ilişkiler var...

Bir dargın bir barışık sürer bu aşklar. Taraflar arasında çok ciddi inişler ve çıkışlar yaşanır. Bir bakarsınız ayrılırlar sonra bir bakarsınız el ele ortaya çıkarlar.

Megan Fox ile çalkantılı bir ilişki yaşadığı nişanlısı Machine Gun Kelly, bir bebek beklediklerini açıkladı önce. Aradan çok kısa bir zaman geçmişti ki bu kez ayrıldıkları duyuldu.

İşte Megan Fox ile kendisini aldattığı için terk ettiği nişanlısı Machine Gun Kelly de bunlardan biri.

Rol aldığı Transformers adlı yapım sayesinde yıldızını parlatan Megan Fox ile gerçek adı Colson Baker olan Machine Gun Kelly, parmaklarına nişan yüzüklerini taktılar ama sonrasında da defalarca ayrılıp barıştılar.

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Geçen yılın son döneminde bir bebek beklediklerini açıkladı ünlü çift.

Daha bu haberin dumanı tüterken bu kez ayrılık haberi geldi. İleri sürülenlere göre Megan Fox, nişanlısının telefonunda başka kadınlarla yaptığı yazışmaları bulmuştu.

Uzun sözün kısası aldatılmıştı. Hem de karnı burnundayken.

Bu kez Megan Fox, nişanlısını affetmedi ve onu hayatından çıkardı. Eski eşi Brian Austin Green ile evliliğinden üç tane erkek çocuk annesi olan Fox, daha dördüncü bebeği karnındayken bir başına kalakaldı.

Radar adlı internet sitesine konuşan kaynaklara bakılırsa dördüncü bebeğine hamile olan Fox, hem aldatılmanın hem de ayrılığın acısını hala tam olarak atlatamadı.

Her ne kadar bunu kendisi istemiş olsa da Megan Fox'un, aslında nişanlısından ayrıldığı için son derece üzgün olduğu ve hala kendini toparlayamadığı konuşuluyor şimdi.

Bu yeni iddialara bakılırsa 38 yaşındaki Megan Fox, nişanlısını yeniden hayatına almaya hazır. Ama bunu yapmadan önce, kendisini aldatıp farklı kadınlarla görüşmesine neden olan bağımlılığından kurtulmak için tedavi görmesi gerektiğini savunuyor.

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Yine Megan Fox ile 34 yaşındaki Machine Gun Kelly'ye yakın kaynaklara göre aslında ikisi birbirlerini seviyor. Ama kişilikleri birbiriyle uyumsuz. İkisi de asabi, inatçı ve dramatik...

İleri sürülenlere göre Megan Fox, tamamen ayrılsalar bile doğacak bebeğini babası Machine Gun Kelly'den koparmayı düşünmüyor.

Aralarındaki bütün bu gerilime ve çekişmeye rağmen iddialara bakılırsa Fox, Machine Gun Kelly'nin ruh ikizi olduğuna inanıyor. Bu yüzden de onu bir türlü hayatından tamamen çıkarmıyor.

Bundan bir süre önce Megan Fox ve Machine Gun Kelly cephesinden gelen haberlere bakılırsa, güzel oyuncu bebeğini dünyaya getirmeye rahatça hazırlanmak ve kafasını dinlemek istiyor.

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Bebeğinin dünyaya gelmesinden sonra da onu babası Machine Gun Kelly'den tamamen koparmak gibi bir niyeti yok.

Daha önce de defalarca ayrılıp barışan Megan Fox ve Machine Gun Kelly cephesinden gelen haberler şimdilik böyle. Hem kim bilir belki yeni doğacak bebekleri onları yeniden bir araya getirir...

Megan Fox, ilk evliliğini 2010 ile 2021 arasında Brian Austin Green ile yaptı. Bu evlilikten üç tane erkek evlatları oldu.