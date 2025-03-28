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Karnı burnunda ihanete uğramıştı....En mutlu gününde yüreğinde sızı vardı... Üç erkeğin üstüne ilk kız geldi

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#Megan Fox#Machine Gun Kelly#Brian Austin Green
Karnı burnunda ihanete uğramıştı....En mutlu gününde yüreğinde sızı vardı... Üç erkeğin üstüne ilk kız geldi
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 09:55

Tam da ilk ortak bebeklerinin dünyaya gelmesini beklerken ihanet yüzünden ayrılan iki ünlüden mutlu haber geldi... 'Biz ayrılsak da bebeğimin hayatında babası da olacak' diyen güzel yıldız doğum yaptı... Bir kız bebek sahibi olan iki ünlü sevinçlerini de sosyal medyadan paylaştı.

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Bu ilginç öykünün kahramanları, Transformers serisiyle kariyerinde iyi bir çıkış yakalayan Megan Fox ile müzisyen nişanlısı Machine Gun Kelly.

Birlikte ilk bebeklerini beklediklerini duyurduktan kısa bir süre sonra ihanet yüzünden ayrılan Fox ve Kelly'nin bir kız bebeği dünyaya geldi.

Karnı burnunda ihanete uğramıştı....En mutlu gününde yüreğinde sızı vardı... Üç erkeğin üstüne ilk kız geldi

AİLELERİ GİDEREK BÜYÜYOR
Perşembe günü dünyaya gözlerini açan bebeğin babası Machine Gun Kelly de kızının doğumunu  Instagram sayfasından paylaştığı siyah beyaz bir video eşliğinde duyurdu.

Machine Gun Kelly'nin, kızının minik parmaklarını kendi elleri arasına aldığı görüntülere "O sonunda burada... Bizim küçük göksel tohumumuz" mesajı eşlik etti.

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İsmi açıklanmayan bu yeni bebek 38 yaşındaki Megan Fox'un dördüncü, 34 yaşındaki Machine Gun Kelly'nin de ikinci çocuğu.

Megan Fox, eski eşi Brian Austin Green ile evliliği sırasında üç tane erkek çocuk sahibi oldu.

Gerçek adı Colson Baker olan Machine Gun Kelly'nin ise eski sevgilisi Emma Cannon'dan 15 yaşında bir kızı bulunuyor.

Karnı burnunda ihanete uğramıştı....En mutlu gününde yüreğinde sızı vardı... Üç erkeğin üstüne ilk kız geldi

Machine Gun Kelly, Megan Fox ile ilişkisinden dünyaya gelen kızının sevincini sosyal medya sayfasında yer verdiği bir videoyla paylaştı. 

Karnı burnunda ihanete uğramıştı....En mutlu gününde yüreğinde sızı vardı... Üç erkeğin üstüne ilk kız geldi

Brian Austin Green ile evliliğinden üç tane oğlu olan Megan Fox, Machine Gun Kelly'den de bebek beklediğini bu pozuyla duyurmuştu.

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Karnı burnunda ihanete uğramıştı....En mutlu gününde yüreğinde sızı vardı... Üç erkeğin üstüne ilk kız geldi

 
DAHA ÖNCE BİR DÜŞÜK YAPMIŞTI: Megan Fox, Machine Gun Kelly ile birlikteliği sırasında daha önce de hamile kalmış ancak düşük yapmıştı. Fox, kaleme aldığı Pretty Boys Are Poisonous adlı şiir kitabında kız bebeğini kaybetmenin kendisini nasıl etkilediğini dizelere dökmüştü.

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Karnı burnunda ihanete uğramıştı....En mutlu gününde yüreğinde sızı vardı... Üç erkeğin üstüne ilk kız geldi

KARNI BURNUNDA İHANETE UĞRAMIŞTI 
Megan Fox ile Machine Gun Kelly, geçen yılın son döneminde bir bebek beklediklerini açıkladı. Bu mutlu haberi, büyüyen karnını gözler önüne seren bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu Megan Fox.

Daha bu haberin dumanı tüterken bu kez ayrılık haberi geldi. İleri sürülenlere göre Megan Fox, nişanlısının telefonunda başka kadınlarla yaptığı yazışmaları bulmuştu.

Uzun sözün kısası aldatılmıştı. Hem de karnı burnundayken.

Megan Fox, nişanlısını affetmedi ve onu hayatından çıkardı. Eski eşi Brian Austin Green ile evliliğinden üç tane erkek çocuk annesi olan Fox, daha dördüncü bebeği karnındayken bir başına kalakaldı.

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Karnı burnunda ihanete uğramıştı....En mutlu gününde yüreğinde sızı vardı... Üç erkeğin üstüne ilk kız geldi

ASLINDA AFFETMEYE HAZIR 
Her ne kadar bunu kendisi istemiş olsa da Megan Fox'un, aslında nişanlısından ayrıldığı için son derece üzgün olduğu ve hala kendini toparlayamadığı konuşuluyordu.

Bu yeni iddialara bakılırsa Megan Fox, nişanlısını yeniden hayatına almaya hazır. Ama bunu yapmadan önce, kendisini aldatıp farklı kadınlarla görüşmesine neden olan bağımlılığından kurtulmak için tedavi görmesi gerektiğini savunuyor.

Yine Megan Fox ile Machine Gun Kelly'ye yakın kaynaklara göre aslında ikisi birbirlerini seviyor. Ama kişilikleri birbiriyle uyumsuz. İkisi de asabi, inatçı ve dramatik...

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Karnı burnunda ihanete uğramıştı....En mutlu gününde yüreğinde sızı vardı... Üç erkeğin üstüne ilk kız geldi

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HALA KALBİNDEN SÖKÜP ATAMADI
Aralarındaki bütün bu gerilime ve çekişmeye rağmen iddialara göre Fox, Machine Gun Kelly'nin ruh ikizi olduğuna inanıyor. Bu yüzden de onu bir türlü hayatından tamamen çıkarmıyor.

Bebeğinin dünyaya gelmesinden sonra da onu babası Machine Gun Kelly'den tamamen koparmak gibi bir niyeti yok.

Görünüşe göre Megan Fox ile Machine Gun Kelly, kızlarının dünyaya geldiği gün yine bir araya geldiler. Machine Gun Kelly, kızlarını dünyaya getirdiği sırada Megan Fox'un yanındaydı.

Bebek haberinin duyulmasından sonra herkes eski çiftin yeniden bir araya gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı.

Karnı burnunda ihanete uğramıştı....En mutlu gününde yüreğinde sızı vardı... Üç erkeğin üstüne ilk kız geldi

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Megan Fox, 2010 ile 2021 arasında Brian Austin Green ile evliydi. Eski çift bu süreçte üç tane erkek evlat sahibi oldu.

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#Megan Fox#Machine Gun Kelly#Brian Austin Green

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