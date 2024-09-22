Karnaval gibi düğün... Sosyete bu davete akın etti!

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Sima Tarkan ve iş dünyasının tanınmış ismi Mark Basoğlu, İtalya’da evlendi. Çiftin iki gün iki gece yapılan düğünü için ünlü isimler İtalya’ya akın etti.

Sima Tarkan ile Mark Başoğlu’nun düğününün ilk gününde İtalyan gecesi düzenlendi. Davetliler bir araya gelip bir akşam yemeği yedi. Renkli masalar, menü ve çiçekler her detayıyla uyum içindeydi. Temaya uygun olarak düşünülen ayrıntılar göz doldurdu.

Karnaval havasında geçen düğünün ikinci gününde ise konuklar San Clemente Palace Kempinski Hotel’de hazır bulundu.

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Sima Tarkan, kabarık model üç boyutlu gelinliğiyle hayran bıraktı. Mark Başoğlu siyah bir smokin tercih etti.

Düğüne Arzu Sabancı, Ömer Sabancı, Hacı Sabancı, Nazlı Sabancı, Hakan Sabancı, Hande Erçel, Kerim Sabancı, Kerem Kamışlı, Dila Tarkan, Sibil Çetinkaya, Ecem Oltulu, Derev Clara Kösedağ, Rachel Araz Kirespi, Sami Kirespi, Allan Hakko, Selin Yağcıoğlu, Şeyma Subaşı gibi birçok isim katılım gösterdi.