Karlar arasında aşk… Kaçamak tatilleri ortaya çıktı

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Tıpkı bir yıldızı gibi milyonlarca hayranı olan Middleton 2024’ün ocak ayında ameliyat olduktan sonra gözden kaybolmuş, aylarca ortalarda görünmedikten sonra mart ayında kansere yakalandığını duyurmuştu.

Kemoterapi gören Kate yaz boyunca söylentileri ortadan kaldırmak için birkaç kez halkın karşısına çıksa da asıl geri dönüşü eylülde oldu. Kemoterapisinin sonlandığını duyuran prenses daha sonra yavaş yavaş halkın önüne çıktığı etkinliklere geri döndü.

Kate Middleton'ın eşi William ve çocuklarıyla İsviçre Alpleri'nde gizlice kayak tatiline gittiği ortaya çıktı

Geleneksel yeni yıl törenlerinde boy gösterdi, eşi William’la kraliyet etkinliklerine katıldı ve en son olarak da kanser tedavisi gördüğü hastaneye gidip hastalarla görüştü.

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Ve burada da en iyi haberi vererek kanserinin gerileme sürecine girdiğini duyurdu. “Rahatladığını” ve “iyileşmeye odaklandığını” söyleyen Middleton, tedavi gördüğü Londra’daki Royal Marsden Hastanesi’ni ziyaret edip kendisiyle ilgilenen doktorlara ve sağlık personeline minnettarlığını gösterdi.

Bu haber de en çok onu neredeyse gün aşırı karşılarında görmeye alışan hayranlarını sevindirdi. Ancak Kate Middleton artık iyileşmiş olsa da onu artık eskisi gibi çok fazla ortalarda görmek mümkün olmayacak.

Artık iyileşmiş olsa da sevenleri Kate'i eskisinden daha az görecek çünkü güzel prenses bundan böyle kendini ve ailesini ön plana alarak yaşayacak

Prensesin tüm önceliği sağlığına vereceğini söyleyen saray kaynakları katılacağı etkinlikleri de dikkatle seçeceğini ve bunların sayısının epey azalacağını söylemişti.

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Üç çocuğunu, sağlığını ve kocası William’ı bundan böyle ilk sıraya koyacak olan Kate bu yolda ilk adımı da onlarla ve erkek kardeşi James Middleton ve ailesiyle birlikte gizli bir kayak tatiline çıkmış.

Çift 2014'te, iki çocukları oldukları günlerde çıktıkları kayak tatilinde böyle poz vermişti

Daily Mail’in iddiasına göre bu yeni yılı kraliyet ailesiyle birlikte her zaman olduğu gibi Sandringham’da karşılayan çift çocuklarını da alarak gizlice kafa dinleyecekleri bir kaçamak yapmışlar.

Daha önce de kayak tatillerinde görüntülenen çiftin Kate’in hastalığı sırasında büyük bir sınavdan geçen aşklarının bu zorlu süreçte güçlendiği ve birbirlerine de daha fazla zaman ayıracakları bir süredir konuşuluyordu.

William ve Kate henüz sevgili oldukları yıllarda...

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Hatta Prens William’ın geçen bu korkunç yılın ardından Kate’e sürpriz yapacağı ve onu kendi aralarında nişanlandıkları Afrika’ya götürmek istediği dedikoduları duyulmuştu. Anlaşılan William sonradan rota değiştirdi ve çift kısa bir kayak tatili kaçamağında karar kıldı...