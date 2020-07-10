Kariyeriniz batsın! Şiddet iddialarında hep aynı savunma...

MÜZİK grubu Rubato’nun solisti Özer Arkun tarafından darp edildiğini iddia eden B.Y.’nin geçtiğimiz pazartesi günü Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Savcılığı’na şikâyette bulunması üzerine, savcılık “tehdit” suçundan soruşturma başlattı. B.Y. soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi, avukatı Fatih Uzun da “Özer Arkun, olaydan sonra B.Y’yi şikâyetçi olursa kendisine ve ailesine zarar vermekle tehdit etmeye başlamıştır. Ancak müvekkilim tehditlere daha fazla tahammül edememiş ve Özer Arkun hakkında şikayet başvurusunda bulunarak uzaklaştırma kararı verilmesini talep etmiştir” dedi. Özer Arkun’un ifadesinin alınması için ikametinin bulunduğu yerdeki polis merkezine yazı yazıldı.



‘REZİL ETMEK İÇİN İFTİRA ATIYOR’



Özer Arkun’un avukatı Faruk Çelik de yazılı bir açıklama yaptı. B.Y.’nin iftira attığını iddia eden avukat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Söz konusu iddialar asılsız, kurgu ve gerçek dışıdır. Evliliğe doğru giden bir ilişkinin son dönemlerinde ikili fikren ve ruhen anlaşamamaları nedeniyle ayrılık kararı almıştır. Yeniden birlikte olmaları konusunda Arkun’a baskı yapan B.Y., barışma gerçekleşmezse şiddet suçlamasıyla kendisine iftira atacağını, halk nezdinde rezil edeceğini açıkça belirtmiştir. B.Y.’nin evin içinde geçirdiği kaza sonucu yaralanmasına rağmen, bu kazayı ilişkisi bittikten ve üstünden aylar geçtikten sonra adeta şiddete uğramış gibi lanse etmesi, söz konusu kaza sonrası evde, özel alanda çektiği videoları yayınlamak için bekletmesi art niyetlidir. 30 yıllık müzik kariyeri ile tanınan, usta bir müzisyen olan Arkun’un yargısız infaza maruz kalmaması için gerekli tüm belgeler yargıya sunulacaktır.” (Aziz ÖZEN)



Özer Arkun’un yerdeki izleri temizlerken çekilmiş görüntüsü soruşturma dosyasına girdi.

Kan değil içecekmiş



B.Y.’nin şikâyeti üzerine Özer Arkun hakkında soruşturma başlatıldı. B.Y.’nin çektiği, Arkun’un yerdeki kan izlerini temizlerken göründüğü bir video da soruşturma dosyasına girdi. Arkun’un menajeri Gerçek Taşlıoğlu, konuyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Özer’le konuştum, ‘Yere içecek dökülmüştü, onu siliyordum’ dedi.” Taşlıoğlu ayrıca, “Hanımefendi, Özer kendisiyle evlenmekten vazgeçtiği için iftira atıyor. Ben kendisini tanıyordum, zor biriydi” diye konuştu. m (İsmail BAYRAK)

‘Ayrılığı kabul edemedi’ iddiası

Deniz Bulutsuz’un darp iddiasıyla şikâyetçi olduğu Ozan Güven, verdiği ifadede genç kadının ‘ayrılığı kabullenemediğini’ ve kendisine “Sen benden ayrılıyorsun, ben de seni rezil edeceğim, kariyerini bitireceğim” dediğini iddia etti.

‘Eve gittiğimde perişan haldeydi’

OZAN Güven hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, şoförü Hasan Doğan’ın ifadesi alındı. Doğan şunları söyledi: “Saat 03.00’te eve gittiğimde Deniz Hanım ‘Çok fena tartıştık. Ozan yaralı. Ben bir şey yapmadım’ dedi. Eve gittiğimde Ozan Güven perişan haldeydi. Yüzü gözü çizilmiş, parçalanmış gibi duruyordu. Deniz Bulutsuz’u Erdem Bey’in evine bıraktım. 2 gün sonra arayarak ‘Ozan’ı bana getir’ diye ısrar etti. ‘Ozan benimle görüşmezse karakola giderim’ diye mesaj attı.” (Özge EĞRİKAR)

SENİ BİTİRECEĞİM!

SILA’nın bir dönem ilişki yaşadığı Ahmet Kural’dan şiddet gördüğünü açıklaması magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Kural, savunmasında ünlü şarkıcının kendisine “Seni bitireceğim” dediğini öne sürmüştü.

TÜM İLİŞKİMİ BİTİRDİM

Sıla, Özer Arkun’la ilgili şiddet haberlerinin ardından da şu açıklamayı yaptı: “Özer Arkun’la profesyonel ve arkadaşlık ilişkimi bitirdiğimi kamuoyu ile paylaşmak isterim.”