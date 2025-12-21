Kariyeri tepetaklak oldu, nişanlısı terk etti… Onu yeni aşkı kurtardı… ‘Hayatıma güneş gibi doğdun sevgilim’

Haberin Devamı

Çıkardığı yeni albüm ve çıktığı dünya turu başarısızlıklarla dolu geçti. Katy Perry bu arada Jeff Bezos’un düzenlediği özel turla, Lauren Sanchez ve bir grup kadınla birlikte uzaya yolculuk yaptı.

Dünyaya döndüğünde de toprağı öperek hayranları için özel bir şov sergiledi. Ancak tüm bu hamleler geri tepti ve Katy Perry takdir yerine gösterişçi olduğu söylenerek birçok eleştiri aldı.

Bu da yetmezmiş gibi yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu, tek kızının babası nişanlısı Orlando Bloom’la yollarını ayırdı.

Aslında bu ayrılık geliyorum demiş, ikilinin ilişkisi bitme sinyalleri vermeye başlamıştı. Ancak bu uzun süreli ilişkinini nişana rağmen nikah masasına ulaşamadan bitmiş olması ünlü şarkıcıyı epey sarstı.

Üstelik Orlando Bloom ayrılık haberleri duyulur duyulmaz birkaç farklı güzelle görüntülendi ve sanki hiç üzülmemiş gibi yoluna hemen mutlu mesut devam etti.

Pop müziğin yıldız ismi kariyerindeki ve özel hayatındaki bu büyük yıkımların ardından temmuz ayında kimselerin beklemediği, yılın en sürpriz aşkıyla ortaya çıktı.

41 yaşındaki pop yıldızı ve Kanada'nın eski başbakanı 53 yaşındaki Justin Trudeau son beş aydır büyük bir aşk yaşıyorlar ve o zamandan beri neredeyse birbirlerinden ayrılmadılar.

İkili ilk olarak Montreal'de baş başa yemek yerken görüntülenmiş ve aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı.

Daha sonra Katy Perry’nin lüks yatında öpüşürken de yakalanan taze aşıklar ünlü şarkıcının doğum gününde ilk kez el ele ortaya çıktılar, daha sonra da aşklarını saklamadan özgürce yaşamaya devam ettiler.

Ünlü şarkıcıyı tanıyanlar “Onu aşağıya çeken her şey Justin Trudeau hayatına girdiğinden beri yok oldu ve artık sadece mutluluğunu düşünüyor” diyorlar.

Ünlü şarkıcı ve eski başbakanın hâlâ ilişkilerinin “cicim aylarını” yaşadıkları ve birlikte çok iyi vakit geçirdikleri söyleniyor.

Grammy ödüllü sanatçının 2024 albümü 143, eleştirmenler tarafından başarısız bulundu, gösterişli Lifetimes Turnesi içi boş olarak eleştirildi ve hayranlarının gerçeklikten uzak bulduğu uzay uçuşu gösterisiyle acımasızca alay edildi.

Bunun da ötesinde, 5 yaşındaki kızı Daisy'nin babası 48 yaşındaki aktör Orlando Bloom'dan ayrılığı onu "utandırdı ve duygusal olarak tüketti" yorumları bitmek bilmedi.

Justin Trudeau ile yaşamaya başladığı bu aşk ise onun zor zamanların üstesinden gelmesine yardımcı oldu.

Söylenenlere göre yakışıklı başbakan ünlü şarkıcının son birkaç yılın zorluğunu geride bırakmasına yardımcı olmak için ona inanılmaz derecede ilgili davranıyor ve her şeyi yapıyor.

Katy Perry’nin yakınları da ünlü şarkıcının bu ilgiyle birlikte yaşadığı olumlu değişimi görüyor.

Yapılan yorumlara göre Katy Perry oldukça karanlık bir dönemden geçerken gelen bu aşk onun için “hayatında bir güneş ışığı” oldu.

"Justin'in ona çok iyi geldiği açık. Çok iyi bir ruh halinde ve adeta havada yürüyor gibi görünüyor. Hayatında hala bolca stres var, ama eskisi gibi onu rahatsız etmiyor.”

Çiftin ilişkilerinin hâlâ çok yeni olmasına rağmen ikisinin de bu aşkın uzun ömürlü olmasını bekledikleri konuşuluyor.