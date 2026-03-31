Kariyeri bitti, kendi de Ã¶lÃ¼r diyenler Ã¶ylece bakakaldÄ±: Ã‡aresiz hastalÄ±ÄŸÄ±na kafa tuttu, mucizenin adÄ± oldu: TÃ¼m dualar kabul edildi, sahneye dÃ¶nÃ¼yor

Haberin DevamÄ±

Ã‡ok nadir gÃ¶rÃ¼len ve kesin bir tedavisi olmayan bu hastalÄ±k, yakalanan kiÅŸinin bedenini ele geÃ§iriyordu. Kas spazmlarÄ±, hareket yeteneÄŸinin kÄ±sÄ±tlanmasÄ±...Â Bir yandan ses tellerini de etkileyen bir hastalÄ±ktÄ± bu.

KARÄ°YERÄ° TEHLÄ°KEYE GÄ°RMÄ°ÅžTÄ°

Durum bÃ¶yle olunca Celine Dion'un mesleki kariyeri de tehlikeye girdi.

Ama Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± yÄ±lmadÄ±, hastalÄ±ÄŸÄ±na boyun eÄŸmedi... Tedavi sÃ¼recinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± acÄ±larÄ± da I am Celine Dion (Ben Celine Dion) adlÄ± belgeselde hiÃ§ Ã§ekinmeden gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

GÃ¶zyaÅŸlarÄ±na bile boÄŸulduÄŸu, en zayÄ±f, en korunaksÄ±z halini o belgeselde hayranlarÄ±ndan saklamadÄ±.

Bir yandan da asla kendini tam olarak hastalÄ±ÄŸÄ±na teslim etmedi. Tedavinin yanÄ± sÄ±ra fiziksel egzersizlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼, hatta iki yÄ±l Ã¶nce Paris OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda sahneye bile Ã§Ä±ktÄ±.

Haberin DevamÄ±

SonrasÄ±nda bunun playback olduÄŸu iddia edilse de Ã¶yle ya da bÃ¶yle Dion, milyonlarca hayranÄ±nÄ± mutlu etti.

Â

DOÄžUM GÃœNÃœNDE BÃœYÃœK MÃœJDEYÄ° VERDÄ°

58 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi Celine Dion, verdiÄŸi yeni haberle dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda onun sesini dinlemeyi Ã¶zleyen hayranlarÄ±nÄ± bir kez daha heyecanlandÄ±rdÄ±....

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, 10 konserlik bir diziyle sahneye dÃ¶nÃ¼yor!

Dion, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki eylÃ¼l ve ekim aylarÄ±nda Paris'teki 40 bin kiÅŸi kapasiteli La Defense Arena'da yÄ±llar sonra yeniden hayranlarÄ±yla buluÅŸacak.

Celine Dion, bu mutlu haberin duyurusunu sosyal medya sayfasÄ±ndan yaptÄ±. Konuyla ilgili bir video paylaÅŸan ÅŸarkÄ±cÄ± "Bunun iÃ§in Ã§ok hazÄ±rÄ±m. Kendimi iyi hissediyorum, gÃ¼Ã§lÃ¼yÃ¼m" diye konuÅŸtu.

Dion, bir sÃ¼redir sÃ¶ylenti halinde dolaÅŸan bu haberi resmen duyurmak iÃ§in 30 Mart'taki doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ seÃ§ti.





Haberin DevamÄ±

'DUALARINIZI, SEVGÄ°NÄ°ZÄ° HEP HÄ°SSETTÄ°M'

SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± bozulduÄŸu iÃ§in ara verdiÄŸi sahnelere yeniden dÃ¶necek olmasÄ±nÄ± ise "HayatÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k hediyesi" olarak nitelendirdi.

Yeniden seyircisiyle buluÅŸacak olmanÄ±n heyecanÄ±nÄ± ve biraz da gerginliÄŸini hissettiÄŸini saklamayan Dion "Yeniden ÅŸarkÄ± sÃ¶ylÃ¼yorum hatta biraz dans bile ediyorum" dedi.

Sonra da ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±: "Ama size Ã¶nemli bir ÅŸey sÃ¶ylemem gerek. Son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r her gÃ¼n dualarÄ±nÄ±zÄ±, desteÄŸinizi, iyiliÄŸinizi ve sevginizi hissettim. Hepinize minnettarÄ±m. Sizi tekrar gÃ¶rmek iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum."





ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± I Am Celine Dion adlÄ± belgeselde hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadelesini bÃ¼tÃ¼n ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.