Karısıyla birlikte almıştı şimdi sevgilisiyle oturuyor… İşte ünlü oyuncunun 20 milyonluk muhteşem evi

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27 yıllık karısı Deborra Lee Furness’tan 2023’te ayrılan Hugh Jackman’ın yuvasının yasak aşk yüzünden yıkıldığı ortaya çıkmıştı.

56 yaşındaki Hugh Jackman ve 69 yaşındaki eski eşi Deborra Lee, New York'un Chelsea semtindeki modern çatı katını 2022 yılında 21 milyon dolara satın almıştı.

Tiyatro sahnesine birlikte çıktığı rol arkadaşı Sutton Foster’la ilişki yaşadığı için eşinden ayrılan Hugh Jackman’ın bu yasak aşkı Ocak 2025’te el ele ilk kez fotoğrafları çekildiğinde herkesin diline düşmüştü.

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İhanete uğrayan ve terk edilen eski eş Deborra Lee Furness iki yıl bekledikten sonra geçtiğimiz hafta en sonunda Hugh Jackman’dan boşanmak için mahkemeye başvurdu.

Bu bekleyişin sebebi de eski eşlerin toplamda 387 milyon doları aşan servetlerini bölüşmek için anlaşmaya çalışmalarıydı.

Birçok yatırımın yanı sıra ABD, İngiltere ve memleketleri Avustralya’da birçok evleri de olan çift 2022’de aldıkları çatı katı konusunda da en sonunda anlaştılar.

Bu muhteşem manzaralı, içi oldukça modern ve lüks şekilde döşenmiş, beyaz ağırlıklı çatı katı en sonunda Hugh Jackman’a kaldı.

440 metrekare büyüklüğündeki daire, ödüllü Fransız mimar Jean Nouvel tarafından tasarlanan, 23 katta 57 daireye sahip, sıra dışı cam cepheli bir binanın çatı katında yer alıyor.

Hem fiyatı hem de güzelliğiyle dudak uçuklatan bu ev ortak yaşam alanlarının etrafında yer alan dört yatak odası ile aydınlık ve havadar bir terastan oluşuyor.

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Dört metreden fazla yüksekliğe sahip tavandan tabana pencereler ve Hudson Nehri'ne bakan devasa bir çatı terası ile 343 metrekare açık alana sahip.

Geçtiğimiz haftalarda New York sokaklarında ellerinde eşyalar ve paketlerle görüntülenen Hugh Jackman ve yeni aşkı Sutton Foster bu muhteşem eve yerleşmeye çalışıyorlardı.

Sutton Foster bu tepki toplayan aşkı rahatça yaşayabilmek için hayatını artık sevgilisi Hugh Jackman’la birlikte bu evde geçirecek.

Deborra Lee Furness’ın zaten uğradığı ihanet yüzünden yaşadığı büyük üzüntünün bu birlikte aldıkları ev artık yuvasını yıkan kadın Sutton Foster’ın eline geçtiği için daha da büyüdüğü konuşuluyordu.

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