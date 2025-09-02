Karısını çocuklarının dadısıyla aldatmıştı… Yıllar sonra itiraf etti: Hala çok utanıyorum

Haberin Devamı

Hatta bu o kadar sık rastlanan bir durum ki Hollywood’un birçok ünlü çiftinin evlilik hikâyelerinin bu şekilde başladığını biliyoruz. Kimi bu büyük heyecanın ardından aşklarını saman alevi gibi kaybetse de kimileri mutlu bir yuva kurmayı başarmış oluyor.

İşte bu çiftlerden biri de bir dönem Hollywood’un en gözde çiftlerinden biri olmayı başaran Ethan Hawke ve Uma Thurman’dı…

Hollywood'un iki ünlü aşığı yıllar önce sette tanışıp evlenmiş, iki çocukları olmuştu

SET AŞIKLARI İKİ ÇOCUKLARIYLA MUTLU BİR YUVA KURMUŞTU

Ünlü çift 1997 yapımı Gattaca filminde başrolleri paylaşmış ve sette başlayan aşklarını nikah masasına taşımıştı. Ethan Hawke bu yakınlaşma için "Çok yüksek bir his. Tehlikeli ve heyecan verici” ifadelerini kullanıyor…

Hawke ve Thurman tanışmalarından bir yıl sonra Hawke ve Thurman evlendi ve şimdi 27 yaşında olan kızları Maya ve 23 yaşında olan oğulları Levon dünyaya geldi.

Ethan Hawke karısı Uma Thurman'ı çocuklarının dadısıyla aldatmıştı

Bu mutlu yuva daha 10 yılını bile doldurmadan 2005’te yıkılacaktı. Ünlü çiftin ayrılık sebebi ise Ethan Hawke’ın karısı Uma Thurman’ı çocuklarının dadısı Ryan Shawhughes ile aldatmasıydı.

KARISINI ÇOCUKLARININ DADISIYLA ALDATTI

Ethan Hawke bu iddiaları reddetse de boşandıktan kısa bir süre sonra eski dadıları Ryan Shawhughes’la artık saklamaya gerek duymadığı bir aşka yelken açtı.

Ethan Hawke boşanırken aldatma iddialarını reddetmiş ama hemen sonra eski dadılarıyla aşk yaşamaya başlamıştı

Yasak aşkın kahramanları 2008’de evlendi ve iki kızları oldu: 17 yaşındaki Clementine ve 14 yaşındaki Indiana…

Şu sıralar Venedik Film Festivali’nde yeni filmi için bulunan ünlü oyuncu verdiği samimi bir röportajda yıllar önceki bu aldatma ve ayrılık hikâyesinden dolayı hâlâ utanç duyduğunu itiraf etti.

Ethan Hawke yıllar önce yaşananlardan hâlâ utandığını itiraf etti... Ancak utanç sebebi kendi yaptıkları değil de eski karısının büyüklük göstermesi oldu

HÂLÂ ÇOK UTANIYORMUŞ... NEDENİ İSE...

Bu utancın ardındaki sebep de sanıldığı gibi karısını aldatmış olması değildi…

Ethan Hawke’ı utanç içinde bırakan aldattığı eski eşi Uma Thruman’ın bu konuda asla olumsuz bir açıklama yapmamış olması, onu basına yem etmemek için uğraşması olmuş.

Uma Thurman ihanete uğrayıp büyük bir acı yaşasa da eski eşi hakkında tek bir kötü söz söylemedi

Uma Thurman aldatılıp Ethan Hawke’dan ayrıldıktan sonra iki çocuğunun babası için basına kötü söz söylememek konusunda ısrarcı olmuş ve "Çocuklarımın babası hakkında eleştirel hiçbir şeye katılamam" demişti.

"ÇOCUKLARIMIN BABASI HAKKINDA KÖTÜ KONUŞMAM"

Açıklamalarına yıllar sonra bile bu şekilde devam eden Uma Thurman şimdilerde bile "Sanırım eski kocam konusunda tek bir kötü söz söylemedim ve şimdi de söylemeyeceğim. Bu ailem için çok kötü olur ve ben buna izin vermem” diyor.

Ethan Hawke çocuklarının eski dadısı Ryan Shawhughes’la 2008'de evlendi

Evlilikleri böyle kötü bitse de eski aşıklar ayrıldıktan ve kendilerine yeni hayatlar kurduktan sonra dostluklarını devam ettirdiler. Çocuklarını büyütürken de sık sık bir araya gelerek birlik içinde bir görüntü vermeye devam ettiler.

Artık ihanet skandalları unutulmaya yüz tutan çift mutlu mesut bir hayat yaşıyor

KIZLARININ ÜNÜ ANNE BABASINI AŞMAK ÜZERE

Ünlü çiftin en büyük çocukları olan kızları Maya Hawke da anne ve babasının yolundan giderek oyunculuğu seçti. Stranger Things dizisindeki rolüyle ünlenen Maya Hawke artık Hollywood’un aranan genç yıldızlarından biri.

Uma Thurman da Ethan Hawke’dan ayrıldıktan sonra fon yöneticisi Arpad Busson’dan bir kız çocuk sahibi olmuştu. Çift 2017’de yollarını ayırdı.

Ünlü oyuncunun iki evliliğinden dört çocuğu oldu