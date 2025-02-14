KarÄ±sÄ±nÄ± aldatÄ±p yuvasÄ±nÄ± yÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±: Sevgilisinin elinde oyuncak oldu... Bunlar hep annesiz bÃ¼yÃ¼mekten

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Olup biteni herkes biliyor aslÄ±nda...

Jackman ile Furness'in 27 yÄ±llÄ±k evliliÄŸi Ã¶nceki yÄ±lÄ±n sonlarÄ±nda bitti. Bunun nedeninin Hugh Jackman'Ä±n The Music Man adlÄ± Broadway mÃ¼zikalinde birlikte rol aldÄ±ÄŸÄ± Sutton Foster ile aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸlamasÄ± olduÄŸu da ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Zaten Jackman ile Foster Ã§ok uzun sÃ¼redir konuÅŸulan bu sÃ¶ylentileri, geÃ§tiÄŸimiz ay el ele kamera karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karak doÄŸruladÄ±.

Her ikisi de eÅŸlerinden ayrÄ±lan Sutton Foster ile Hugh Jackman, aÅŸklarÄ±nÄ± artÄ±k Ã¶zgÃ¼rce yaÅŸamaya baÅŸladÄ±.

BÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼nce her ÅŸey zamanla yoluna girecek gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Ama Jackman'a yakÄ±n kaynaklara bakarsanÄ±z ihanetle baÅŸlayan bu iliÅŸkinin Ã¼zerinde Ã§ok da aydÄ±nlÄ±k olmayan bulutlar dolaÅŸÄ±yor.

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BÃœTÃœN HAYATININ KONTROLÃœNÃœ SEVGÄ°LÄ°SÄ°NÄ°N ELLERÄ°NE BIRAKTI

Bir bakalÄ±m Jackman'a yakÄ±n kaynaklar bu konuda neler anlatÄ±yor.

OnlarÄ±n anlattÄ±klarÄ±nÄ± Ã¶zetlersek Hugh Jackman sevgilisinin elinde oyuncak olmuÅŸ durumda!

Radar adlÄ± internet sitesine konuÅŸan bir kaynak Jackman'Ä±n hem kariyerinin hem de hayatÄ±nÄ±n kontrolÃ¼nÃ¼ sevgilisinin ellerine bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

SÃ¶z konusu kaynak bu konuda "Hugh hayatÄ±nda gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kadÄ±n figÃ¼rÃ¼ne ihtiyaÃ§ duyuyor. Her ÅŸeyi paylaÅŸabileceÄŸi, hem mesleki hayatÄ±nda hem de Ã¶zel hayatÄ±nda gereken sert adÄ±mlarÄ± atabilecek, karar verebilecek bir kadÄ±na ihtiyacÄ± var" diye konuÅŸtu.

Ä°ÅŸin daha da ilginci sÃ¶ylenenlere gÃ¶re Hugh Jackman'Ä±n yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± eski karÄ±sÄ± Deborra Lee Furness ile iliÅŸkisi de tam anlamÄ±yla bÃ¶yleydi...

Bunun nedeni de aslÄ±nda insanÄ±n yÃ¼reÄŸini burkacak tÃ¼rden. Hugh Jackman henÃ¼z 8 yaÅŸÄ±ndayken annesi onu terk etmiÅŸti. Sonradan onu affedip yeniden gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye baÅŸlasa da hayatÄ±nda annesi olmadan bÃ¼yÃ¼mek Jackman'Ä±n hayatÄ±nda 56 yaÅŸÄ±na gelmesine raÄŸmen dolmayan bir boÅŸluk bÄ±raktÄ±.Â

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YakÄ±nlarÄ±nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Hugh Jackman,ÂDeborra Lee Furness ile evliyken de hayatÄ±ndaki gÃ¼Ã§lÃ¼ kadÄ±n figÃ¼rÃ¼ karÄ±sÄ±ydÄ±.Â





KÃœÃ‡ÃœKKEN ANNESÄ° TARAFINDAN TERK EDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°Â

Gelin, yÄ±llar Ã¶ncesine gidelim ve Hugh Jackman'Ä±n "Ã§ocukluÄŸumun travmasÄ±" diye nitelendirdiÄŸi o olayÄ± hatÄ±rlayalÄ±m.

Jackman'Ä±n annesi Grace, Christopher Jackman ile evliliÄŸinden toplam beÅŸ Ã§ocuk sahibi oldu. Aile, Avustralya'da yaÅŸÄ±yordu.

Ancak Grace McNeill, hayatÄ±ndan memnun deÄŸildi ve bir gÃ¼n ailesini terk edip kendi anavatanÄ± olan Ä°ngiltere'ye geri dÃ¶ndÃ¼.

O dÃ¶nemde 8 yaÅŸÄ±nda olan Jackman, sabah kendisini okula uÄŸurlayan annesinin kafasÄ±ndan geÃ§enleri bilmiyordu. Eve dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde annesi yoktu, iki gÃ¼n sonra gelen telgrafla onun Ä°ngiltere'ye dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸrendi aile.

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BABASI YILLARCA GERÄ° DÃ–NMESÄ° Ä°Ã‡Ä°N DUA ETMÄ°Åž

Jackman terk edildiÄŸi gÃ¼nÃ¼ hiÃ§ unutmamÄ±ÅŸ.

Annesinin baÅŸÄ±na bir havlu sarÄ±p kendisini okula uÄŸurladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hala hatÄ±rlÄ±yor. Okuldan dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde evde kimsenin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da.

Her gÃ¼n annesinin geri dÃ¶nmesini beklediÄŸini sÃ¶yleyen Jackman, babasÄ±nÄ±n da bunun iÃ§in her gece dua ettiÄŸini sanki olay bugÃ¼n olmuÅŸ gibi hatÄ±rlÄ±yor.

Bu beklenmedik olayÄ±n ardÄ±ndan Jackman'Ä±n iki kÄ±z kardeÅŸi Zoe ve Sonya anneleriyle birlikte yaÅŸamak iÃ§in Ä°ngiltere'ye gitti.

Hugh ile aÄŸabeyleri Ian ve Ralph ise babalarÄ± Christopher ile birlikte Avustralya'ya kaldÄ±. ÃœÃ§ erkek Ã§ocuÄŸunu baba Jackman bÃ¼yÃ¼ttÃ¼.

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13 YAÅžINA GELÄ°NCEYE KADAR HEP ANNESÄ°NÄ°N YOLUNU GÃ–ZLEMÄ°Åž

Hugh Jackman, hep annesinin bir gÃ¼n geri dÃ¶nmesini beklemiÅŸ. Fakat 13 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde artÄ±k annesinin asla eve gelmeyeceÄŸini kabullenmiÅŸ.

ÃœnlÃ¼ oyuncu, zor geÃ§en Ã§ocukluk ve genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndan sonra kendisi de bir aile sahibi olunca annesine olan bakÄ±ÅŸÄ± da deÄŸiÅŸmiÅŸ.

Jackman yÄ±llar Ã¶nce verdiÄŸi bir rÃ¶portajda annesini affettiÄŸini ve onunla barÄ±ÅŸ yaptÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â

ÃœnlÃ¼ oyuncu her ne kadar kendisini terk etse de annesinin kendisini uzaktan bile sevdiÄŸine inanmÄ±ÅŸ hep. Bu konuda bir rÃ¶portajÄ±nda "Yani kulaÄŸa garip gelebilir ama annemin beni sevmediÄŸini hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmedim" diye konuÅŸtu.Â

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Hugh Jackman ile erkek kardeÅŸlerini babalarÄ± bÃ¼yÃ¼ttÃ¼. KÄ±z kardeÅŸler ise annelerinin yanÄ±nda yaÅŸamak iÃ§in Ä°ngiltere'ye gitti.Â