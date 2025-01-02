Karısını aldatıp yalanlarıyla uyuttu... Şimdi sevgilisini elinde tutmak için akla karayı seçiyor

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Ama sonradan Jackman'ın, The Music Man adlı müzikaldeki rol arkadaşı Sutton Foster ile karısını aldattığı ortaya çıkınca bu boşanma daha fazla konuşulur oldu...

Çünkü ortada yalanlarla uzun süre "uyutulan" cefakar bir eş vardı.

Hugh Jackman ile Sutton Foster henüz aşklarını alenen ortaya sermiş değiller. Ama yakın çevrelerinin söylediğine göre ikisi de bu durumu ilan etmek için uygun zamanı bekliyor.

Bu işin bir yanı.

56 yaşındaki Jackman fiziksel olarak yarı yaşındaki gençlerden daha iyi durumda. Ama yine de sevgilisi uğruna daha iyi görünmek için çaba harcıyor iddialara göre.

Bir de Hugh Jackman'ı ilgilendiren başka bir yanı daha var. Buna da bir bakalım şimdi.

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Bilindiği gibi 56 yaşındaki Jackman, fiziksel olarak birçok yaşıtını gölgede bırakacak durumda.

Formunu hiç bozmuyor, yediğine içtiğine dikkat ediyor. 1.88'lik boyu da bu konuda bir avantaj. Ama ileri sürülenlere bakılırsa Jackman, yine de kendine eskisinden daha fazla bakmak zorunda hissediyor.

49 yaşındaki Sutton Foster'a iyi görünmek için çok daha fazla çaba harcıyor.

KİLO VERMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Yakın çevresinin söylediğine göre Hugh Jackman, fiziksel görüntüsü konusunda kendine çok eleştirel yaklaşıyor. Hatta birkaç kilo vermesi gerektiğine inanıyor.

Sutton Foster'a en iyi haliyle görünmek için elinden gelenin fazlasını yapıyor.

İddialara göre bunun için de geçerli bir sebebi var. Her ne kadar 49 yaşında olsa da Sutton Foster yine de kendisinden daha genç.

Üstelik Jackman, sevgilisini hayatında çok özel bir yere koyuyor ve onu elinden açırmamak için de her şeyi yapması gerektiğine inanıyor.

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Hugh Jackman ile karısı Deborra Lee Furness, 27 yıllık evliliklerini önceki yıl bitirdi. O dönemde bunun nedeni hakkında herhangi bin açıklama yapılmadı.

Ama sonradan evliliği bir ihanetin bitirdiği ortaya çıktı. Jackman, müzikalde aynı sahneyi paylaştığı Sutton Foster ile karısını aldatmıştı.

Üstelik bu durumu eski çifte yakın çevreler biliyordu yine de kimse açık etmiyordu. Deborra Lee Furness de bu konuda hiç konuşmadı.

Fakat sora Jackman'ın kendisine ihanetinin evliliği bitirdiği yolundaki bir paylaşımı beğenerek söylentinin doğruluğunu da onaylamış oldu.

ŞÜPHELERİ VARDI AMA İHANETİ EN SON KARISI ÖĞRENDİ

Bu arada Jackman'ın ihanet edip boşandığı eski eşi Deborra Lee Furness hep sessizliğini korudu. Ama kaynaklara göre Furness, kocasının bu yasak aşkını en son öğrenen kişi oldu.

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Jackman'ın yakın dostu olan Ryan Reynolds ve karısı Blake Lively dahil, birçok kişi Jackman'ın karısını Sutton Foster ile aldattığını biliyordu ama herkes sustu.

Aslında Deborra Lee Furness de aldatıldığını hissediyordu. Ama bu konuda sorduğu sorulara verdiği yanıtlarla Jackman söylentileri yalanladı.

Her ne kadar durumdan şüphelense de Deborra Lee Furness, evliliğinin üzerinde ihanet bulutlarının gezindiğini en son öğrendi. Zaten o noktadan sonra da öfkeden küplere bindi.

Bu konuda Radar Online adlı siteye konuşan bir kaynak Şimdi Deborra, bu yasak aşkı en son öğrenen kişi olduğu için öfkeden kuduruyor. Kendini hazırlıksız yakalanmış hissediyor" diye anlattı.

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Kaynaklara bakılırsa Deborra Lee Furness, kendisini sadece kocası Hugh Jackman tarafından değil de onunla birlikte Blake Lively ve Ryan Reynolds tarafından da aldatılmış hissediyor.

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Sutton Foster da bir süre önce Ted Hughes ile evliliğini bitirdi. Onun bu adımı da Jackman ile aralarındaki ilişkinin onaylanması olarak yorumlandı.