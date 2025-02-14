Karısından boşanmadan genç sevgilisinden baba oldu: Skandal yaratan yasak aşka bir de bebek geldi

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İşte son bir yıldır tam da böyle bir ünlü kişi gündemin merkezine oturmuş durumda. Bunun da elbette bir nedeni var...

Bu ünlü iş insanı, yıllardır süren evliliğini bitirmek istiyor ama bu amacına bir türlü ulaşamıyor. Çünkü karısı onunla resmen boşanmamak için bin dereden su getiriyor.

Öte yandan bu ünlü ve çok büyük bir servete sahip iş insanının bir de yarı yaşında bir nişanlısı var.

Daha da ötesinde bu "yasa dışı" çiftten bir de bebek haberi geldi şimdi. Ünlü iş insanı daha karısından resmen boşanmadan aşk yaşamaya başladığı genç nişanlısından bebek sahibi oldu.

RESMEN BOŞANMADAN NİŞANLISINDAN BEBEK SAHİBİ OLDU

Bu senaryolara yaraşır karmaşık aşk üçgeninin merkezinde iş insanı John Paulson var. Diğer köşelerinde ise resmen boşanmadan aldattığı karısı Jenny ile genç nişanlısı Aline de Almeida.

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ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen John Paulson, karısından boşanmadan nişanlandığı Alina'dan bir bebek sahibi oldu.

Page Six'in haberine göre John Paulson ile Aline de Almeida'nın bebeği 12 Şubat'ta dünyaya gözlerini açtı.

Yasak aşklarıyla magazin gündemine damga vuran çiftin ilk bebeği ise bir kız. Yine gelen haberlere göre bebeğe John Paulson'ın annesinin anısına Jacqueline adı verildi.

ÇOKTAN TERK ETTİ AMA KARISI BOŞANMAK İSTEMİYOR

Hem bebeğin hem de annenin sağlık durumlarının iyi olduğu da gelen bilgiler arasında.

69 yaşındaki John Paulson ile 36 yaşındaki Alina de Almeida, 2023 yılının nisan ayında nişanlandı.

Bu arada John Paulson'ın karısı Jenny ise Alina'nın kocasının servetine konmak için hamile kaldığını ileri sürüyordu.

Fakat eğer çift gerçekten evlenmeyi planlıyorsa önlerinde büyük bir sorun var. Paulson'ın karısı Jenny bir türlü kocasından boşanmaya yanaşmıyor.

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'KOCAMIN SERVETİNE KONMAK İÇİN HAMİLE KALDI'

Paulson ile Alina de Almeida'nın bir bebek beklediği duyulduğunda Jenny Paulson çok çarpıcı bir iddiada bulundu.

Alina de Almeida'nın, kocasının 5.1 milyar dolarlık servetine el koymak için ondan hamile kaldığını ileri sürdü.

Açılan davanın belgelerine göre Jenny Paulson'ın avukatı, Alina de Almeida'nın hamile kalarak ünlü iş insanının büyük servetine erişim hakkı kazandığını ileri sürdü.

Üstelik bu şekilde John Paulson'ın eşi Jenny ile evliliğinden dünyaya gelen iki genç kızını da yeni doğacak bebekle karşı karşıya getirdiğini savundu.

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KARISININ DA HEDEFİ ÜNLÜ İŞ İNSANININ SERVETİ

Jenny Paulson'ın kolayca boşanmamak için direnmesinin en önemli nedenlerinden biri de iş insanının serveti aslında.

Onun iddiasına göre ünlü iş insanı bilinenden daha fazla bir servetin sahibi. Hamilelik duyuluncaya kadar Jenny, alacağı tazminatı yükseltmek için bu gizli servetin peşine düşmüştü.

Fakat şimdi John Paulson'ın genç sevgilisinden doğacak bebek de bu işin içine karıştı.

Bir kaynak "Paulson boşanma davası sırasında evlilik dışı bir bebeğe sahip olmanın kız arkadaşına maddi fayda sağlayabileceğini düşünmemiş olabilir mi?" diye sordu.

'BU PLANLI BİR HAMİLELİK': Jenny'nin açtığı davada John Paulson'ın henüz resmi olarak evliyken başka biriyle hayat kurmaya çalışmasının aile birliği yasasını ihlal etmek olduğu ileri sürüldü. John Paulson ile Alina de Almeida geçtiğimiz yıl nisan ayında nişanlandıklarını ilan etmişti.

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DONALD TRUMP'IN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ: Bu arada küçük bir not... John Paulson, yeniden ABD Başkanı olmak için mücadele eden Donald Trump'ın kampanyasının da en büyük destekçilerinden biri. Paulson ile de Almeida, geçtiğimiz günlerde Trump'ın kampanyası için 50 milyon dolardan fazla bağış toplanan bir etkinliğe de ev sahipliği yaptı.





KARISI BOŞANACAKLARINI MAGAZİN BASININDAN ÖĞRENDİ

Toplamda 4, 7 milyar dolarlık bir servete sahip olan John Paulson, üç yıl önce karısı Jenny'yi, şu anda nişanlısı olan Alina uğruna terk etti.

İşin ilginç yanı Jenny, kocasının kendisine boşanma davası açtığını magazin basınından öğrendi.

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2021 yılında, Paulson'ın eşine boşanma davası açtığı sırada bunun Jenny açısından son derece aşağılayıcı olduğu konuşulmuştu.

Milyarder iş insanı John Paulson, boşanma davası açtıktan hemen sonra yaptığı açıklamada "Ne yazık ki evliliğimiz yürümedi.

Boşanmalar oldukça yaygın ama zor. Alina ve ben birlikte çok mutluyuz. Aynı mutluluğu Jenny için de dilerim" diye konuşmuştu.

Görünüşe göre de John Paulson'ın işi hiç kolay değil. Çünkü, onların üç yıldır bitmeyen bu davası daha şimdiden bütün zamanların en pahalı boşanma davası olarak tarihe geçti bile...

Eski çift, şimdi hem milyon dolarlar hem de bu değerdeki mülklerin paylaşımı konusunda büyük bir hukuksal savaşa girişmiş durumda.