Karısından ayrıldı, sevgilisinin kollarına koştu: Buz gibi gecede birbirlerine sığındılar

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Ama görünüşe göre bu çiftin erkek tarafı, özel hayatını artık daha fazla belirsizlik içinde tutmadan kendini yeni bir aşkın kollarına bıraktı.

OLAYIN KAHRAMANLARINDAN BİRİ SOSYETİK GÜZELİN TEYZESİ

Bu ilginç olayın kahramanları sosyetik güzel Paris Hilton'un teyzesi Kyle Richards ile artık yollarını ayırdığı kocası Mauiricio Umansky…

Paris Hilton'un annesi Kathy'nin kız kardeşi olan Kyle'ın aynı zamanda bir TV yıldızı olduğunu da buraya not düşelim.

Kyle ile Mauricio Umansky, 1996 yılında başlayan evliliklerine geçen yıl nokta koyma kararı aldı. Buna rağmen aynı evde yaşayıp ayrı odalarda uyumayı sürdürdüler...

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Bu konuya birazdan değineceğiz ama biz şimdi Mauricio Umansky'nin yeni aşkına bir dönelim..

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Richards ile Umansky, evliliklerini bitirme kararı aldıktan sonra bir süre aynı evde yaşamışlardı.





KIŞ TATİLİ MERKEZİNDE YENİ AŞKIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

ABD'de emlak sektörünün önde gelenlerinden biri olan 54 yaşındaki Umansky, bir süredir Klaudia K. olarak tanınan genç bir modelle birlikte.

Çift, geçtiğimiz günlerde de Hollywood yıldızlarının gözde kış tatili bölgesi olan Aspen'de objektiflere takıldı.

Mauricio ile 33 yaşındaki Klaudia, bir restoranda yemek yedikten sonra oradan çıktılar.

Günlük giysileri içinde oldukları görülen çift, bir süre kol kola yürüdü.. Sonra da sokağın karanlık bir köşesinde birbirlerine sarılıp uzun ve romantik bir öpücük verdiler birbirlerine.

Mauricio Umansky ile Klaudia K, bir süredir gündüz saatlerinde de Aspen sokaklarında yürüyüş yaparken objektiflere takılıyor.

Bu görüntüler, akıllara Mauricio Umansky ile Kyle Richards'ın geçen yıldan bu yana yaşadıklarını yeniden hatırlattı.

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Mauricio Umansky ile Klaudia K, Aspen sokaklarında romantik anlar yaşarken objektiflere takıldı.





Umansky, şimdi sevgilisiyle gittiği Aspen'de bir zamanlar Kyle Richards ile kol kola gezerdi.





UZUN EVLİLİĞİN SONU GELDİ

Kamera karşısına geçtiği Real Housewives of Beverly Hills adlı şovla tanınan Kyle Richards, 52 yaşındaki kocası Mauricio Umansky geçen yıl yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıkladılar.

Ama sanmayın ki birbirlerinin hayatından çıkıp gittiler. Çünkü böyle bir olay gerçekleşmedi.

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Kyle Richards bütün bunları Today With Hoda and Jenna adlı sohbet programında açıkladı. Richards 28 yıllık kocası hakkında konuşurken "Şu anda kendimi terapi seansında gibi hissediyorum" dedi gülerek.

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'AYNI EVDE AYRI ODALARDA UYUYORUZ.. NEYSE Kİ EVİMİZ GENİŞ'

Ayrılık kararına rağmen hala birbirlerini sevdiklerini söyleyen Richards, San Fernando Vadisi'ndeki aile evlerinde birlikte yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

Kylie Richards "Ama ayrı odalarda yatıyoruz" demeyi de ihmal etmedi. Richards "Geleceğin bize ne getireceğini bilemeyiz" diye tamamladı sözlerini.

Umansky ile yollarını ayıran 55 yaşındaki Kyle Richards'ın adının bir dönem 29 yaşındaki şarkıcı Morgan Wade ile aşk söylentilerine karıştığını da not düşelim.

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Ancak bundan bir süre sonra Kyle Richards, sosyal medya hesabındaki profilinden kocasının soyadını sildi.

İşte o dönemde Umansky'nin de ayrılacağı karısıyla yaşadığı evden taşınıp bir kiralık eve yerleştiği ortaya çıktı.

Görünüşe göre şimdi de sevgilisi Klaudia K ile birlikte bu yeni evinde yaşıyor.

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Mauricio Umansy, Klaudia K. ile romantik ilişkisine başlamadan önce bir süre Anitta ve Nikina Khan ile flört etti. Umansky, bu yılın yaz aylarını Kahn ile geçirdikten sonra yollarını ayırdı. Şimdi de Klaudia K. ile romantik ilişki yaşıyor.





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Kyle Richards (en sağda) ile Mauricio Umansky'nin bu evliliklerinden 16 yaşında Portia, 24 yaşında Sophia Kylie, 28 yaşında Alexia Simone adında üç tane kızı bulunuyor. Kyle Richards'ın eski eşi Guraish Aldjufrie'den de 36 yaşında Farrah Brittany adında bir kızı daha var.