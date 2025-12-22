'Karından 39 yaş büyüksün' diyenleri böyle susturdu: Uzatmayın, 100 yıl içinde hepimiz öleceğiz zaten... Kavga etmeye gerek yok!

Haberin Devamı

Diğer yandan belki de 'gençlerle vakit geçir ki genç kalasın' deyimi de bazı ünlüler için gerçek oluyor... Çünkü kendileri artık 80'li yaşlarına gelmiş olsalar bile bazı ünlüler yarı yaşlarındaki sevgili ya da eşlerinin yanında hiç de öyle çökmüş gibi görünmüyorlar.

Yine de bu tür yaş farkı bulunan evlilikleri ve aşkları eleştirenler de bitmek bilmiyor. İşte bu tarz eleştirilere hedef olanlardan biri de Dolph Lundgren...

Belki böyle ilk anda onun kim olduğunu çıkarmak kolay olmayacak ama "Rocky serisinde Ivan Drago karakterine hayat veren oyuncu" dediğimizde herkes hatırlayacaktır.

KANSERLE BOĞUŞURKEN EN BÜYÜK DESTEĞİ ONDAN GÖRDÜ

68 yaşındaki Dolph Lundgren, aslına bakılırsa epey zor günler geçirdi... Kanseri yendi, hayata tutunması o kadar kolay olmadı.

Haberin Devamı

Ama yaşadığı bütün bu zorlu süreçte elini hiç bırakmayan Emma Krokdal.. Yani Lundgren'in önce sevgilisi sonra da karısı olan kalbinin sultanı.

Dolph Lundgren ile Emma Krokdal arasında da tam 39 yaş fark var. Ünlü oyuncu 68, karısı ise 29 yaşında. Her açıdan bakıldığında çok büyük bir yaş farkı başka bir deyişle.

Fox Digital'e bir röportaj veren Dolph Lundgren, eşiyle aralarındaki yaş farkının kendisi için hiçbir sorun oluşturmadığını söyledi.





KİMİN NE SÖYLEDİĞİ UMURUNDA DEĞİL

"Her zaman sizden nefret eden birileri olacaktır. Eğer kamuoyunun gözleri önünde yaşıyorsanız eleştirenler hep olacaktır" dedi Lundgren.

Ama kendisi için yaşın sadece bir rakamdan öte geçmediğini de saklamadı. Sonra da şunları söyledi: "Bu gerçekten önemli değil. Yani demek istiyorum ki gelecek 100 sene içinde hepimiz ölmüş olacağız. O zaman hiçbir sorun kalmayacak."

Lundgren, insanın eş ya da sevgilinin seçiminin hayattan zevk almak açısından önemli olduğunu belirtti. "Sanırım Emma benim için en iyi seçim. İnsanların ne söylediği umurumda değil" diye sürdürdü sözlerini.

Haberin Devamı

Aslında birçok yapımda rol alan dövüş sanatları ustası ve oyuncu Lundgren, Rocky 4'te canlandırdığı Rus boksör Ivan Drago karakteriyle hafızalara kazındı.





HAYATINDAN DA EVLİLİĞİNDEN DE ÇOK MEMNUN

İsveçli Lundgren, ilk evliliğini yaptığı Anette Qviberg'den 29 yaşında Ida, 23 yaşında Greta adında iki kız çocuğu sahibi oldu.

Lundgren, 2023 yılında da spor eğitmeni Emma Krokdal ile hayatını birleştirdi.

Emma Krokdal ile önceki yıl Yunanistan'ın Mykonos adasında evlenen Dolp Lundgren, verdiği röportajlarda da evliliğinden de hayatından da gayet memnun olduğunu söylüyor.

Haberin Devamı

Üstelik genç karısına da övgüler yağdırıyor.

Dolp Lundgren ile Norveç kökenli spor eğitmeni Emma Krokdal, 2020 yılında nişanlandılar.

MUTLU HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

İlerleyen yaşına rağmen genç nesil kadar aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Lundgren, nişan haberini de sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü oyuncu nişanı da kendi memleketi olan İsveç'te yaptı. Yüzüklerini orada taktıklarını da "İsveç'te çok özel bir şeyler oldu" mesajıyla ilan etti ünlü oyuncu. Çift, 2023 yılında da evlendi.

Dolph Lundgren şimdi hem çok mutlu hem de bir yandan hayatının diğer yandan eşinin kıymetini çok iyi biliyor.





Haberin Devamı

AŞK SAYESİNDE KANSERİ BİLE ALT ETTİ

Bunun nedeni ise yaşadığı acı bir tecrübe. Çünkü Emma Krokdal hayatına girdiği sırada ünlü oyuncu uzun süredir kanserle mücadele ediyordu.

Hastalığını kamuoyuna duyurmayan Lundgren'in mücadelesinin son birkaç yılında yanında Emma Krokdal vardı. Bir başka deyişle onu tedavilerin yanı sıra aşkı da hayata bağladı.

Özetle Dolph Lundgren biraz tedaviler biraz da aşkı sayesinde yeniden doğdu ve şimdi bunun tadını çıkarıyor.