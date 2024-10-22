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Karısına ‘Kraliçem’ diye hitap ediyor… Ünlü çift üçüncü bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

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#Chris Pratt#Katherine Schwarzenegger#Bebek Bekleyen Ünlü Çiftler
Karısına ‘Kraliçem’ diye hitap ediyor… Ünlü çift üçüncü bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 15:57

Hayatının ilk dönemlerinde çok yoksul olduğunu, bir iş bulup çalışmaya başladığında aldığı ilk maaşla ne yapacağını bile şaşırdığını kendisi anlatmıştı ünlü yıldız. Şimdilerde gişe canavarı filmlerde başrol oynuyor, oynadığı her rol için de milyonlar kazanıyor.

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Hayatın ona verdiği şansı çok çalışarak artıran, uzun yıllar önce girdiği sinema dünyasında yıldızlığa yükselen Chris Pratt Hollywood’un hem işte hem de aşkta kazanan ünlülerinden…

Karısına ‘Kraliçem’ diye hitap ediyor… Ünlü çift üçüncü bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor
Chris Pratt, Hollywood’un yaşayan efsanesi Arnold Schwarzenegger’in kızı Katherine Schwarzenegger’le evli

ÜNLÜ OYUNUCU ARNOLD SCHWARZENEGGER'A DAMAT OLMUŞTU

Chris Pratt, Anna Faris’le yaptığı evlilik bittikten sonra gönlünü Hollywood’un yaşayan efsanesi Arnold Schwarzenegger’in kızı Katherine Schwarzenegger’e kaptırmıştı.

Karısına ‘Kraliçem’ diye hitap ediyor… Ünlü çift üçüncü bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

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Katherine, usta oyuncu Arnold Schwarzenegger’in ayrıldığı eşi Maria Shriver’dan doğan en büyük çocuğu. Bu arada Maria Shriver’ın da suikasta kurban giden 35. ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni olduğunu hatırlatalım…

Yani Chris Pratt epey ünlü bir ailenin damadı… Evliliğinin de belki biraz da bu yüzden üzerine titriyor desek yalan olmaz…

Karısına ‘Kraliçem’ diye hitap ediyor… Ünlü çift üçüncü bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

2019’da bir yıllık birlikteliğin ardından evlenen Chris Pratt ve Katherine Schwarzenegger, deyim yerindeyse ellerini çabuk tutmuş, peş peşe iki kız çocuğu sahibi olmuşlardı.

ÜÇÜNCÜ BEBEK YOLDA

Chris Pratt ve Katherine Schwarzenegger’in üçüncü çocuklarını bekledikleri ise temmuz ayında duyulmuştu.

Karısına ‘Kraliçem’ diye hitap ediyor… Ünlü çift üçüncü bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor
Chris Pratt ve Katherine Schwarzenegger dün Los Angeles'ta gezinti yaparken görüntülendi... Katherine Schwarzenegger'in karnının büyüklüğüne bakılırsa doğum az zaman kalmış gibi görünüyor

Ailelerini iyice genişletmek için sabırsızlanan ünlü çift dün Los Angeles sokaklarında görüntülendi. Siyah beyzbol şapkaları ve spor kıyafetleriyle uyum içinde görünen ünlü çift ellerinde kahveleri koyu bir sohbete dalmıştı.

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Karısına ‘Kraliçem’ diye hitap ediyor… Ünlü çift üçüncü bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

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DOĞUMA AZ KALDI

Chris Pratt ve Katherine Schwarzenegger henüz bebeklerinin cinsiyetini ya da doğumun ne zaman gerçekleşeceğini açıklamadılar. Ancak Katherine Schwarzenegger’in karnını bir hayli büyüdüğüne bakılırsa doğumun epey yakında olacağı belli gibi.

Karısına olan aşkını dilinden düşürmeyen ve ona “kraliçem” diye hitap eden Chris Pratt Katherine Schwarzenegger’in oyunculuğu seçmiş olsa çok başarılı olacağını ve karı koca birlikte çok güzel bir performans göstereceklerini iddia etmişti.

Karısına ‘Kraliçem’ diye hitap ediyor… Ünlü çift üçüncü bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor
Biri 4 biri 2 yaşında iki kızları olan çift üçüncü bebeklerinin cinsiyetini henüz açıklamadı

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YENİ FİLMİ İÇİN KARISINDAN İZİN ALMIŞTI!

Ünlü oyunu kısa bir süre önce de Millie Bobby Brown ile film çekmek için karısından izin almak zorunda kaldığını itiraf etmişti…

Ünlü çiftin yolda olan bebeklerine ek olarak, dört yaşında Lyla ve iki yaşında Eloise adında iki kızları var. Pratt ve Schwarzenegger bugüne kadar kızlarının yüzünü hiç paylaşmadılar.

Karısına ‘Kraliçem’ diye hitap ediyor… Ünlü çift üçüncü bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor
2019'da evlenen ünlü çift çok yakında 5 kişilik bir aile olacaklar

Chris Pratt’ın eski eşi Anna Fraris’ten de 12 yaşında Jack adında bir oğlu var. Ünlü yıldız zaman zaman oğlu Jack’i ihmal ettiği iddiasıyla eleştirilerin hedefi oluyor.

Karısına ‘Kraliçem’ diye hitap ediyor… Ünlü çift üçüncü bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor
Chris Pratt’ın eski eşi Anna Fraris’ten de 12 yaşında bir oğlu var

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#Chris Pratt#Katherine Schwarzenegger#Bebek Bekleyen Ünlü Çiftler

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