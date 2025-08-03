Karısına bağlandıkça ailesini yok saydı… Anne babası gözyaşı dökerken o aşkını yaşıyor

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David ve Victoria Beckham çiftinin 25 yılı deviren rüya evliliği 4 çocuklarıyla taçlanmış, ünlü çiftin çocukları da yıllar içinde anne babaları gibi ünlenmişti.

Beckham’lar en büyük çocukları, ilk göz ağrıları Brooklyn’i evlendirdi, o mutlu bir yuva kurunca kendileri de bunu mutluluk gözyaşlarıyla karşıladı.





İLK GÖZ AĞRISI OĞULLARI ARTIK ONLARI GÖRMEK İSTEMİYOR

Ancak bu çok konuşulan evlilik aslında başından beri aile arasında bir sorun yarattığı dedikodularıyla konuşuluyordu ve en sonunda son birkaç yıldır patlamayı bekleyen bomba nihayet patlayacaktı.

Önce iki kardeş Brooklyn ve Romeo Beckham birbirlerine küstüler. Bunun sebebi Romeo’nun bir zamanlar Brooklyn Beckham’la sevgili olan bir kız arkadaşı olmasıydı.

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KARDEŞ KAVGASI OLARAK BAŞLADI, AİLE DARMADAĞIN OLDU!

İki kardeşin arasına giren soğukluk en sonunda bütün aileye bulaştı ve Brooklun Beckham ve karısı Nicola Peltz Beckham’larla tüm ilişkilerini kestiler.

Hatta Brooklyn Beckham ailesine “Beni artık arayıp sormayın” diye bir mesaj da yolladı ve ailesine sırtını döndü.

Beckham’ların ünlü oğlu ABD’nin en zengin iş insanlarından Nelson Peltz’in kızı Nicola Peltz’le 2022’de görkemli bir düğün yaparak evlenmiş, genç aşıklar dillere düşen destansı bir aşk yaşamaya başlamıştı.

Brooklyn ve Nicola sürekli olarak aşk pozları paylaşıp birbirlerine sevgi dolu sözler söylüyor, bunu da sürekli olarak sosyal medya hesaplarından paylaşıp “dosta düşmana” duyuruyordu.

AİLESİNE SIRTINI DÖNDÜ, KARISININ KOCASI OLMAYI SEÇTİ

Brooklyn, karısına olan aşkı büyüdükçe ailesinden giderek uzaklaşmaya başladı. Ve en sonunda da onlardan tamamen koptu.

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David ve Victoria Beckham da oğullarının bu yaptıkları karşısında büyük bir üzüntü yaşayarak adeta yıkıldılar.





EVLİLİK YEMİNLERİNİ YENİLEDİLER

Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, ünlü ailesiyle aralarındaki husumet sürerken, romantik bir törenle evlilik yeminlerini yenilediler.

Cumartesi günü gerçekleşen etkinlik hakkında bir kaynak People dergisine, "Bu etkinlik, yıllar içinde birlikte kurdukları sevgi ve bağlılığı onurlandırmak ve sonsuza dek akıllarında kalacak bir anı yaratmakla ilgili” diye açıklama yaptı.





DÜĞÜNDE İLK DANSI GELİNİNİN ELİNDEN ALDI, HER ŞEY O ANDA BAŞLADI

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30 yaşındaki model ve oyuncu Nicola Peltz ve karısının soyadını alarak kendini Brooklyn Peltz Beckham adıyla tanıtmaya başlayan 26 yaşındaki eşi, Nisan 2022'de Florida'da görkemli bir törenle evlilik yeminlerini etmişti.

O gün bugündür konuşulan iddialara göre, ünlü çift ve Beckham’lar arasındaki tatsızlık da düğünde başladı. Brooklyn'in 51 yaşındaki annesi Victoria'nın, gelinle damadın yapması gereken ilk dansı gelini Nicola’dan çalıp oğluyla dans etmesi ortalığı karıştırdı.

Düğün davetlileri basına Nicola Peltz’in bu sahne karşısında ağlayarak salondan kaçtığını sızdırdılar.

Şarkıcılığı uzun yıllar önce geride bırakan Victoria Beckham kendi markasını yaratmış ve bir tasarımcı olarak moda dünyasına girmişti.

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GELİNLİK KRİZİ HÂLÂ UNUTULMADI

Victoria, gelini Nicola Peltz’den kendi tasarladığı bir gelinlik giymesini istemiş, Nicola da başta bunu kabul etmiş ancak düğününe Valentino tasarımı bir gelinlik giyerek gelmişti…

Tüm bu olan bitenler daha bu evliliğin başında ünlü ailede iplerin gerilmesine neden olmuş ancak ilerleyen zamanlarda Victoria Beckham ve Nicola Peltz samimi pozlar vererek aralarını yumuşattıklarını göstermişti.





GELİN HANIM KOCASININ AİLESİNDEN KURTULMAK İÇİN ELİNE GEÇEN İLK FIRSATI “GOLE ÇEVİRDİ”

Ancak Brooklun ve kardeşi Romeo arasında başlayan gerginlik kısa sürede tüm aileye yayıldı ve iddialara göre Nicola Peltz zaten kocasının hiç de sevmediği ailesinden uzaklaşmak için bunu fırsat bildi.

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Brooklyn ve Nicola David Beckham’ın görkemli 50. yaş günü kutlamalarına katılmadı. Sonra da ailenin bir araya geldiği hiçbir toplaşmada gözükmediler. Hatta karı koca İngiltere’ye gittiklerinde David ve Victoria Beckham’a uğramadan ABD’ye geri döndüler.

Nicola Peltz’in oğulları Brooklyn’i hiç sevmediği anne ve babası Victoria ve David’den koparabilmek için zaten uzun süredir fırsat beklediği, kardeşlerin arasındaki anlaşmazlığı fırsat bilip son darbeyi indirdiği söylenir oldu.

SEÇİMİNİ YAPTI… “KARIM VARSA AİLEM OLMASA DA OLUR”

Son gelişmelere bakılırsa Brooklyn Beckham ailesi ve karısı arasında kalınca seçimini hiç zorlanmadan yaptı ve karısını seçti…

Nicola Peltz’e Instagram’dan yaptığı bir paylaşımda "Sen bütün dünyamsın. Seni sonsuza dek seveceğim. Her zaman seni seçeceğim bebeğim. Sen tanıdığım en harika insansın. Sen ve ben sonsuza kadar...” diye seslenen Brooklyn Beckham geride gözü yaşlı bir anne baba bıraktı.





KARDEŞLERİ TARAFLARINI ÇOKTAN SEÇTİ: HAİN!

Öte yandan Brooklyn’in iki erkek kardeşi Romeo ve Cruz ise ağabeylerinin yaptıklarını büyük bir ihanet olarak görüyorlar ve anne babalarının tarafında duruyorlar. Hatta David ve Victoria Beckham onları uyarsa da sürekli olarak Brooklyn’i hedef alan manidar paylaşımlar yapıp ağabeylerine “hain” yakıştırması yapıyorlar…