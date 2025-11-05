×
Karısına artık o bile dayanamıyor… 'Şöhret hevesine beni ve çocuklarımız alet etmeyi bırak'

Güncelleme Tarihi:

Karısına artık o bile dayanamıyor… ‘Şöhret hevesine beni ve çocuklarımız alet etmeyi bırak’
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2025 10:04

Bir peri masalı gibi başlayan evlilikleri 7 yılı devirdi ama gelen haberlere göre ünlü çiftin aşkı da evlilikleri de zor günlerden geçiyor. Milyonların izlediği görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren aşıklar bu uğurda herkesi karşılarına almıştı.

Damadın soylu ailesi gelini pek de beğenmeyip aileye kabul etmekte zorlanınca el ele verip dünyanın öbür ucunda kendi hayatlarını kurmaya karar vermişlerdi. Bir rüyayı gerçekleştirmeye çalışırken adeta bir kâbusun içine düşeceklerini hesaba katmadılar…

Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın evliliği, ABD’deki hayatları, iki çocukları Archie ve Lilibet hakkında söylenmeyen, yazılıp çizilmeyen az şey kaldı… Ama son zamanlarda bu ünlü çiftin cephesinden hep sıkıntılı haberler geliyor…

Karısına artık o bile dayanamıyor… ‘Şöhret hevesine beni ve çocuklarımız alet etmeyi bırak’

Kraliyet ailesini terk ettikten sonra ailenin sıkı kurallarından kurtulan Meghan artık bir sosyal medya yıldızı oldu. Kendi şirketini kuran ve internet üzerinden reçel, mutfak malzemesi ve daha türlü çeşit ürünler satan Meghan hayatını merakla takip eden takipçileri sayesinde bir influencer gibi davranıyor.

Hollywood’a geri dönüp yıldız olmayı hayal eden ancak bu hayali yarım kalan Meghan en sonunda kendini yemek programları yapan bir televizyon ünlüsü ve internet fenomeni haline getirdi.

Karısına artık o bile dayanamıyor… ‘Şöhret hevesine beni ve çocuklarımız alet etmeyi bırak’

Bu arada Prens Harry’ye de birkaç hayır kurumunu yönetmek ve karısının yanında gözükmekten başka bir iş kalmadı. İkili sürekli bir arada etkinliklere katılıp aşk pozları veriyor.

Ancak çoğu zaman Harry’nin mutsuz ve somurtkan hali fotoğraf karelerine yansıyor, karısı Meghan’ın kendisini yanında deyim yerindeyse bir “süs” gibi taşımasından oldukça rahatsız görünüyor.

Karısına artık o bile dayanamıyor… ‘Şöhret hevesine beni ve çocuklarımız alet etmeyi bırak’

Düşes, kraliyet kurallarından kurtulunca sosyal medya hesabından daha önce yapmadığı şekilde iki çocuğunu ve aile hayatını da paylaşmaya başlamıştı. Meghan böylece takipçi toplamaya, kendini gündemde tutmaya ve markasının reklamını yapmaya devam ediyor.

Bu durumsa belli ki Harry’yi epey rahatsız ediyor. Prensin sürekli olarak sosyal medyada yer almaktan ve karısının çocuklarının ve kendisinin fotoğraf ve videolarını paylaşmasından büyük rahatsızlık duyuyor söylenenlere göre.

Karısına artık o bile dayanamıyor… ‘Şöhret hevesine beni ve çocuklarımız alet etmeyi bırak’

Meghan Markle, Harry’yle tanışmadan önce kullandığı kişisel Instagram hesabını evlenince kapatmıştı ancak yeni hayatını göstermek ve popülaritesini artırmak için bu yılın başlarında yeniden aktif bir sosyal medya kullanıcısı haline geldi.

Harry ise özel hayatı konusunda daha ketum bir tutuma sahip ve hayatlarının bu şekilde gözler önüne serilmesinden memnun değil. Üstelik Meghan’ın paylaşımları ona takipçi ve görünürlük sağlasa da çifte olan tepkileri de büyütüyor.

Karısına artık o bile dayanamıyor… ‘Şöhret hevesine beni ve çocuklarımız alet etmeyi bırak’

İkili geçen hafta maça gitmiş ve ön sıralarda yan yana bol bol poz verirken bir yandan da stadyumdaki seyirciler tarafından yuhalanmıştı. Kendi memleketinde yaşarken kraliyet ailesinin sevilen bir üyesi olan ve bu tür tepkilere alışkın olmayan Harry’nin rahatsızlığı her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Karısına artık o bile dayanamıyor… ‘Şöhret hevesine beni ve çocuklarımız alet etmeyi bırak’

Bu da kendi yolunu çizmeye ve bedeli ne olursa olsun şöhret peşinde koşmaya kararlı karısıyla arasını bozuyor…

Haberle ilgili daha fazlası:
