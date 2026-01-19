KarÄ±sÄ± yaÅŸlanÄ±nca boÅŸanÄ±p ona benzeyen genÃ§ sevgili buldu: AÄŸzÄ±ndan Ã§Ä±kan sÃ¶zler hep aynÄ±: HayatÄ±mÄ±n aÅŸkÄ±sÄ±n

Haberin DevamÄ±

Bunun son Ã¶rneklerinden birini de Ã¼nlÃ¼ oyuncu sergiliyor. Kendisinden yaÅŸÃ§a epey bÃ¼yÃ¼k ilk karÄ±sÄ±yla mutlu yuvasÄ± daÄŸÄ±ldÄ±ktan sonra kalbinin kapÄ±larÄ±nÄ± aÅŸka yeniden aÃ§tÄ± bu Ã¼nlÃ¼.

Bu kez sevgilisi, kendisinden epey genÃ§ti. Ama dikkat Ã§eken bir ayrÄ±ntÄ± vardÄ±: Her yerde aÅŸkÄ±nÄ± ilan ettiÄŸi genÃ§ sevgilisi, eski karÄ±sÄ±nÄ±n genÃ§liÄŸine o kadar benziyordu ki!

Ä°KÄ°SÄ° DE 'HAYATININ AÅžKI'

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼nlÃ¼ Jason Momoaâ€¦

YÄ±llar boyunca "HayatÄ±mÄ±n aÅŸkÄ±" diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Lisa Bonet ile Ã¶rnek gÃ¶sterilen bir evlilik yaÅŸadÄ± Momoa. Ä°ki tane Ã§ocuklarÄ± oldu. Ama sonra evlilikleri bitti yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar.

Bir sÃ¼re geÃ§tikten sonra Momoa, yeni sevgilisiyle ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bu kez gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ model Adria Arjona'ya kaptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Onunla birlikte olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra elbette hayranlarÄ±nÄ±n sÄ±kÄ± takibine girdi...

Zaten Ã§ift de artÄ±k aÅŸklarÄ±nÄ± saklamadan kamera karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor. 33 yaÅŸÄ±ndaki Adria Arjona, 46 yaÅŸÄ±ndaki Jason Momoa, gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Ã§ok da iyi geÃ§iniyorlar.

Mutlu Ã§ift, son olarak da Momoa'nÄ±n son filmi The Wrecking Crew'un New York galasÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±. Ä°ÅŸte orada da Momoa'nÄ±n yeni sevgilisiyle ilgili o gerÃ§ek bir kez daha ortaya Ã§Ä±ktÄ±: Adria Arjona, Jason Momoa'nÄ±n eski karÄ±sÄ± Lisa Bonet'nin genÃ§lik yÄ±llarÄ±na ikizi kadar benziyor.

Jason Momoa, eski karÄ±sÄ± Lisa Bonet hakkÄ±nda da 'hayatÄ±mÄ±n aÅŸkÄ±' diye konuÅŸuyordu.





DÄ°KKAT Ã‡EKEN BENZERLÄ°K

Bu durum sosyal medyada da konu oldu. BirÃ§ok kiÅŸi bu benzerliÄŸiyle dikkat Ã§ekti yorumlarÄ±nda. Bir kiÅŸi "Adria'nÄ±n tarzÄ±nÄ±n Lisa Bonet'nin genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndaki tarzÄ±na ne kadar benzediÄŸini ÅŸimdiye kadar dikkat etmemiÅŸtim" diye belirtti.

Bir baÅŸkasÄ± da "Jason, Lisa Bonet'ye 'hayatÄ±mÄ±n aÅŸkÄ±' diyordu... AynÄ± ÅŸeyi Lisa Bonet'ye de sÃ¶ylerdi" satÄ±rlarÄ±nÄ± yazdÄ±.

BazÄ± hayranlarÄ± da Jason Momoa ile Adria Arjona'nÄ±n birbirlerine ne kadar yakÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu benzerlik konusu Momoa ile Arjona'nÄ±n birlikteliÄŸinin ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ilk dÃ¶nemden beri gÃ¼ndeme geliyor...

Ã‡ift ilk kez geÃ§en yÄ±l, Sevgililer GÃ¼nÃ¼ nedeniyle New York'ta dÃ¼zenlenen bir etkinlikte birlikte kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Daha o zaman Arjona ile Bonet arasÄ±ndaki benzerlik konuÅŸulmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.



EVLÄ°LÄ°K Ã–NCEKÄ° YIL RESMEN BÄ°TTÄ°

Jason ile Adria, geÃ§en yÄ±ldan bu yana flÃ¶rt ediyorlar. Ondan dÃ¶rt ay Ã¶nce de Momoa, 57 yaÅŸÄ±ndaki eski karÄ±sÄ± Lisa Bonet ile evliliÄŸini resmen bitirmiÅŸti.

Eski evliliÄŸinden iki Ã§ocuk babasÄ± olan Jason Momoa, karÄ±sÄ±ndan boÅŸandÄ±ktan sonra kalbinin kapÄ±larÄ±nÄ± Adria Arjona'ya aÃ§tÄ±.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Ã¶nceki yÄ±lÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda da sosyal medyadan ilk pozlarÄ±nÄ± paylaÅŸmaya baÅŸladÄ±.

Momoa o paylaÅŸÄ±mÄ±nda Jason Momoa, 32 yaÅŸÄ±ndaki Arjona ile birlikte gittiÄŸi Japonya'da Ã§ekilen bir dizi fotoÄŸrafÄ±na yer verdi paylaÅŸÄ±mÄ±nda.

ÃœnlÃ¼ oyuncu, belli ki Ã§ok iyi vakit geÃ§irdiÄŸi ve etkilendiÄŸi Japonya'ya "Sen gerÃ§eÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ bir rÃ¼yasÄ±n. AklÄ±mÄ± baÅŸÄ±mdan aldÄ±n" diye seslendi.

ArdÄ±ndan da "Bize evinin kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§an, anÄ±lar biriktirdiÄŸimiz yeni ve eski dostlara mÃ¼teÅŸekkiriz. AÅŸkÄ±mla birlikte muhteÅŸem anÄ±lar paylaÅŸtÄ±k" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ satÄ±rlarÄ±nÄ±.

ONUN DA BAÅžINDAN BÄ°R EVLÄ°LÄ°K GEÃ‡TÄ°

Jason Momoa'nÄ±n yeri aÅŸkÄ± Adria da tÄ±pkÄ± Ã¼nlÃ¼ oyuncu gibi bir sÃ¼re Ã¶nce boÅŸandÄ±.Â

Uzun sÃ¼re birlikte olduÄŸu Porto Riko asÄ±llÄ± avukat Edgardo Canales ise 2019 yÄ±lÄ±nda evlendi gÃ¼zel oyuncu. Fakat bu evlilik uzun sÃ¼reli olmadÄ±. Ã‡ift sonra yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

Jason Momoa'nÄ±n aÅŸkÄ±nÄ± dÃ¼nyaya ilan ettiÄŸi Adria Arjona, Hit Man serisinin yanÄ± sÄ±ra Emerald City, Anathema Device, Good Omens gibi yapÄ±mlarla da tanÄ±nÄ±yor.

DÄ°LLERE DESTAN BÄ°R AÅžK YAÅžAMIÅžLARDI

Jason Momoa ise artÄ±k herkesin ezbere bildiÄŸi gibi Lisa Bonet ile uzun sÃ¼reli ve kelimenin tam anlamÄ±yla dillere destan bir evlilik yaÅŸadÄ±.

Ä°ki Ã§ocuklarÄ± olan Ã§ift, gittikleri her yerde mutluluk tablosu Ã§izse de sonunda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Ama boÅŸanmalarÄ± biraz uzun sÃ¼rdÃ¼.

Ã‡ift sonunda bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda zaten fiilen bitmiÅŸ evliliklerini resmen de sona erdirdi.

Jason Momoa ile Lisa Bonet'nin 17 yaÅŸÄ±nda Lola adÄ±nda bir kÄ±zÄ± ve 16 yaÅŸÄ±nda Nakoa Wolf adÄ±nda bir de oÄŸlu olduÄŸunu ekleyelim.

Jason Momoa'nÄ±n yeni sevgilisi Adria, genÃ§ kuÅŸaÄŸÄ±n dikkat Ã§eken yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri. OnlarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da el ele gÃ¶ren herkes de Arjona'yÄ± Lisa Bonet'nin genÃ§liÄŸine benzetiyor.Â Bu durum sosyal medyada da konu oldu. BirÃ§ok kiÅŸi "Demek ki Jason Momoa'nÄ±n hoÅŸuna giden belli bir tipi var" diye yorum yaptÄ±.





Lenny Kravitz ile iliÅŸkisinden Zoe adÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunan 58 yaÅŸÄ±ndaki Lisa Bonet, genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda dÃ¶neminin en gÃ¼zel kadÄ±nlarÄ±ndan biriydi.