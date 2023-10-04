Karısı ve annesi gelin kaynana savaşı yapmıştı: Bizim aileye girmek kolay değildir!

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PERİ MASALI BÜYÜK BİR KÂBUSLA BAŞLAMIŞTI

Oysa bu peri masalının başı adeta bir kâbus gibiydi. 41 yaşındaki ünlü Brezilyalı model zirvedeki kariyerini hiçe saymış ve büyük bir aşkla sevdiği ünlü aktörle evlenmeye karar vermişti. Aşkı ne kadar büyükse, önüne çıkan ve adeta bir duvara tosladığı engel de o kadar büyük olmuştu: Matthew McConaughey’in annesi Mary McCabe…

Ünlü model şimdi 15, 13 ve 10 yaşındaki üç çocuğuyla mutlu mesut yaşadığı yuvasını kurarken sevdiği adamın annesinden gördüğü muameleyle adeta sudan çıkmış balığa dönmüştü. Kısa bir süre önce verdiği bir röportajda yaşadığı zorlu süreci anlatan Camila Alves’in yaşadıkları tam bir gelin – kaynana çekişmesi örneğiydi. Matthew McConaughey ve Camila Alves 2006'da tanışıp 2012'de evlenmişti... Çift Hollywood'da parmakla gösterilen evliliklerden birine sahipler

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USTA AKTÖRÜN ANNESİ İLİŞKİSİNE DAMGA VURDU

Matthew McConaughey’in ilk ünlendiği yıllarda basına kendi hakkında konuştuğu için arasının bozulduğu ancak sonradan çok sağlam bir ilişki kurduğu annesi artık yıldız oyuncunun ve ailesinin yanından eksik olmuyor. Bu ilişkinin ilk günlerinde ise ünlü anne Mary McCabe gelininin hayatını deyim yerindeyse cehenneme çevirmiş.

Matthew McConaughey’in hayatında annesi Mary McCabe'in yeri büyük... Usta aktör galalara, ödül törenlerine hatta tatillere bile yıllardır onunla gidiyor

"Birden ortaya çıktı ve gözlerimin önünde o kulübün içinde gezinmeye başladı. Sanki havada süzülüyor gibiydi. 'Bu kim' demedim. 'Bu da ne?' dedim. Ve sonra kendimi tanıttım. O akşamdan beri başka hiçbir kadınla vakit geçirmek istemedim". Ünlü yıldız Matthew McConaughey, ileride eşi ve üç çocuğunun annesi olacak Camila Alves’i gördüğünde aklından bunları geçirmiş. Camila Alves'in Instagram sayfası kayınvalidesi Mary McCabe'le sevgi dolu bir ilişki içinde olduklarını gösteriyor hata ünlü model onun saçlarını bile kendi boyuyor... Ama hikâyenin başlangıcı şimdikinden oldukça farklıydı

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GELİNİNİ AİLEYE HEMEN KABUL ETMEMİŞTİ

Oğlunun kendisiyle tanıştırdığı müstakbel gelin adayı aynı etkiyi Matthew McConaughey’in annesinin üzerinde bırakamamış. Camila Alves, Matthew McConaughey'nin annesi Mary McCabe'in onu aileye tam olarak kabul etmeden önce çok zorladığını iddia etmişti. Ünlü model kayınvalidesinin kendisini test ettiğini ve bunu yaparken de oldukça incitici şekilde davrandığı yılları tüm verdiği röportajda açıklığıyla anlattı. Mary McCabe şimdi üç torununa annelik yapan ve oğlunu mutlu eden bu güzel kadına büyük bir sevgiyle bağlı ancak Camila Alves aileye yeni katılacağı günlerde ona epey "eziyet" etmiş

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ONU SİNİRLENDİRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPMIŞ

Gözde oğlunun hayatına giren bu “yabancı” kadını kabullenmekte zorlanan ünlü anne, ona ilişkisinin ilk yıllarında adeta cehennem azabı yaşatmıştı. Yıldız oyuncunun annesi Camila Alves’le, onun sinirlerini bozmak için bozuk bir İspanyolca konuştuğunu ve İngilizce aksanıyla dalga geçtiğini itiraf etti. En kötüsü de, McCabe, gelini Camila Alves’e seslenirken Matthew McConaughey'nin eski sevgililerinin adını kullanıyordu. Çiftin çocukları artık boylarına yaklaşmış durumda: Matthew McConaughey ve Camila Alves, Hollywood'un en güçlü ve bir yandan da en mutlu çiftlerinden biri

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GELİNİNE OĞLUNUN ESKİ SEVGİLİLERİNİN ADIYLA SESLENEN BİR KAYNANA!

Yanlışlıkla adını unutmuş gibi yaptığı gelinine kocasının hayatına geçmişte girmiş kadınların adıyla seslenen kayınvalide gelininin sinirlerini test ediyor ancak bu ilişkiyi de tehlikeye atıyordu. Ünlü model en sonunda ipleri eline almaya karar verdi. "Ben de onun bana yaptığını tersine çevirdim ve epey “baharatlı” Brezilyalı, Latin tarafımı göstermeye karar verdim" diyordu ünlü model. Ve kayınvalidesine onun kendisine davrandığı gibi davranmaya başladığı anda olayın bir anda kendiliğinden çözüldüğünü itiraf etmişti. Camila Alves kendisini test eden ve bunu yaparken damarına en incitici şekilde basan kayınvalidesinin karşısına dikilip kendini kanıtlamış... İki kadın şimdilerde çok iyi anlaşıyor

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“AİLEMİZ MİZAHI SEVER”

Bu çarpıcı itirafın ardından Matthew McConaughey de konuyla ilgili konuşmak ve durumu açıklığa kavuşturmak istedi. Katıldığı bir yayında "Hem ailem hem de ben ve Camila mizah ve komedi anlayışına değer veriyoruz, bu bizim parçamız" dedi. Ancak annesinin tanıştıklarında karısı Camila Alves'e olan davranışının tüylerini diken diken ettiğini de itiraf etti.





KARISININ DEĞİL ANNESİNİN TARAFINI TUTTU

Ancak ünlü aktör yıllar sonra bu konuda annesini haklı buldu ve onun yanında yer almayı tercih etti. "Bazı insanlar 'Aman Tanrım' diyordu ama... Camila bu konuda incinmemişti," diye ısrar eden McConaughey kendini haklı çıkarmak için de "Bizi gıdıklayan şey başkalarını yaralayabilir." sözlerini kullandı.

53 yaşındaki usta aktör karısıyla ilişkisine başladığında kendisine "göz kulak olduğu" için annesini övmeye devam etti. "Bana göz kulak oluyordu," dedi. "Benim duygularımı ve duygular beslediğim kadını test etti. Büyük resme bakarsanız bu aslında oldukça havalı." Ünlü aktör bu kavgada annesinden yana saf tuttu... Olayın dışarıdan göründüğü gibi olmadığını ve karısı Camila Alves'in çok da incinmediğini söyleyen McConaughey "Ailemize girmek zordur" yorumu yaptı

“BİZİM AİLEMİZE GİRMEK KOLAY DEĞİLDİR”

Yıldız oyuncu ayrıca karısı Camila Alves'e, annesi McCabe'in saygısını kazandığı için teşekkür de etti. McConaughey daha önce bu konuyla ilgili olarak "bir geçiş ve kabul töreni" olduğunu çünkü dışarıdan gelenlerin "McConaughey ailesine kolay kolay giremediğini" ifade ettiği açıklamalar yapmıştı.