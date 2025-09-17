Eski kocasından görülmemiş suçlama... Beni boşadı, travmam tetiklendi... Gittim beş farklı kadından 10 çocuk yaptım!

Haberin Devamı

Sonrasında ise herkesin tepkisi farklıdır elbette...

Kimi evliliğe küser, belki uzun süre belki de hayatının sonuna kadar bir daha yuva kurmaz. Bazısı günü birlik ilişkilerle zaman geçirir... Bazıları da yıkılan evliliğinden güzel dersler çıkarır ve daha sağlam temelleri olan yuva kurar.

Sonrasında durmadan evlenip boşanmayı sürdürenler de çıkar elbette.

Bunlar bir yana "Boşanmak bende travma yarattı. Bunun sonucu olarak gidip farklı kadınlardan onlarca çocuk yaptım" diyene pek rastlanmaz.

'BOŞANMAK TRAVMAMI TETİKLEDİ, BİR SÜRÜ ÇOCUĞUM OLDU'

Ama işte ünlüler dünyasında tam da böyle biri var.

Kim olduğunu hemen söyleyelim... Müzik dünyasının onlarca yıldır hiç sönmeyen yıldızlarından Mariah Carey'nin ikinci eski kocası Nick Cannon!

Carey ile Cannon, 2008'de başlayıp 2016'da biten evlilikleri sırasında şu anda 14 yaşında olan biri kız diğeri erkek ikiz çocuk sahibi oldu. Sonra evlilikleri bitti ve boşandılar.

Nick Cannon da geçtiğimiz günlerde The Breakfast Club (Kahvaltı Kulübü) adlı programda verdiği röportajda bu konuda bazı çarpıcı açıklamalar yaptı.

Cannon "Mariah Carey ile evliliğinin yıkılmasının kendisinde ciddi bir travma yarattığını ve bunun üzerine ikizlerinin üstüne 10 tane daha çocuk yaptığını söyledi.

YİNE DE BÜTÜN ÇOCUKLARINI ÇOK SEVİYOR

44 yaşındaki Nick Cannon, boşanmasının yanı sıra kariyeriyle ilgili baskıların da bazı konularda karar verme yetisini olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.

Cannon "Terapiye başlayıncaya kadar hayatımı yavaşlatamadım. O süreçte sürekli olarak 'Para kazanmalıyım... Formda ve seksi görünmeliyim. Komik olmalıyım' diye düşündüm. Sonrasında bir anda 12 tane çocuğum oldu... Vay canına! Aslında her şeyi çok farklı yapabilirdim" diye sürdürdü sözlerini.

Yine de söylediğine göre Nick Cannon, bütün kararlarının arkasında duruyor, babası olduğu bütün çocuklarını da çok seviyor.

Farkında olduğu bir ayrıntı var Cannon'ın…

Bunu da şöyle anlattı: "Ailemin alt yapısını, temellerini seviyorum. Ama bütün bunların hayatımın acı dolu bir noktasında başladığını ve tam anlamıyla iyileşememekten kaynaklandığını biliyorum."





'PARAM VARDI, İSTEDİĞİM KİŞİYLE İSTEDİĞİMİ YAPABİLİYORDUM'

Nick Cannon, programın sunucusu Charlamaghe Tha God'ın "Bütün bu çocuklar senin yaşadığın travmanın bir sonucu mu, buna verdiğin bir yanıt mı?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Evet... Ama bunu sonradan öğrendim."

Cannon, bunca kadından bunca çocuk yapmasının nedenlerini de "Dikkatsizdim, anlamsız davranıyordum. Çünkü bunu yapabiliyordum, çünkü param vardı, çünkü istediğim kişiyle istediğim şekilde hareket edebiliyordum" sözleriyle yanıt verdi.

Aslında aklında "12 çocuk yapacağım" diye bir düşünce olmadığını belirten Cannon "Sadece hayatımı yaşayıp keyfini çıkaracağım ve bunların üstesinden geleceğim düşüncesi vardı" diye konuştu.

EVLİLİĞİNDEN DÜNYAYA GELENLERLE BİRLİKTE 12 TANE ÇOCUĞU VAR

Nick Cannon'ın çocuklarına bakarsak... Ünlü şarkıcı Mariah Carey ile evliliğinden 14 yaşında Moroccan ve Monroe adında ikizleri var.

Brittany Bell ile ilişkisinden Golden Saigon (8), Powerful Queen (4) ve Rise Messiah (2) adında üç çocuk sahibi.

Abby De La Rosa'dan 4 yaşında ikiz oğulları Zion Mixolydian ve Zillian Heir'ın yarı sıra 2 yaşında Beautiful Zeppelin adlı bir kızı dünyaya geldi.

Cannon'un Bre Tiesi ile ilişkisinden 3 yaşında Legendary Love, LaNisha Cole'dan 3 yaşında Onyx Ice Cole, Alyssa Scott'tan da 2 yaşında Halo Marie adında toplam 12 tane çocuğu var.

Bu arada Alyssa Scott ile ilişkisinden dünyaya gelen Zen adındaki oğlunun daha bir bebekken beyin tümörü nedeniyle hayata veda ettiğini hatırlatalım.





'BEBEK BEZİ TAŞIYAN ADAMA DÖNÜŞTÜM': Nick Cannon daha önce yaptığı bir açıklamada da boşanmalarından Mariah Carey'i ve onun şöhretini sorumlu tutmuştu... Carey'den 12 yaş daha genç olan Cannon, şarkıcının şöhretinin kendisini ezdiğini, ikizler doğduktan sonra 'bebek bezi taşıyan adama' dönüştüğünü anlatmıştı.