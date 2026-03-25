Karısı onu bırakıp gidince yapayalnız kalmıştı… Boş kalan kalbini esmer güzelle doldurdu

Büyük mutluluklarla yola çıktıkları bu evliliği sürdüremeyen aşıklar iki kızları olmasına rağmen ayrıldılar, boşanma süreçleri de epey sancılı ve ses getiren cinsten oldu.

Ünlü şarkıcı Joe Jonas, büyük bir aşkla sevdiği eşi Sophie Turner’dan ayrılırken bu evliliği bitiren tarafın o olduğunu defalarca vurgulamış hatta onu kötü bir anne olmakla bile suçlamıştı.

İkili boşanma sürecinde kızlarının velayetleri için çarpışmış, sonunda mahkeme çocukların velayetini iki ünlü yıldız arasında paylaştırmıştı.

Joe Jonas bu ayrılığın sebebi olarak da suçlusu olarak da eski eşi Sophie Turner’ı işaret edip onun velayet hakkını elinden almak için epey uğraştıktan sonra yalnızlığı ve boş kalan kalbiyle ilgili olarak da epey dert yanmıştı.

Ünlü şarkıcı anlaşılan o üzgün ve yalnız günleri çoktan geride bırakmış… Joe Jonas geçtiğimiz gün yeni kız arkadaşı Tatiana Gabriela ile havaalanında sarmaş dolaş ve tutkulu bir öpüşme anında paparazzilere yakalandı.

Esmer güzeli sevgilisini havaalanından alan Joe Jonas’ın yolda durup ona hediyeler aldığı da basına yansıdı. Kısa süreliğine de olsa ayrı kalan çiçeği burnunda aşıklar havaalanında kavuşunca birbirlerini öpücüklere boğdu.

36 yaşındaki ünlü şarkıcının sevgilisi Tatiana Gabriela 28 yaşında, Porto Riko doğumlu bir model. Ünlü markalara modellik yapan Tatiana bir yandan da sosyal medyada öne çıkan bir içerik üreticisi.

Joe Jonas’la aşk yaşamaya başlayınca adı daha çok duyulan ve şansı açıklan genç yıldız adayı ünlü şarkıcıyla ilk kez geçtiğimiz ocak ayında birlikte görülmüştü. Ancak onları tanıyanların basına fısıldadığına göre aşıklar yaz aylarından beri birlikte.

Hatta Joe Jonas sevgilisi Tatiana Gabriela’yı Sophie Turner’dan doğan iki kızı 5 yaşındaki Willa ve 3 yaşındaki Delphine’le de çoktan tanıştırmış…

Joe Jonas ve Sophie Turner Mayıs 2019'da Las Vegas'ta gizlice evlenmiş, boşanma davaları Eylül 2024'te sonuçlanmıştı.

Sophie Turner da boşanma sonrası memleketi İngiltere’ye geri dönmüş ve ülkenin sayılı zenginlerinden birinin oğlu olan sosyetik çapkın Peregrine Pearson’la aşk yaşamaya başlamıştı.