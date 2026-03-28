Karısı ölünce iki çocuğuna bakmak için oyunculuğa veda etmişti.. Zirvede bıraktığı mesleğine 29 yıl sonra dönüyor

Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2026 16:12

İnsan bir kere gösteri dünyasında şöhrete ulaşınca bunu bir kenara koyup sıradan bir hayata yönelmesi hiç de kolay olmaz... O spot ışıklarının pırıltısı, şöhretin getirdiği olanaklar, kazanılan paralar... Bu liste böyle uzayıp gider.

Belki de bu cazibeye kapılan birçok kişi hayatının sonuna kadar kamera karşısında mesleğini sürdürmek ister.

Bunun tam tersi gerçek hayat öyküleri de var elbette. Sinemada şöhreti bulanlardan bazıları da tamamen kendi istekleriyle mesleğe veda eder.

Zaten son zamanlarda sık sık bu şekilde mesleği bırakan ünlüleri de görüyoruz.

Bir de bütün bunların dışında az sayıda örnek var. Bazen insan onca şöhretini zorunluluk nedeniyle de bırakabilir. Sinema dünyasında bunun çok çarpıcı bir örneği de var.

KARISI GENÇ YAŞTA ÖLDÜ... ÇOCUKLARINA BAKMAK İÇİN OYUNCULUĞU BIRAKTI
Belki belli bir yaşın üzerinde değilseniz onun adını ilk kez duyuyor olabilirsiniz.

Ama aslında o bir kuşağın hafızasına yer etmiş bir isim: Rick Moranis… Yaklaşık 19 yıl önce çocuklarına kıyamadığı için bıraktığı mesleğe dönmeye hazırlanıyor Moranis.

Rol aldığı Hayalet Avcıları serisi başta olmak üzere Küçük Korku Dükkanı, Eyvah Çocuklar Küçüldü, Uzay Topları gibi yapımlarla 1980'lerde ve 90'larda hafızalara kazınan Moranis, yaşadığı trajik bir olaydan sonra kariyerine veda etmişti.

Onun öyküsünü hatırlamak gerekirse...

ASLINDA KISA BİR MOLA ALMIŞTI
Moranis, 1991 yılında iki çocuğunun annesi olan karısı Anne Moranis'i kaybetti. Üstelik karısı Anne o sırada sadece 34 yaşındaydı.

Bir süre daha mesleğini sürdürse de eşinden yadigar kalan iki çocuğuna daha iyi bakabilmek için kariyerini elinin tersiyle bir kenara itti.

Aslında amacı kısa bir mola vermekti ama sonra sinema dünyasını pek de özlemediğini görünce bir daha geri dönme fikrini de aklından çıkardı.

Bu konuda verdiği bir röportajda da durumunu şöyle anlattı Moranis: "Bekar bir ebeveyn olarak film çekimleri için çocuklarımdan uzak kalmak zor geldi. Ben de kısa bir mola aldım. Sonra bu kısa mola daha uzun bir hale geldi. En sonunda da bu işi özlemediğimi fark ettim."

YILLAR SONRA BİR FİLMİN KADROSUNDA YER ALIYOR
Böylece karısını kaybettikten sonra bütün hayatını çocukları Rachel ve Mitchell'ı büyütmeye adadı Rick Moranis. Görünüşe göre de bu kararından hiç pişman değil.

Artık çocuklarını büyüten, kendisi de 72 yaşına gelen Rick Moranis, son olarak 1997 yılında Honey We Shrunk Ourselves olmuştu. Sonrasında da bazı filmlerin seslendirmesinde görev aldı Moranis.

Bir dönemin ünlü oyuncusu Rick Moranis ile ilgili beklenmedik bir gelişme oldu geçen yıl, Mel Brooks'un 1987 yapımı Star Wars (Yıldız Savaşları) parodisi Spaceballs 2'de oynayacağı ortaya çıktı.

Bu adım belki de Rick Moranis'in oyunculuğa "kesin dönüşünün" simgesi bile olabilir.

Rick Moranis, 1980'ler ve 90'larda aralarında Hayalet Avcıları, Uzay Topları, Eyvah Çocuklar Küçüldü gibi yapımlarda rol almıştı. 

Moranis son olarak 1997 yılında Honey We Shrunk Ourselves adlı filmde kamera karşısına geçmişti. Sonrasında söylediğine göre sinemayı pek özlemediği için setlere dönmedi. Onun yerine seslendirmeler yaptı.

 

 

