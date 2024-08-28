UÄŸruna yandÄ±klarÄ± aÅŸkÄ±n kÃ¼lleri bile kalmadÄ±...Ä°kinci baharÄ±n sonu bÃ¶yle geldi: KarÄ±sÄ± olduÄŸunu unuttu, annesi gibi davrandÄ±

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Bu sorunun her iliÅŸkiye gÃ¶re farklÄ± yanÄ±tlarÄ± olur elbette.

BazÄ±larÄ± gerÃ§ekten baÅŸka dallara konduktan ve baÅŸka aÅŸklar yaÅŸadÄ±ktan sonra gÃ¶nÃ¼l verdikleri eski sevgililerine dÃ¶ner ve bu kez gerÃ§ekten huzurlu bir hayat kurar.

Ama bazÄ±larÄ± iÃ§in geÃ§erli deÄŸil bu durum. Her ne kadar "ikinci denemede" her ÅŸey iyi baÅŸlasa da hiÃ§ de Ã¶yle gitmeyebilir.

Yeni umutlarla ve "bu kez oldu" dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle bir daha baÅŸlayan iliÅŸki, fazla zaman geÃ§meden "duvara toslar..."

TÄ±pkÄ± Jennifer Lopez ile Ben Affleck'e olduÄŸu gibi...

2002 yÄ±lÄ±nda birlikte rol aldÄ±klarÄ± Gigli adlÄ± filmin setinde baÅŸlayan aÅŸklarÄ±nÄ± o dÃ¶nemde bir niÅŸanla taÃ§landÄ±rdÄ±lar. Ama olmadÄ±, yollarÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ evliliÄŸe Ã§Ä±kmadÄ±. Ã‡areyi ayrÄ±lÄ±kta buldular.

Aradan geÃ§en uzun yÄ±llarÄ±n ve baÅŸka aÅŸklarÄ±n ardÄ±ndan yine bir araya geldiler. Bu kez aÅŸklarÄ± "tamamÄ±na erdi."

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Ä°KÄ°NCÄ° BAHARIN SONU BÃ–YLE GELDÄ°

Yine olmadÄ±. Sadece iki yÄ±l evli kaldÄ±ktan sonra yollarÄ± bir kez daha ayrÄ±ldÄ±...

2022 yÄ±lÄ±nda evlenen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, boÅŸanmak iÃ§in resmi olarak adÄ±m attÄ±.

Ä°liÅŸkilerinin "ikinci baharÄ±nÄ±n" ilk dÃ¶nemini hatÄ±rlayanlar da ÅŸimdi nasÄ±l olup da Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin evliliÄŸi yÃ¼rÃ¼temediÄŸini sorup duruyor.

Elbette bu kadar gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bir Ã§ift sÃ¶z konusu olunca da iddialar birbiri ardÄ±na geliyor.

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not... Jennifer Lopez ile Ben Affleck ilk evlendiklerinde baÅŸladÄ± tÃ¼m bu sÃ¶ylentiler. Daha o zamanlarda Ã§iftin evliliÄŸinin yÃ¼rÃ¼mediÄŸi, aslÄ±nda dÄ±ÅŸarÄ±dan gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ kadar iyi geÃ§inemedikleri ileri sÃ¼rÃ¼lmeye baÅŸlandÄ±.

O dÃ¶nemde iÅŸler nasÄ±ldÄ± bilinmez ama bugÃ¼n gelinen nokta onlar aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok da iÃ§ aÃ§Ä±cÄ± deÄŸil.

Magazin basÄ±nÄ±nÄ±n taktÄ±ÄŸÄ± isimle Bennifer Ã§iftinin boÅŸanma nedeniyle ilgili ortaya atÄ±lan iddialardan biri de People dergisinde yer aldÄ±.

EvliliÄŸin iyi gitmediÄŸine dair iddialarÄ±n ortaya atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk dÃ¶nemde konuÅŸulanlar arasÄ±nda da yer aldÄ± bu ayrÄ±ntÄ±lar.Â

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EÅžÄ° DEÄžÄ°L ANNESÄ° GÄ°BÄ° DAVRANDI

Bu sÃ¶ylentilere gÃ¶re kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce 55 yaÅŸÄ±na giren Jennifer Lopez, kendisinden iki yaÅŸ daha genÃ§ eÅŸine karÄ±sÄ± gibi deÄŸil annesi gibi davrandÄ± yÄ±llarca.

Bir baÅŸka deyiÅŸle onu bir ÅŸekilde "yola getirmeye" kendi istediÄŸi ÅŸekle sokmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Yine People'Ä±n iddiasÄ±na gÃ¶re Affleck, her ne kadar ÅŸu anda gÃ¼zel bir eÅŸe ve eski evliliÄŸinden de Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸa sahip olsa da bir tÃ¼rlÃ¼ mutlu hissedemedi. SÄ±k sÄ±k Ã¶fke nÃ¶betlerine kapÄ±ldÄ± ve "karanlÄ±k tarafa" doÄŸru yÃ¶neldi.

People dergisine konuÅŸan kaynaÄŸÄ±n sÃ¶ylediklerine gÃ¶re Lopez, sÃ¼rekli kocasÄ± Ben Affleck'in mutluluÄŸundan ve bÃ¼tÃ¼n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±ndan emin olmaya Ã§abaladÄ±.

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O bÃ¶yle davrandÄ±kÃ§a da Ben Affleck zamanla onun kocasÄ± olmaktan Ã§Ä±ktÄ±, sanki her ÅŸeyden esirgediÄŸi bir evlada dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

Bu kaynaklara gÃ¶re Lopez, kendisinden sadece Ã¼Ã§ yaÅŸ genÃ§ olan kocasÄ± Affleck'e kendi oÄŸluna davranÄ±r gibi davranmaya baÅŸladÄ±.

Bennifer Ã§iftine yakÄ±n bu kaynaÄŸÄ±n sÃ¶ylediklerine bakÄ±lÄ±rsa, arkadaÅŸlarÄ± Lopez'i sÄ±k sÄ±k "KocanÄ±n ruh halini yÃ¼kseltmek senin iÅŸin deÄŸil" diyerek uyardÄ±. Ona, Ben Affleck'in duygularÄ±ndan sorumlu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Fakat Lopez, tÃ¼m bu uyarÄ±lara kulaklarÄ±nÄ± tÄ±kadÄ±, hatta Ã¶nerileninin tam tersine davranÄ±ÅŸlar sergiledi. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu Ã§abalar Ã§ok fazla iÅŸe yaramadÄ±.

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KEYFÄ° YERÄ°NDE OLDUÄžUNDA Ã‡OK EÄžLENCELÄ° BÄ°RÄ°Â

Bu arada ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Ben Affleck, aslÄ±nda iyi bir ruh halindeyken gayet eÄŸlenceli bir insandÄ±. O zamanlarda onunla vakit geÃ§irmek Ã§ok keyifli.

Fakat duygularÄ± ve ruh hali sÃ¼rekli deÄŸiÅŸiyor. Bu anlamda bir dengede kalma yeteneÄŸinden yoksun. Kolayca sinirleniyor..

AyrÄ±ca Affleck'in iÃ§inde bulunduÄŸu kÃ¶tÃ¼ ruh halinin etrafÄ±ndaki insanlarÄ± nasÄ±l etkilediÄŸi konusunda da bir fikri yok genellikle. AsÄ±l olarak bunu umursamÄ±yor.

People dergisine konuÅŸan kaynaklarÄ±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Affleck, sÄ±k sÄ±k kÃ¼Ã§Ã¼k ayrÄ±ntÄ±lara takÄ±lÄ±yor ve bunlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmekten bir tÃ¼rlÃ¼ kurtulamÄ±yor.

SonuÃ§ olarak Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in ikinci denemesi de baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§landÄ±. Her ikisi de birbirleri olmadan yeni bir hayat kurmanÄ±n ilk adÄ±mlarÄ±nÄ± attÄ±.

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ÅžÄ°MDÄ° GÃœLMEYE BAÅžLADIÂ

Bu arada Affleck, Los Angeles sokaklarÄ±nda sÃ¼rekli gÃ¼lerken objektiflere takÄ±lÄ±yor. Lopez ile birlikte olduÄŸu dÃ¶nemlerde sergilediÄŸi ciddi yÃ¼z ifadesi artÄ±k yerini tam tersine bÄ±raktÄ±.

ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±za yakÄ±n kaynaklara gÃ¶re Affleck, bir Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken bir de Jennifer Garner ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸuyla birlikteyken mutlu hissediyor ve bunu da dÄ±ÅŸa yansÄ±tÄ±yor zaten.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in hikayesi ÅŸimdilik bÃ¶yle bitti. Gelecekte Ã¶zel hayatlarÄ±na kimlerin katÄ±lacaÄŸÄ± ÅŸimdi en bÃ¼yÃ¼k merak konusu.