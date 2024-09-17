Karısı kıskanmasın diye şarkısının sözlerini bile değiştirmişti... Ünlü şarkıcının en büyük serveti... Aynı çatı altında 45 yıl geçti

Haberin Devamı

Dünyanın tanıdığı şarkıcının bu paylaşımına da takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Diğer sosyal medya kullanıcıları, çifte çocukları ve torunlarıyla birlikte geçirecekleri daha nice yıllar diledi.

AYNI ÇATI ALTINDA, BİR YASTIKTA 45 YIL

Mutlu gününün kutlamasını böyle kısaca anlattığımız bu ünlü şarkıcı Yusuf İslam... Ya da yıllar önce müzik dünyasında tanındığı ve Müslüman olmadan önce kullandığı adıyla Cat Stevens.

Bugün 76 yaşında olan eski adıyla Cat Stevens ya da artık herkesin onu tanıdığı ismiyle Yusuf İslam, 45'inci evlilik yıl dönümünü Instagram sayfasından karısı Fevziye Mübarek Ali ile birlikte çekilen bir pozunu paylaşarak kutladı.

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcı, bir yıldır savaşın gölgesinde hayata tutunma mücadelesi veren Filistin halkını da unutmadı. Yusuf İslam "45'inci evlilik yıl dönünümüz. Ama düşüncelerimiz kutsal topraklarda ve dünyanın her yerinde birbirinden ayrı düşmüş ailelerle birlikte. Tanrı onları sonsuzluk bahçelerinde yeniden bir araya getirsin" mesajına da yer verdi paylaşımında.

Yusuf İslam'ın bu paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Ünlü şarkıcı, eşiyle birlikte geçirdiği 45 yılı sosyal medya hesabından böyle kutladı.





EŞİNİ ANNESİ ÖNERDİ

Aslına bakılırsa Yusuf İslam ile Fevziye Mübarek Ali'nin evlilik öyküleri de ilgi çekici türden.

Çiftin mutluluğunun mimarı Yusuf İslam'ın İsveç asıllı annesi Ingrid Wickman. Oğlunun Pakistan'da doğan ancak İngiltere'de büyüyüp iyi bir eğitim gören bu genç kızla mutlu bir yuva kurabileceğine inandı Ingrid.

Onun girişimi sonucunda ünlü şarkıcıyla Fevziye Mübarek Ali, 7 Eylül 1979'da evlendiler. Ondan sonra da birbirlerinden hiç ayrılmadılar.

Haberin Devamı

Yusuf İslam ile karısı bu uzun yıllar içinde altı tane çocuk sahibi oldular. Ancak bunlardan biri bebekken hayata veda etti. Çiftin dört kız bir erkek çocuğu ise şu anda hayatta.

İNGİLTERE'DE BAMBAŞKA BİR İSİMLE DÜNYAYA GELDİ

Artık tüm dünyanın Yusuf İslam olarak tanıdığı ünlmü şarkıcı aslında dünyaya gözlerini açtığı anda ailesi ona Steven Demetre adını verdi. Babası Kıbrıslı annesi ise İsveçli olan şarkı İngiltere'de dünyaya geldi.

Gençlik yıllarında da gitarıyla seslendirdiği şarkıları sayesinde müzik dünyasında kendine bir yer edindi. O dönemde tüm dünya onu Cat Stevens olarak tanıdı.

Haberin Devamı

Fakat sonra ölüm ile yaşam arasında yaşadığı bir deneyimin ardından Müslüman olmaya karar verdi. O sırada gencecikti, henüz 29 yaşındaydı.

Cat Stevens'ın doğup büyüdüğü dini bırakıp İslam'ı seçmesinin sonra da adını Yusuf İslam olarak değiştirmesinin nedeni ise 1975 yılında yaşadığı bir olay.

BİR GÜN YÜZERKEN ÖLÜMÜN SOĞUK NEFESİNİ ENSESİNDE HİSSETTİ

Bir gün Malibu'da yüzerken birden bir güçsüzlük hisseti. Sonunun geldiğini düşünecek bir durumdaydı. Fakat sona söylediğine göre Tanrı ona güç verdi ve tekrar kıyıya yüzüp hayata tutundu.

Bu olayın ardından kardeşi David ona bir Kur'an verdi. Onu okuduktan sonra bir röportajında söylediğine göre "Beyni açıldı." İslamiyet'in barışa hizmet ettiğine inandı.

Haberin Devamı

O yaşına kadar müzik dünyasından da çok iyi bir kazanç elde ettiğini düşündü ve artık yeni bir hayat, yeni bir aile düzeni istedi. Sonunda 1977 yılında Müslüman oldu.

KARISI İÇİN EN ÜNLÜ ŞARKISININ SÖZLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Müslüman olduktan kısa bir süre sonra da Fevziye Mübarek Ali ile hayatını birleştirdi. Sonuç olarak istediği gibi bir yaşama ve aile hayatına kavuştu.

Yusuf İslam; dünyanın kendisini Cat Stevens adıyla tanıdığı dönemde birçok unutulmaz şarkıya da imza attı. Bunların en ünlüsü ise Lady D'Arbanville adlı şarkıydı.

Karısı Fevziye'ye olan sevgisinden dolayı, ilerleyen yıllarda Cat Stevens adıyla yazdığı bu şarkının sözlerini Yusuf İslam olarak tamamen değiştirdi.

Haberin Devamı

Aslına bakılırsa yeni bir isimle yeni bir hayata başladıktan sonra eski şarkılarından bazılarının kadınlara saygısızlık içerdiğini ve inancına ters düştüğünü düşünmeye başladı. Sonunda da o ünlü şarkısının sözlerini karısı için değiştirdi.

Bunu da yıllar önce The Sunday Times'a verdiği bir röportajda şöyle anlattı şarkıcı: "Karım sahiplenen ve kıskanç bir kadın. Lady D'Arbanville'den nefret ediyor. Bu yüzden şarkının sözlerini onun için değiştirdim. Melodisini temel alarak Angel of War (Savaş Meleği) adlı bir şarkı yazdım."