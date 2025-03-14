Karısı gitti, masraflar bitti: Boşandıktan sonra ünlü oyuncunun cebi para gördü

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Ünlü bir çift birlikteliklerini resmen bitirdiğinde, çok ünlü ve çok zengin olan erkek tarafı, boşandığı eşine kelimenin tam anlamıyla servet ödedi. Bu durumda her ne kadar kocasını kaybetse de maddi açıdan çok rahatlayan eski eşler oldu...

Hatta bunlardan bazıları uzun süre konuşuldu. Söz gelimi Michael Douglas, şu an evli olduğu Catherine Zeta Jones uğruna eski karısı Diandra'ya 66 milyon dolar verdi. Aynı şekilde Mel Gibson da boşandığı karısı Robyn Moore'a 425 milyon dolar nafaka ödedi.

Şimdi ise bunun tam tersi bir durum söz konusu.

Aslına bakılırsa bu kez ortada büyük bir nafaka yok. Ama karısından boşandıktan sonra giderleri azalan ve bu sayede de çok rahat bir şekilde milyonlar biriktiren bir oyuncu var.

Gelin, bir bakalım bu ünlü oyuncu kim ve bu duruma nasıl geldi.

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25 YILLIK EVLİLİK YOLUN SONUNA GELDİ

Yıllar yılı Downtown Abbey adlı dizide kamera karşısına geçen Hugh Boneville bu oyuncu.

İngiliz oyuncu Bonneville, karısı Lucinda Williams ile 25 yıl süren evliliğini 2024'te resmen bitirdi. İşte ondan sonra da maddi olarak çok büyük bir rahatlama yaşamaya başladı.

Ünlü oyuncu ve eski karısı Lucinda sadece yuvalarını dağıtmakla kalmadı bu süreçte birlikte kurdukları iş konusunda da yollarını ayırdılar.

Daha doğrusu Lucinda Williams, kocasıyla ortak oldukları aile işinden istifa etti.

Hugh Bonneville de bütün bu ayrılıkların üzerinden sadece iki ay geçtikten sonra maddi varlığını 1.1 milyon sterlinin üzerine çıkardı.

Kayıtlara göre Bonneville ile boşanıncaya kadar karısı Lucinda Williams ile ortak olduğu film şirketinin 2023'teki varlığı 867 bin sterlinken 2024'te 1 milyon sterlinin üzerine çıktı.

KARISI HARCAMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Evliliklerinin bitmesinin ardından 61 yaşındaki Bonneville bir bekar evine taşındı. Aile evleri ise Lucinda Williams'ın elinde kaldı.

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Bu arada Lucinda'nın, bu mülkün arazisinde kendi sebze ve meyvelerini yetiştirmek için 50 bin sterlin harcayarak bir sera kurduğu belirtiliyor.

Hatta Lucinda, bütün bu çalışmalar kapsamında Batı Sussex'te bir zamanlar Hugh Bonneville ile birlikte yaşadığı evine güneş panelleri de kurdurdu.

Hugh Bonneville, boşanırken karısına bıraktığı, kırsal bölgede, geniş bir arazi üzerine kurulu olan bu evi 2003'te karısı Lucinda ve o sırada bebek olan oğulları Felix ile birlikte yaşamak için 1 milyon dolara satın almıştı.

Bazıları Hugh Bonneville'in maddi varlığındaki bu artışı eski karısı Lucinda'nın harcamalarının ortadan kalkmasına bağladı.

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İLK GENÇLİK DÖNEMİNDE TANIŞIP YILLAR SONRA EVLENDİLER

Evlilikleri tarihe karışan Hugh Bonneville ile Lucinda Williams, aslında ilk gençlik yıllarında tanıştılar. Fakat 30'lu yaşlarına gelinceye kadar iletişimleri koptu.

Sonunda tekrar karşılaştıklarında aşık olup 1998'de evlendiler. Bir erkek evlatları bulunan çift, geçen yıl resmen boşandı.