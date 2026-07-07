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Sette tanıştığı güzel kız ona bekâr kalma yeminini bozdurdu: Evlilik korkusunu 17 yaş genç karısıyla yendi

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#Jon Hamm#Anna Oscoela#Mad Men
Sette tanıştığı güzel kız ona bekâr kalma yeminini bozdurdu: Evlilik korkusunu 17 yaş genç karısıyla yendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2026 08:56

Şöyle bir bakıldığında evli çiftler arasındaki yaş farkı hala çok önemsenen bir konu. Dünyanın neresine giderseniz gidin, ilişki ya da evliliklerde yaşça büyük tarafın erkek olması bekleniyor hala.

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Elbette gösteri dünyasında bu tür dinamikleri umursayan hemen hemen hiç kimse yok. Önemli olan iki tarafın da birbirinde aradığını bulması.

İşte bunun örneklerinden birini de Mad Men ve Landman başta olmak üzere birçok yapımla seyircinin hafızasına kazınan oyuncu Jon Hamm ve oyuncu karısı Anna Osceola sergiliyor.

Sette tanıştığı güzel kız ona bekâr kalma yeminini bozdurdu: Evlilik korkusunu 17 yaş genç karısıyla yendi

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MUTLU YUVANIN YIL DÖNÜMÜ
1971 doğumlu Hamm ile 1988 yılında dünyaya gelen Osceola, 2023 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdürüyor. Üstelik başlarda kimse onların aşkına inanmadığı halde.

Hamm ile kendisinden 17 yaş daha genç karısı Osceola, geçtiğimiz 24 Haziran günü evliliklerinde bir yılı daha geride bıraktı.

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Onların öyküsü de "gerçek aşk ve huzur varsa yaş farkının anlamı kalmaz" teorisini doğrular nitelikte.

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EVLİLİKLE İLGİLİ ŞÜPHELERİ VARDI
Aslına bakılırsa Jon Hamm, Anna ile yuva kurmadan önce evlilik hakkında bir dolu şüphe vardı kafasında.

Ki zaten karısını tanımadan çok önce oyuncu ve yönetmen Jennifer Webtfeldt ile 18 yıl süren bir ilişki yaşamıştı.

Jennifer'ı "Hayatının aşkı" olarak tanımlasa da "Evlilik konusunda pek istekli değilim. İkimizin ailesinde de bu konuda kötü örnekler var" diyerek resmen yuva kurmaya yanaşmıyordu.

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KADER ONLARI DİZİ SETİNDE BULUŞTURDU
Sonra günün birinde Anna Oscoela ile tanıştı.

Çiftin ilk kez bir araya gelmesi ise Mad Men dizisinin setinde oldu. Anna, o dizinin final bölümünde küçük bir rol üstlenmişti.

Jon Hamm da uzatmalı sevgilisi Westfeldt ile daha yeni ayrılmıştı.Bu yüzden Hamm depresyondaydı ve kısa sayılmayacak bir rehabilitasyon sürecine girdi.

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DİZİ ÇEKİMİNDE KULLANILAN MEKANDA EVLENDİLER
O ilk dönemde Jon ile Anna arasında hiçbir yakınlık doğmadı.

Fakat beş yıl sonra kader onları yeniden bir araya getirdiğinde ikisi de birbirleri için aşka düştü.

2020'de romantik ilişkileri başladı. 2023 yılında da ilk kez yollarının kesiştiği Mad Men dizisinde çekim mekanı olarak kullanılan bir yerde evlendiler.

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Sette tanıştığı güzel kız ona bekâr kalma yeminini bozdurdu: Evlilik korkusunu 17 yaş genç karısıyla yendi

 

'50 YAŞINDA BİR ADAM VE YANINDA KIZI YAŞINDA BİR KADIN... HARİKA'
Ama Jon Hamm ve Anna Oscoela o noktaya gelene kadar çok ciddi eleştirilere de maruz kaldılar. Aşk yaşamaya başladıklarında Hamm 50 yaşına merdiven dayamıştı, Anna ise 32 yaşındaydı.

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Birçok kişi sosyal medya üzerinden onları topa tuttu. "Kızı yaşında genç bir kadınla birlikte olan 50 yaşında bir adam" diye eleştirel yorumlar geldi.

Hatta ikisinin New York'da çekilen bir videosunda Jon Hamm'ın, Anna'nın babası gibi göründüğünü söyleyenler bile oldu.

Ama elbette bütün bunlar onların aşkını azaltmadı. Bu arada Jon Hamm'ın da evlilikle ilgili fikirleri değişmeye başladı.

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KENDİNİ YENİDEN KEŞFETTİ
Jon Hamm bir süre önce Elle dergisine verdiği bir röportajda "Uzun süreli bir ilişkiden sonra, 40'lı yaşlarımın sonlarında bekar kalıp hayatı anlamaya çalışmak, tekrar bir ilişkiye başlamak öyle bir gecede olmuyor" diye durumu anlattı.

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Yine de belli ki Jon Hamm, kendi iç hesaplaşmasını da gayet iyi bir şekilde tamamladı ve kendisine bekarlık yeminini bozduran Anna Oscoela ile kurduğu yuva hala sapasağlam ayakta duruyor.

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#Jon Hamm#Anna Oscoela#Mad Men

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