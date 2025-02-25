Onları en iyi tanıyan kişi anlattı: Karısı beğenmeseydi o sakal orada duramazdı!

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Kanser tedavisi olan Kate uzun süre ortalarda görünmedi. Onun başına gelenler en çok kocası Prens William'ı etkiledi kuşkusuz..

Bir yandan karısının hastalığı, diğer yandan hayatlarının normal bir şekilde akması gereken üç küçük çocuğu....

Bir de tabii diğer yandan babasının da kansere yakalanmış olması derken büyük olasılıkla William 2024 yılını hatırlamak bile istemeyecek.

İşte o dönemde William ile ilgili olarak en çok dikkat çeken ayrıntı aşırı kilo kaybı oldu... Bir de sakalları...

İÇERİDEN BİRİ ANLATTI

Öyle ki William, bazı etkinliklere bile yüzündeki sakallarla katıldı. Bu durum herkesi şaşırttı elbette. Kurallara bu kadar katı şekilde bağlı olan William'ın bu "kendini bırakmış gibi" görüntüsü çok da alışıldık bir durum değildi.

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Kate, tedavisinin bittiğini açıkladıktan sonra da William sakalını kesmedi diğer yandan... Belli ki artık arada sırada bu şekilde görünecekti.

İşte bu konuya "içeriden biri" açıklık getirdi.

Yıllar boyunca hem Meghan Markle ve Prens Harry ile hem de Kate Middleton ve Prens William ile birlikte çalışan eski iletişim sekreteri Jason Knauf, verdiği röportajda William'ın sakalına karısı Kate'in nasıl bir yaklaşım gösterdiğini anlattı.

'KARISI BEĞENMESEYDİ O SAKAL ORADA DURAMAZDI'

Knauf, Avustralya'da yayınlanan 60 Minutes (60 Dakika) adlı programa konuştu.

Orada Meghan Markle'ın, daha evlenir evlenmez çalışanlarına dünyaya dar ettiği, birçoğunun ardı ardına istifasına yol açan nedenlere değindi Knauf.

Hatta, Kate'in kansere yakalandığını öğrendiğinde William'ın ne hale geldiğini de özetledi.

Her ne kadar artık görevinden istifa etmiş olsa da William ve Kate'i çok yakından tanıyan biri olan Knauf, ikisinin de neye nasıl tepki vereceğini çok iyi biliyor.

Harry, William ve eşlerinin basın danışmanı olarak çalışan Jason Knauf'a röportajda William'ın sakalı da soruldu doğal olarak.

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O da şöyle yanıt verdi: " Eğer Kate o sakalı beğenmeseydi, William'ın yüzünde o sakal zaten olamazdı. Size bunu söyleyebilirim."

Eski çalışanı, William ile sakalı hakkında konuşmaya çalıştığını ama kendisinin bu konuda fazla yorum kabul etmediğini de belirtti.

"Sakalı ben de sevdim. O sakal hakkında onunla konuştum. Daha doğrusu konuşmaya çalıştım. Ama William 'Evet, sakalım var. Başka konuşmaya gerek yok' dedi" sözleriyle anlattı durumu.

Tabii bu arada William'ın sakal bırakmasının; üstelik halkın karşısına bu şekilde çıkmasının İngiliz kraliyet ailesinin diğer üyeleri tarafından çok da hoş karşılanmadığını hatırlatalım.

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Bu arada William da kızı Charlotte'un kendisini sakallı olarak gördüğü ilk seferde ağlamaya başladığını da kendisi anlatmıştı zaten.

Hatta onun bu tepkisi yüzünden sakalını kestiğini ama sonra yeniden uzattığını da söyledi.

Yeri gelmişken, sakal bırakmanın aile içinde çok nadir görüldüğünü, İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin çoğunlukla sinek kaydı traşla gezdiğini de not düşelim.





Jason Knauf'un kim olduğunu da bir hatırlayalım... Çünkü Knauf, özellikle Meghan Markle ile ilgili olukmsuz iddiayarı gündeme getirmesiyle dikkat çeken bir eski çalışan.





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WILLIAM'I HİÇ ÖYLE GÖRMEMİŞTİM

Harry ile William'ın ve eşlerinin asın danışmanlığını yapan Knauf, Markle ile ilgili çalışanlarına kötü davranıyordu iddialarını da doğrulayan kişi aynı zamanda.

Yeni Zelandalı olan Jason Knauf, bu görevinden 2021 yılında ayrıldı. Fakat belli ki Kate ve William ile bağlantısı kesilmedi.

Knauf röportajda Kate'in kansere yakalandığını öğrendiğinde William'ın gösterdiği tepkiyi de anlattı.

"Bir insanın hem babasının hem de karısının kansere yakalandığını sadece birkaç hafta arayla görenmiş olması korkunç bir şey. Buna inanamıyorum" dedi.

Sonra da Kate'in kansere yakalanmasının ardından William ile yaptığı telefon görüşmesine değindi. "Korkunçtu, kesinlikle korkunçtu. Onu daha önce hiç o kadar düşük bir ruh halinde görmemiştim. Ama asıl sorun etrafta dolaşan çılgın komplo teorileriydi."

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İKİSİ DE ÇOCUKLARINI DÜŞÜNDÜ

Knauf'un anlattığına göre Kate, hakkında dolaşan yüzlerce teoriye rağmen çıkıp hastalığını hemen açıklamadı. Çünkü üç tane çocukları vardı ve onlara bu konuyu henüz açıklamamışlardı.

Jason Knauf, geçmişte William ile en çok konuştukları konunun "kendisi ve prensesin çocuklarını halkın gözü önündeki hayata nasıl hazırlayacakları" olduğunu söyledi.

"Medyanın önünde geçen çocukluğu zaman zaman oldukça zordu ve çocuklarını sosyal medya, cep telefonları ve tüm bu şeylerle baş edecek şekilde yetiştireceğini biliyordu." diye ekledi.