Karısı başka bir adamın çocuğunu doğurmuştu… Aşka inanmaktan vazgeçmedi… Ünlü oyuncu nişanlandı!

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Yıllardır milyonları televizyon başına toplayan birçok dizide oynayan ünlü oyuncu yaşadığı şoke edici ayrılık ve sonrasında ortaya çıkan gerçeklerle gündemi uzun süre meşgul etmişti.

ÜNLÜ OYUNCUDAN NİŞAN HABERİ GELDİ

Days of Our Lives, General Hospital ve ülkemizde de bir dönem yayınlanan Yalan Rüzgarı gibi uzun soluklu dizlerde canlandırdığı rollerle tanınan ünlü oyuncu Steve Burton, ünlü bir aşçı ve yemek yarışmalarının tanınan yüzlerinden biri olan Michelle Lundstrom'a evlenme teklif etti.

Çift Instagram hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla da nişanlandıklarını duyurdu. Evlenme teklifi ve kendi aralarındaki bu özel nişan töreninden kareleri bir video klip olarak paylaşan aşıklar fon müziği olarak da “Glory of Love” yani “Aşkın Zaferi” isimli bir şarkı seçmişti.

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Dizlerinin üzerine çökerek sevgilisine evlenme teklif eden ve parmağına yüzüğü takan General Hospital yıldızı Steve Burton için yakında düğün çanları çalacak!





GİZLİ AŞKTA MUTLU SON

Çiftin başlarda gizli tuttukları ilişkilerinin ne zamandır sürdüğü bilinmiyor. Ancak ikili geçen yılın haziran ayında Daytime Emmy Ödülleri'ne el ele geldiler ve ilişkilerini ilan ettiler.

Lundstrom, ödül töreninde birlikte poz verdikleri bir fotoğrafı paylaşıp altına da “Birlikte ilk kırmızı halımız” yazmıştı.

54 yaşındaki ünlü oyuncu Steve Burton 2021’de koronavirüs aşısı yaptırmayı reddettiği için oynadığı diziden kovulmasıyla gündeme gelmişti. Ancak Burton’ın özel hayatında yaşadığı şoke edici gelişmeler daha önce yaşanan her şeyi unutturmuştu.

24 YILLIK KARISINDAN BOŞANDI... ORTAYA ÇIKAN GERÇEKSE HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

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Ünlü oyuncu bundan tam bir yıl önce sosyal medya hesabından açıklama yaparak 24 yıllık karısından ayrıldığını duyurmuştu.

Steve Burton boşanma haberini verirken açıkladığı gerçekle magazin dünyasını şaşkına çevirdi.





"KARIM DÖRDÜNCÜ ÇOCUĞUNA HAMİLE AMA BEBEK BENDEN DEĞİL"

“Karım dördüncü çocuğuna hamile. Ancak çocuk benden değil bir başka adamdan” diyen Burton’ın bu gerçeği öğrenin öğrenmez boşanma davası açtığı bu şoke edici açıklamayla ortaya çıktı.

54 yaşındaki Steve Burton ve fitness eğitmeni olan 46 yaşındaki eşi Sheree Burton’ın 21 yaşında Makena adında yetişkin bir kızlarından hariç Brooklyn ve Jack adında iki de küçük çocukları vardı.

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YASAK AŞKININ BEBEĞİNİ SESSİZ SEDASIZ DOĞURDU

Sheree Burton’ın babasının adını açıklamadığı kızı geçen yılın şubat ayında doğdu. Sheree Burton tüm bu yaşananlar hakkında da hiçbir açıklama yapmayarak suskun kalmayı tercih etti.

Sadece doğum yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşırken kimliği belli olmayan bu adamın elini tuttuğu bir fotoğraf paylaşmakla yetindi.

Steve Burton resmi olarak Aralık 2023’te boşandığı eski karısına reşit olmayan iki çocukları için nafaka ödemeye devam ediyor.