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'Karımın küvet pozunu ben çektim' yazdı, ortalık karıştı.... Çok paranız olabilir ama ahlaki değerleriniz bitmiş!

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#Nicola Peltz Beckham#Brooklyn Beckham#Victoria Beckham
Karımın küvet pozunu ben çektim yazdı, ortalık karıştı.... Çok paranız olabilir ama ahlaki değerleriniz bitmiş
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 18:02

Son dönemde annesi Victoria ve babası David Beckham ile giriştiği aile kavgasıyla gündemdeki yerini koruyan Brooklyn Beckham, şimdi bambaşka bir konuyla sosyal medyanın "diline düştü..."

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 Buna neden olan da Nicola Peltz Beckham'ın Instagram sayfasında paylaştığı bir dizi fotoğraf. Özellikle de bunlardan biri.

Aslında genç çift bunu her zaman yapıyor. Yani bazen birlikte bazen de ayrı ayrı çektikleri pozlarını sosyal medyada paylaşıyorlar. Ama bu kez ikisi de biraz iddialı davrandı ve bu durum da tartışma yarattı.

Nicola Peltz Beckham son olarak Instagram sayfasından birlikte çıktıkları tatilde çekilen bir dizi pozunu paylaştı. Bunlar içinde öyle bir tanesi vardı ki işte o Brookly ve Nicola'nın bazı takipçilerini çileden çıkardı..

Karımın küvet pozunu ben çektim yazdı, ortalık karıştı.... Çok paranız olabilir ama ahlaki değerleriniz bitmiş

'O FOTOĞRAFI BEN ÇEKTİM'
O karelerden birinde Nicola, bir küvette üzerinde hiçbir giysi olmadan uzanırken görülüyor... Bir eliyLe göğgüslerini kapatan Nicola diğeriyle de yanağını tutuyor.

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Brooklyn işte karısının o paylaşımının altına "O küvetteki fotoğrafı ben çektim" diye yazdı. Ondan sonra da eleştiriler başladı zaten.

Bazı kullanıcılar Brooklyn ve Nicola'yı 'ilgi arsızı' olmakla suçladı. Hatta durumlarını "acıklı" olarak nitelendirdi.

Bir kullanıcı "ABD'de hiç kimse bu zengin İngiliz çocuklarıyla ilgilenmiyor" diye görüşünü belirtti.

Brooklyn ve Nicola'nın bütün bunları işsizlikten yaptığını ileri sürdü bu kullanıcı.

Bir başkası "Fil fotoğrafı görmeyi tercih ederim" derken bazıları da "Bunların parası olabilir. Ama ahlaki değerlerini yitirmişler" yorumunu yaptı.

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Karımın küvet pozunu ben çektim yazdı, ortalık karıştı.... Çok paranız olabilir ama ahlaki değerleriniz bitmiş

'SEÇİM YAPMAM GEREKSE AHLAKİ DEĞERLERİ SEÇERİM'
Nicola'nın küvet pozunu eleştiren bir kullanıcı da "Eğer seçme şansım olsaydı hangisini seçeceğimi biliyordum.... Zenginlik geçici olabilir. Ama ahlaki değerler, üzerine bir hayat inşa edilecek sağlam temellerdir" diye yazdı.

Elbette Nicola ve Brooklyn'i eleştirenler olduğu kadar özellikle Nicola'nın o iddialı pozunu beğenenler de oldu. Bunlardan biri bir TV programıyla tanınan Rachael Kirkconnell.. Nicola'nın pozuna "Aman Tanrım... Gerçeküstü" diye yorum yaptı.

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Bir başka takipçisi "Kusursuzsun" diye seslendi Nicola'ya..

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Karımın küvet pozunu ben çektim yazdı, ortalık karıştı.... Çok paranız olabilir ama ahlaki değerleriniz bitmiş

Nicola'nın küvetteki çıplak pozu sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Karımın küvet pozunu ben çektim yazdı, ortalık karıştı.... Çok paranız olabilir ama ahlaki değerleriniz bitmiş

BECKHAM ÇİFTİYLE GERİLİM BİTMİYOR
Nicola ile Brooklyn bir yandan İngiltere'deki Beckham ailesiyle gerilimi sürdürürken diğer yandan da birbirlerine olan aşklarını sosyal medyadan ilan ediyor.

Brooklyn, evlendiğinden bu yana ailesinden giderek uzaklaştı... İlk dönemde "Karımın mutluluğu benim önceliğim" diyen Brooklyn, kısa süre önce de artık Victoria, David ve kardeşleri Romeo ve Cruz ile iletişim kurmak istemediğini resmen söyledi.

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Sadece geçen hafta 14 yaşına giren en küçük kardeşi Harper'ı ayrı tuttu ve onun doğum gününü sosyal medyadan da olsa kutladı.

Bu arada Brooklyn ile Romeo arasında da farklı bir gerilim yaşandı. Buna da Brooklyn'in bir zamanlar sevgili olduğu Kim Thurnbull ile şimdi de kardeşi Romeo'nun flört etmesi gösterildi. Fakat Kim, bu iddiaları yalanladı.

Bu kardeş gerilimi Brooklyn'in iki erkek kardeşi Romeo ve Cruz'u Instagram'da takipten çıkmasına kadar uzandı. Diğer yandan bu konudaki başka bir iddia da Romeo ve Cruz'un ağabeylerini yasaklamış olduğu.

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ÜNLÜ MÜZİSYEN ARABULUCULUK MU YAPIYOR?
Brooklyn ile Nicola, Beckham ailesiyle aralarını her adımda biraz daha açtı... David Beckham'ın mayıs ayındaki 50'nci doğum gününe gitmedikleri gibi yıllardır adetleri olduğu üzere sosyal medyadan da kutlama yapmadılar.

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Ama sıra Nicola'nın babası Nelson Peltz'in doğum gününe gelince ikisi de sanki Beckham çiftine nispet yapar gibi bir dolu fotoğraf paylaştı.

Son günlerde ise Elton John'un Brooklyn ve Nicola ile yakınlığı konuşuluyor... Victoria ve David ile iyi dost olduğu bilinen Elton John'ın Brooklyn ile Beckham çiftinin yaşadığı gerilimi bitirmek için arabuculuk yaptığı da ortada dolaşan iddialar arasında.

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#Nicola Peltz Beckham#Brooklyn Beckham#Victoria Beckham

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