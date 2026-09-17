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'Karım kendini benim için feda etti... 35 yıldır bakıcım oldu, bırakıp gitseydi de onu affederdim'

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#Michael J. Fox#Tracy Pollan#Aile Bağları
Karım kendini benim için feda etti... 35 yıldır bakıcım oldu, bırakıp gitseydi de onu affederdim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 15:02

Diyelim ki birini çok sevdiniz, çok aşık oldunuz...O da sizin için aynı duyguları hissetti ve evlendiniz. Hem kariyerinizde hem de özel hayatınızda işler gayet yolunda gidiyor.

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Ama sonra birden bütün bunlar tepetaklak oldu. O, gözünün içine baktığınız, deli gibi aşık olarak evlendiğiniz eşinize bir hastalık teşhisi konuldu.

Üstelik bu öyle kolay bir hastalık değil...

Yıllarca sürecek büyük bir sabır gerektiren, kesin tedavisi olmayan, zaman içinde daha da kontrol dışına çıkacak bir hastalık...

Ne yapardınız?

Karım kendini benim için feda etti... 35 yıldır bakıcım oldu, bırakıp gitseydi de onu affederdim
Eşinizin yanında durup ona destek mi olurdunuz yoksa bir süre bunu deneyip sabrınız tükendiğinde çekip gider miydiniz?

Üstelik eşinizin bu kaçışınıza engel olmayacağını da bilseniz...

Böyle zor durumlarda herkesin tepkisi farklı olur elbette. Hiç kolay bir durum değil.

Karım kendini benim için feda etti... 35 yıldır bakıcım oldu, bırakıp gitseydi de onu affederdim
DAHA 3 YILLIK EVLİLERDİ Kİ HASTALIK TEŞHİSİ GELDİ

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Ama Michael J. Fox'un eşi Tracy Pollan hiç kaçıp gitmedi.

Kocasının 1991 yılında daha 29 yaşındayken aldığı Parkinson teşhisi onu yıldırmadı. Üstelik o sırada sadece 3 yıllık evlilerdi. Yani daha evliliğin en güzel zamanları bile geride kalmış sayılmazdı.

Pollan, o zamandan bu yana hep kocasının yanında... Üç kız ve bir erkek çocukla genişleyen ailelerinin temel direğine dönüşmüş durumda.

Karım kendini benim için feda etti... 35 yıldır bakıcım oldu, bırakıp gitseydi de onu affederdim
Tam 35 yıldır... Bir başka deyişle gençliğinin, evliliğinin ve kariyerinin en parlak döneminde bu zorlu hastalıkla karşılaşan kocası Michael ile birlikte tüm zorluklara göğüs gerdi Tracy. Bunu hala da sürdürüyor.

Onun bu desteğini de eşi Michael J. Fox her fırsatta övüp yüceltiyor sonuç olarak.

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Karım kendini benim için feda etti... 35 yıldır bakıcım oldu, bırakıp gitseydi de onu affederdim

'BUNUN NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLEMEZSİNİZ'
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Emmy Ödülleri gecesinde, Bob Hope İnsani Yardım Ödülü'nü alan Fox, karısı Tracy Pollan'ın desteğini bir kez daha övgü sözcükleriyle anlattı.

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Fox, sahneye tekerlekli sandalye ile çıktı. Ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada da sözü karısı Tracy'ye ve çocuklarına getirdi...

Karım kendini benim için feda etti... 35 yıldır bakıcım oldu, bırakıp gitseydi de onu affederdim
"Şimdi sıra Tracy'ye ve çocuklarımıza sabırları ve fedakarlıkları için teşekkür etmeye geldi. Bunun ne anlama geldiğini bilemezsiniz" dedi.

Karısının da çocuklarının da hastalığı sırasında büyük fedakarlık ve sabır gösterdiğini atlamadı

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Karım kendini benim için feda etti... 35 yıldır bakıcım oldu, bırakıp gitseydi de onu affederdim

BURUK BİR AŞK ÖYKÜSÜ
Aslına bakılırsa Tracy Pollan ile Michael J. Fox, ünlüler dünyasının en buruk aşk öykülerinden birinin kahramanları.

Hani derler ya "Film gibi" diye... İşte tam da öyle.

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Çift, ilk olarak 1985 tarihli Family Ties (Aile Bağları) dizisinin setinde tanıştı. O sırada Pollan, Michael J. Fox'un canlandırdığı karakterin sevgilisini oynuyordu.

Karım kendini benim için feda etti... 35 yıldır bakıcım oldu, bırakıp gitseydi de onu affederdim
Ama o sırada aralarında bir aşk doğmadı.

Bundan iki yıl sonra Bright Lights, Big City filminde birlikte çalıştılar. İşte o zaman birbirlerine aşık oldular.

Birlikte olmaya başladıktan yedi ay sonra nişanlandılar. Fazla beklemeden de evlendiler... Hemen ertesi yıl ilk çocukları doğdu.

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Karım kendini benim için feda etti... 35 yıldır bakıcım oldu, bırakıp gitseydi de onu affederdim

29 YAŞINDA PARKİNSON TEŞHİSİ ALDI
Her şey yolundaydı... Hayat, kariyer... Ama Michael J. Fox, daha 29 yaşındayken Parkinson teşhisi aldı....

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Kariyerine zarar gelir korkusuyla bunu gizledi önce. Hatta bu konuda,o sırada 30 yaşında olan Tracy de ona destek oldu. Yani kocasının sırdaşına dönüştü.

Ama tabii böyle bir gerçek uzun süre gizli kalamazdı. Paparazzi baskısıyla Fox gerçeği açıkladı.

Karım kendini benim için feda etti... 35 yıldır bakıcım oldu, bırakıp gitseydi de onu affederdim
Michael J. Fox, kendisiyle ilgili olarak hazırlanan bir belgeselde "Hayatımın dönüştüğü o fırtınalı süreci en yakından izleyen kişi Tracy.  Yaşadığım zorlukların ve üzerimdeki yükün farkındaydı. Birlikte olmaya başladığımızda, kelimenin tam anlamıyla sırılsıklam aşıktım. Hâlâ da öyleyim" diye konuşmuştu.

Oyuncu, bütün bu karmaşada eğer Tracy Pollan onu terk edip gitseydi bile karısını affedebileceğini de hiçbir zaman saklamadı..

Ama Tracy hiç gitmedi...

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O zamandan bu yana da Michael J. Fox ve Tracy Pollan, hayat ve hastalıkla mücadele yolculuğunda el ele yürüyorlar.

Karım kendini benim için feda etti... 35 yıldır bakıcım oldu, bırakıp gitseydi de onu affederdim
65 yaşındaki Michael J. Fox ile 66 yaşındaki Tracy Pollan, 1988 yılından bu yana evli. Çiftin Sam Michael adında 37 yaşında bir oğlu ile 31 yaşında Aquinnah Kathleen, Schuyler Frances adında ikiz kızları var. En küçük kızları Esme Annabelle ise 24 yaşında.
Karım kendini benim için feda etti... 35 yıldır bakıcım oldu, bırakıp gitseydi de onu affederdim

Seyircinin hafızasına en çok Geleceğe Dönüş serisinin yanı sıra Aile Bağları (Family Ties) ile kazındı Fox. Bunların yanı sıra Teen Wolf, Casualities of War, Doc Hollywood gibi yapımlarda da kamera karşısına geçti. Artık eskisi kadar çalışamasa da Shrinking dizisinin üçüncü sezonunda konuk oyuncu olarak yer aldı.

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#Michael J. Fox#Tracy Pollan#Aile Bağları

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