'Karım benim için her haliyle dünyanın en güzel kadını'... Kocasının, ölümüne aşık olduğu kıvrımları mum gibi eriyor!

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İnsan bunca zaman içinde yani çeyrek asırda neler neler görür hayatta. İyi günler, kötü günler, kavgalar barışmalar...
Peki ya bir aşk bu kadar zamanda varlığını sürdürebilir mi?
Görünüşe göre söz konusu kişiler Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith Brosnan olunca aşk gerçekten kalıyor.
Belki ilk günlerdeki ateşi azalıyor ama o kor insanın kalbinde için için yanmaya devam ediyor.
Artık boylarını geçen iki tane erkek evlatları var.
Özetle, Keely Shaye Smith ile Pierce Brosnan, örnek bir geniş aile olarak hayatlarını sürdürüyor.
HEM HAYIRLI EVLAT HEM DE HAYIRLI DAMAT
Bu arada artık hayatının olgunluk çağına gelen Pierce Brosnan'ın kendisini bin bir emekle büyüten annesine nasıl hayırlı bir evlat olduğunu bilmeyen yok.
Diğer yandan 73 yaşındaki Brosnan, aynı zamanda çok iyi bir damatmış.
Brosnan ailesi, Keely Shaye'in annesi Sharon Rose'un yeni yaşını hep birlikte kutladı geçtiğimiz günlerde.
Kutlamaya, ünlü çiftin oğulları Dylan ve Paris de katıldı.
AŞIK OLDUĞU KIVRIMLAR MUM GİBİ ERİMİŞ
Pierce Brosnan ve Keely Shaye Smith'in aile pozu da o özel günün anısına sosyal medya sayfalarından paylaşıldı.
İşte o görüntülerde ailenin mutluluğunun yanı sıra Keely Shaye Smith'in ne kadar zayıfladığı da gözler önüne serildi.
Üstelik bu konuda da gayet başarılı olmuştu.
Elbette kilo almak ya da aldığı kiloları vermek Keely Shaye Smith'i nkendi bileceği iş.
KİLOSU YÜZÜNDEN ACIMASIZ ELEŞTİRİLER ALIYORDU
Ama diğer yandan bu görüntü Pierce Brosnan'ın, bir dönem çok kilo alan karısına yönelik acımasız eleştirileri nasıl cevapladığını da akıllara getirdi.
Aslına bakılırsa Keely Shaye Smith'in kiloları nedendir bilinmez çok uzun zamandır magazin dünyasının durup durup yeniden konuşulan konuları arasında.
Üstelik de bu konudaki fikirlerini kendilerine saklamak yerine açık açık dile getirdiler.
Hatta Brosnan'ın bazı arkadaşları Keely'nin kilo vermesine yardımcı olabileceklerini bile söyledi.
BÜTÜN ELEŞTİRİLERE AŞK DOLU YANITLAR VERDİ
Pierse Brosnan ise bütün bunlara gerçekten de örnek olacak cümlelerle yanıt verdi
Karısının her kıvrımına aşık olduğunu söyledi üstüne basa basa. Onun, kendi gözünde dünyanın en güzel kadını olduğunu da ekledi.
"O sadece iki oğlumuzun değil benim üç çocuğumun da annesi. Ben onun sevgisine layık olmaya çalışıyorum" dedi.
Görünüşe göre Keely'nin yıllar içinde geçirdiği değişim, kendisi de yaşlanan, saçlarına aklar düşen Pierce Brosnan'ın onun için hissettiği aşkı hiç ama hiç etkilemedi.