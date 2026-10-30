'Karım benim için her haliyle dünyanın en güzel kadını'... Kocasının, ölümüne aşık olduğu kıvrımları mum gibi eriyor!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İnsan bunca zaman içinde yani çeyrek asırda neler neler görür hayatta. İyi günler, kötü günler, kavgalar barışmalar...

Peki ya bir aşk bu kadar zamanda varlığını sürdürebilir mi?

Görünüşe göre söz konusu kişiler Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith Brosnan olunca aşk gerçekten kalıyor.

Belki ilk günlerdeki ateşi azalıyor ama o kor insanın kalbinde için için yanmaya devam ediyor.

Haberin Devamı

Sinemanın yakışıklı James Bond 'u olarak hafızalara kazınan Pierce Brosnan ile karısı Keely Shaye Smith, ilk olarak 1994 yılında Meksika'da tanışıp bir dizi zorluğun üstesinden geldikten sonra 2001 yılında hayatlarını resmen birleştirdiler.

Artık boylarını geçen iki tane erkek evlatları var.

Ayrıca Keely Shaye, kocasının erken yaşta kaybettiği ilk karısı Cassandra Harris'ten olan üç çocuğuna da annelik yapıyor.

Özetle, Keely Shaye Smith ile Pierce Brosnan, örnek bir geniş aile olarak hayatlarını sürdürüyor.

Gözden Kaçmasın Onca varlığın içine doğup bir gün yüzü görmediler: İkizler duvar dibinde dertleşti Haberi görüntüle



HEM HAYIRLI EVLAT HEM DE HAYIRLI DAMAT

Bu arada artık hayatının olgunluk çağına gelen Pierce Brosnan'ın kendisini bin bir emekle büyüten annesine nasıl hayırlı bir evlat olduğunu bilmeyen yok.

Diğer yandan 73 yaşındaki Brosnan, aynı zamanda çok iyi bir damatmış.



Brosnan ailesi, Keely Shaye'in annesi Sharon Rose'un yeni yaşını hep birlikte kutladı geçtiğimiz günlerde.

Kutlamaya, ünlü çiftin oğulları Dylan ve Paris de katıldı.



AŞIK OLDUĞU KIVRIMLAR MUM GİBİ ERİMİŞ

Pierce Brosnan ve Keely Shaye Smith'in aile pozu da o özel günün anısına sosyal medya sayfalarından paylaşıldı.



İşte o görüntülerde ailenin mutluluğunun yanı sıra Keely Shaye Smith'in ne kadar zayıfladığı da gözler önüne serildi.

Haberin Devamı

Her ne kadar Brosnan "Ben karımın her kıvrımına aşığım" diye konuşup onu her haliyle sevdiğini söylese de görünüşe göre Keely belki sağlık sebepleriyle belki de kilosuna yönelik baskılar yüzünden, ya da sırf kendi öyle istediği için incelme kararı almıştı.

Üstelik bu konuda da gayet başarılı olmuştu.

Elbette kilo almak ya da aldığı kiloları vermek Keely Shaye Smith'i nkendi bileceği iş.



KİLOSU YÜZÜNDEN ACIMASIZ ELEŞTİRİLER ALIYORDU

Ama diğer yandan bu görüntü Pierce Brosnan'ın, bir dönem çok kilo alan karısına yönelik acımasız eleştirileri nasıl cevapladığını da akıllara getirdi.

Haberin Devamı

Aslına bakılırsa Keely Shaye Smith'in kiloları nedendir bilinmez çok uzun zamandır magazin dünyasının durup durup yeniden konuşulan konuları arasında.

Yaş almasına rağmen belki genetik anlamda şanslı olduğunda fazla kilo sorunu olmayan Brosnan'ın bazı hayranları karısını bir türlü onun yanına yakıştıramadı yıllarca.

Üstelik de bu konudaki fikirlerini kendilerine saklamak yerine açık açık dile getirdiler.

Hatta Brosnan'ın bazı arkadaşları Keely'nin kilo vermesine yardımcı olabileceklerini bile söyledi.



BÜTÜN ELEŞTİRİLERE AŞK DOLU YANITLAR VERDİ

Pierse Brosnan ise bütün bunlara gerçekten de örnek olacak cümlelerle yanıt verdi

Haberin Devamı

Karısının her kıvrımına aşık olduğunu söyledi üstüne basa basa. Onun, kendi gözünde dünyanın en güzel kadını olduğunu da ekledi.

"O sadece iki oğlumuzun değil benim üç çocuğumun da annesi. Ben onun sevgisine layık olmaya çalışıyorum" dedi.

Ayrıca Brosnan, karısıyla sürdürdüğü mutlu evliliğin sırrını da verdi: "Geçmişte ben onun sadece güzelliğini değil kişiliğini sevmiştim. Şimdi çocuklarımın annesi olduğu için onu daha çok seviyorum. Onunla gurur duyuyorum ve her zaman sevgisine layık olmaya çalışıyorum."

Görünüşe göre Keely'nin yıllar içinde geçirdiği değişim, kendisi de yaşlanan, saçlarına aklar düşen Pierce Brosnan'ın onun için hissettiği aşkı hiç ama hiç etkilemedi.