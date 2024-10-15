‘Karım benden ayrılıp başkasının kollarına koştu’ diye üzülüyordu… Ünlü şarkıcı gizemli bir esmerle yakalandı

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Joe Jonas ve Sophie Turner’ı ortak arkadaşları çöpçatanlık yaparak bir araya getirmek istemiş, Jonas ve Turner da bu baskıya dayanamayarak birbirlerini Instagram üzerinden takibe alıp mesajlaşmaya başlamıştı. Joe Jonas ve Sophie Turner’ın ayrılığının üzerinden bir yıldan fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen ikili arasındaki sular durulmuyor

İNTERNETTEN BAŞLAYAN AŞKIN DEVAMINDA EVLİLİK VE İKİ ÇOCUK GELMİŞTİ

2016’da başlayan bu gönül ilişkisi 2017’de bir evlilik teklifi, 2019’da da ikilinin önce kaçıp kendi aralarında evlenmesi sonra da görkemli bir düğün yapmasıyla mutlu mesut nihayete erdi. Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını dile getiren Joe Jonas ve Sophie Turner’ın 2020’de ilk kızları doğdu, çift ikinci kızlarını da 2022’de kucaklarına aldı.

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Bu bitmeyecekmiş gibi görünen büyük aşk bir anda gelen boşanma haberiyle sona ermişti. 2023’ün eylül ayında, her şey yolundayken bir anda ayrıldıkları ortaya çıkan ünlü çift boşanma davaları ve kızlarının velayeti için giriştikleri kavgayla da manşetlerden inmedi. Ayrıldıktan sonra iki kızlarının velayeti için savaşa tutuşan ünlü çift şimdilerde özgürlüğün tadını çıkarıyor ancak Joe Jonas'ın Sophie Turner'la ilgili sıkıntısı bitmiş değil gibi görünüyor

ARTIK İKİSİ DE ÖZGÜR AMA SULAR DURULMUYOR

Bir yıl süren dava sonunda velayeti paylaşıp aralarındaki kavgayı çözen Sophie Turner ve Joe Jonas en sonunda özgürlüklerine kavuşup yollarına devam etti.

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Sophie Turner ayrılığın ardından aylar sonra samimi bir itiraf yapmış, Joe Jonas’la yürümeyen evliliği sırasında ünlü şarkıcının kendisini anneliğinden “vurmaya” çalıştığını anlatarak, iki çocuğuyla kendine yeni bir hayat kurmanın zorluklarından bahsetmişti. Sophie Turner Joe Jonas'tan ayrıldıktan sonra birlikte olmaya başladığı Peregrine Pearson'la çok mutlu, çiftin ilişkisi doludizgin ilerliyor

ESKİ EŞİN YENİ AŞKINDAN ÇOK RAHATSIZ

Turner, Joe Jonas’tan ayrıldıktan sonra 4. Cowdray Vikontu Michael Pearson'ın en büyük oğlu ve varisi ve Pearson medya imparatorluğunun varisi olan Peregrine Pearson ile aşk yaşamaya başladı. Bir süre saklı gizli görüşen çift şimdilerde mutlu bir tablo çiziyorlar ve artık ilişkilerini saklanmadan özgürce yaşıyorlar.

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Joe Jonas ise birkaç gün önce yakın çevresinin basına sızdırdığı iddialarla gündemdeydi. Yakın çevresinin anlattığına göre Joe Jonas Sophie Turner’ın boşanır boşanmaz bir aşka yelken açıp mutlu mesut pozlar sergilemesinden çok mutsuz…

“KARIM BENİ BIRAKIP HEMEN BAŞKASINA KOŞTU” DERKEN KENDİSİ DE BİR ESMER GÜZELLE YAKALANDI

Kendini aşağılanmış hisseden ve ayrıldığı eşinin bu kadar çabuk toparlanıp sağlam bir ilişki kurmasına bozulan ünlü şarkıcı Sophie Turner’ın bunu bilerek “yüzüne vurduğunu” düşünüyormuş.

Joe Jonas Sophie Turner'dan ayrıldıktan sonra hakkında "karalar bağladı" denen günlerde model Stormi Bree'yle aşk yaşamış, ikili birkaç ay süren bu ilişki boyunca birlikte tatile de çıkmıştı

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Joe Jonas Sophie Turner’ın Peregrine Pearson’la yaşadığı aşkın geçici bir heves olduğunu düşünmüş, bu aşk bir yılı devirip giderek ciddileşince de kıskançlıktan deliye dönmüş.

“Karım beni bırakır bırakmaz kendine yeni bir aşk buldu” diye sağa sola sitemkar şekilde konuşan Joe Jonas tam da bu haber gündemdeyken Paris’te konser verdikten sonra esmer bir güzelle yakalandı. Ünlü şarkıcı model sevgilisindne ayrıldıktan sonra da Lübnan asıllı oyuncu Laila Abdallah'la Yunanistan'da aşk tatiline çıkmıştı

ESKİ KARISINA ÜZÜLÜRKEN ÜNLÜ MODELLE AŞK YAŞIYORDU

Oysa ünlü şarkıcı zaten Sophie Turner’dan ayrıldıktan sonra ünlü model Stormi Bree'yle bir aşk yaşamış, birkaç ay birlikte olan ikili haziran ayında yollarını ayırmıştı.

Joe Jonas hafta sonu konser verdiği Paris'te gizemli bir esmer güzelle yakalandı

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Joe Jonas Stormi Bree'den ayrıldıktan dört ay sonra, eski eşinin aşk hayatından rahatsızlık duyduğu iddiaları da basına yanmışken bu kez bir başka güzelle samimi şekilde görüntülendi. Bir yandan bir yıl önce ayrıldığı eski eşinin aşk hayatının peşine düşen Joe Jonas bir yandan da kaçamaklarına devam ediyor...

ONUN DA AŞK HAYATI HAREKETLİ AMA…

Hafta sonu Paris’te konser verdikten sonra gittiği barda esmer bir güzelle yakınlaşan Jonas’ın zaten kendisi de Sophie Turner’dan ayrıldıktan hemen sonra başkalarıyla görüşüyor olsa da hâlâ Sophie Turner ve onun yeni hayatı konusunda bu tür yorumlar yapması kendi hayranları tarafından bile en hafif tabirle “tuhaf” karşılandı…