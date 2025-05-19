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‘Karım başkasından hamile’ deyip boşanmıştı… Aşkı başka kollarda buldu: Ünlü oyuncu yeniden evlendi!

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#Steve Burton#Michelle Lundstrom#Sheree Burton
‘Karım başkasından hamile’ deyip boşanmıştı… Aşkı başka kollarda buldu: Ünlü oyuncu yeniden evlendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2025 08:09

Ekranın pembe dizilerle ünlenen yüzüyken kendi hayatı da adeta bir pembe diziye dönmüştü. Evliliğinin bitiş şekli aylarca magazin sayfalarını süsleyen ünlü oyuncu mutluluğu yeniden buldu.

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Days of Our Lives, General Hospital ve ülkemizde de bir dönem yayınlanan Yalan Rüzgarı gibi uzun soluklu dizlerde canlandırdığı rollerle tanınan ünlü oyuncu Steve Burton 2024’ün ilk günlerinde ortaya çıkan ayrılık haberiyle çok konuşulmuştu.

‘Karım başkasından hamile’ deyip boşanmıştı… Aşkı başka kollarda buldu: Ünlü oyuncu yeniden evlendi
Dizi oyuncusu olarak ünlenen Steve Burton'ın hayatı da adeta bir dizi senaryosuna dönüşmüştü

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Steve Burton boşanacağını duyurdu ve “Karım dördüncü çocuğuna hamile. Ancak çocuk benden değil bir başka adamdan” diyerek herkesi şaşkına çevirmişti.

‘Karım başkasından hamile’ deyip boşanmıştı… Aşkı başka kollarda buldu: Ünlü oyuncu yeniden evlendi
Üç çocuğunun annesi bir başkasından hamile kalınca 24 yıllık evliliği biten ünlü oyuncu 1 yıl içinde aşkı yeniden buldu

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Instagram’dan "Bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Sheree ve ben ayrıldık. Kısa süre önce 4. çocuğunu beklediğini açıkladı. Çocuk benden değil." yazan Steve Burton’ın boşanma davası 2024’ün hemen başında bitti ve çift 24 yıllık evliliklerini bu şoke edici haberle sonlandırdı.

‘Karım başkasından hamile’ deyip boşanmıştı… Aşkı başka kollarda buldu: Ünlü oyuncu yeniden evlendi
Burton'ın eski eşi Sheree Gustin bebeğini doğurdu ancak babasını açıklamadı

Steve Burton karısı Sheree Gustin'den boşandıktan sonra aşka inanmaktan vazgeçmedi ve ünlü bir aşçı olan ve yemek programlarında yer alan Michelle Lundstrom’la yeni bir aşka yelken açtı.

Bir süre önce nişanlandıkları haberi gelen çift cumartesi günü de okyanus kıyısında romantik bir törenle evlendi.

‘Karım başkasından hamile’ deyip boşanmıştı… Aşkı başka kollarda buldu: Ünlü oyuncu yeniden evlendi
Steve Burton bu yılın başında nişanlandığı aşçı ve içerik üreticisi Michelle Lundstrom'la cumartesi günü sessiz sedasız evlendi

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Bu sessiz sedasız düzenlenen düğüne sadece çiftin en yakınları katıldı.

Bu düğünün en özel konuklarıysa Burton'ın üç çocuğu; 21 yaşındaki kızı Makena ve 10 19 yaşındaki oğulları Brooklyn ile Jack ve Lundstrom'un iki kızı; 14 ve 10 yaşlarındaki iki kızı Lilah ve Hannah oldu.

‘Karım başkasından hamile’ deyip boşanmıştı… Aşkı başka kollarda buldu: Ünlü oyuncu yeniden evlendi

Steve Burton romantik törende "Bugün sadece bir törenden ibaret değil. Hayatımın aşkıyla sonsuza dek sürecek bir ilişkinin başlangıcı. Hayatımın geri kalanını en iyi arkadaşımla geçireceğim, her gün birlikte inanç ve sevgiyle büyüyeceğiz” dedi.

Steve Burton ve Michelle Lundstrom nişanlarını bu yılın başında birlikte yaptıkları bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuşlardı.

‘Karım başkasından hamile’ deyip boşanmıştı… Aşkı başka kollarda buldu: Ünlü oyuncu yeniden evlendi
Steve Burton evliliği için "Bugün sadece bir törenden ibaret değil. Hayatımın aşkıyla sonsuza dek sürecek bir ilişkinin başlangıcı" dedi

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Evlenme teklifi, Burton'ın başka bir erkekten hamile kalan Gustin'den boşanmasını kesinleştirmesinden bir yıldan biraz fazla bir süre sonra geldi.

Ünlü dizi yıldızı ayrılık haberini Mayıs 2022'de açıklamıştı.

‘Karım başkasından hamile’ deyip boşanmıştı… Aşkı başka kollarda buldu: Ünlü oyuncu yeniden evlendi
Çift düğün fotoğraflarını People dergisine sattı ve bu özel anlar derginin Instagram hesabından paylaşıldı

İhanete uğramasına rağmen eski eşi için kötü bir söz söylemeyen Steve Burton olay duyulduktan sonra "Üç güzel çocuğumuza hala birlikte ebeveynlik yapıyoruz. Şu anda mahremiyete önem veriyoruz. Çok sevgiler, Steve.” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

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#Steve Burton#Michelle Lundstrom#Sheree Burton

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