‘Karım başkasından hamile’ deyip boşanmıştı… Aşkı başka kollarda buldu: Ünlü oyuncu yeniden evlendi!

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Days of Our Lives, General Hospital ve ülkemizde de bir dönem yayınlanan Yalan Rüzgarı gibi uzun soluklu dizlerde canlandırdığı rollerle tanınan ünlü oyuncu Steve Burton 2024’ün ilk günlerinde ortaya çıkan ayrılık haberiyle çok konuşulmuştu.

Dizi oyuncusu olarak ünlenen Steve Burton'ın hayatı da adeta bir dizi senaryosuna dönüşmüştü

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Steve Burton boşanacağını duyurdu ve “Karım dördüncü çocuğuna hamile. Ancak çocuk benden değil bir başka adamdan” diyerek herkesi şaşkına çevirmişti.

Üç çocuğunun annesi bir başkasından hamile kalınca 24 yıllık evliliği biten ünlü oyuncu 1 yıl içinde aşkı yeniden buldu

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Instagram’dan "Bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Sheree ve ben ayrıldık. Kısa süre önce 4. çocuğunu beklediğini açıkladı. Çocuk benden değil." yazan Steve Burton’ın boşanma davası 2024’ün hemen başında bitti ve çift 24 yıllık evliliklerini bu şoke edici haberle sonlandırdı.

Burton'ın eski eşi Sheree Gustin bebeğini doğurdu ancak babasını açıklamadı

Steve Burton karısı Sheree Gustin'den boşandıktan sonra aşka inanmaktan vazgeçmedi ve ünlü bir aşçı olan ve yemek programlarında yer alan Michelle Lundstrom’la yeni bir aşka yelken açtı.

Bir süre önce nişanlandıkları haberi gelen çift cumartesi günü de okyanus kıyısında romantik bir törenle evlendi.

Steve Burton bu yılın başında nişanlandığı aşçı ve içerik üreticisi Michelle Lundstrom'la cumartesi günü sessiz sedasız evlendi

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Bu sessiz sedasız düzenlenen düğüne sadece çiftin en yakınları katıldı.

Bu düğünün en özel konuklarıysa Burton'ın üç çocuğu; 21 yaşındaki kızı Makena ve 10 19 yaşındaki oğulları Brooklyn ile Jack ve Lundstrom'un iki kızı; 14 ve 10 yaşlarındaki iki kızı Lilah ve Hannah oldu.

Steve Burton romantik törende "Bugün sadece bir törenden ibaret değil. Hayatımın aşkıyla sonsuza dek sürecek bir ilişkinin başlangıcı. Hayatımın geri kalanını en iyi arkadaşımla geçireceğim, her gün birlikte inanç ve sevgiyle büyüyeceğiz” dedi.

Steve Burton ve Michelle Lundstrom nişanlarını bu yılın başında birlikte yaptıkları bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuşlardı.

Steve Burton evliliği için "Bugün sadece bir törenden ibaret değil. Hayatımın aşkıyla sonsuza dek sürecek bir ilişkinin başlangıcı" dedi

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Evlenme teklifi, Burton'ın başka bir erkekten hamile kalan Gustin'den boşanmasını kesinleştirmesinden bir yıldan biraz fazla bir süre sonra geldi.

Ünlü dizi yıldızı ayrılık haberini Mayıs 2022'de açıklamıştı.

Çift düğün fotoğraflarını People dergisine sattı ve bu özel anlar derginin Instagram hesabından paylaşıldı

İhanete uğramasına rağmen eski eşi için kötü bir söz söylemeyen Steve Burton olay duyulduktan sonra "Üç güzel çocuğumuza hala birlikte ebeveynlik yapıyoruz. Şu anda mahremiyete önem veriyoruz. Çok sevgiler, Steve.” şeklinde bir açıklama yapmıştı.