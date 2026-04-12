Kardeşler savaşı bitmeden kuzenler savaşı başladı… Babalarının günahını kızlarına ödetecek!

Kraliçe Elizabeth’in üçüncü çocuğu olan, Kral Charles’ın kardeşi, eski adıyla Prens Andrew, pedofili Jeffrey Epstein’le olan bağlantıları yüzünden aileden uzaklaştırılmış, ona devlet sırlarını verdiği gerekçesiyle tutuklandıktan sonra serbest bırakılıp ortadan kaybolmuştu.

Charles kansere yakalandığı için tahta beklendiğinden daha önce çıkacak olan Prens William’ın tahta adım atar atmaz bir dizi büyük değişiklik yapacağı biliniyor. Üstelik William’ın kraliyeti modernleştirmeye tabi tutarken son derece acımasız hamleler planladığı da şimdiden konuşuluyor.





“UTANÇ” PRENSİNİN İKİ KIZI ZOR DURUMDA KALDI

Andrew’nun iki kızı, Prenses Beatrice ve Eugenie, geleceğin kralı William'ın unvanlarını ve mülklerini ellerinden almak istediği söylentileri artarken avukat tutmaya hazırlanıyor!

Saray kaynakları 37 yaşındaki Beatrice ve 36 yaşındaki Prenses Eugenie'nin, 43 yaşındaki Prens William'ın tahta geçtiğinde monarşiyi sadeleştirme çabalarının bir parçası olarak rollerini, unvanlarını ve kraliyet konutlarına erişimlerini sınırlamak isteyebileceği spekülasyonları yoğunlaşırken, hukuki danışmanlık almaya hazırlandıklarını söyledi.





HER SENE KATILDIKLARI ETKİNLİKTEN DIŞLANDILAR

Kraliyet ailesine tarihte görülmemiş bir utanç yaşatan eski Prens Andrew (66) ve eski eşi Sarah Ferguson'ın (66) kızları olan kardeşlerin, kraliyet ailesinin her sene tam kadro katıldığı Royal Ascot'tan dışlanmaları ve resmi görevleri olmayan kraliyet üyeleri statüleri üzerindeki sürekli incelemeler nedeniyle giderek artan bir baskı altında hissettikleri söyleniyor.

YENİ KRALİYET İÇİN ADIMLAR ATILIRKEN ONLAR KURBAN SEÇİLMİŞ OLABİLİR

Bu anlaşmazlık, 77 yaşındaki Kral Charles ve Prens William'ın, kıdemli çalışan kraliyet üyelerinin geniş aile üyelerine göre önceliğe sahip olduğu, sadeleştirilmiş bir monarşi vizyonunun arka planında ortaya çıkıyor.

Son günlerde tartışmalar 19 milyar dolardan fazla değer biçilen Kraliyet mülkü içindeki, mülkleri kimin işgal etme hakkına sahip olduğu üzerine yoğunlaştı. Bu mülkler arasında Beatrice ve Eugenie’nin konutları da var…

ARTAN GERİLİMLERİN MERKEZİNDE MÜLK VE STATÜ VAR

Prenses Beatrice'in St James Sarayı'nda bir mülkü olduğuna inanılırken, Prenses Eugenie, Kensington Sarayı içindeki Ivy Cottage'da barınıyor.

"Beatrice ve Eugenie'nin bakış açısından, kenara itildiklerine dair artan bir his var ve bu da onları bir avukat tutma fikrine yaklaştırdı.” Yorumları yapılırken Prens William'ın uzun vadeli planının sadece kraliyet unvanlarını değil, aynı zamanda önemli mülklere erişimlerini de kısıtlamayı içerebileceğine inanılıyor.

İki prenses ise bunu sessizce kabul etmek yerine gerekirse yasal olarak itiraz etmeye hazırlar.

KIZ KARDEŞLER KRALİYET GELECEKLERİ HAKKINDA YASAL İŞLEM DÜŞÜNÜYOR

"Beatrice ve Eugenie, ebeveynlerinin skandalları sırasında kraliyete sadık ve ihtiyatlı davrandıklarını düşünüyorlar ve kontrolleri dışında gelişen koşullar nedeniyle cezalandırılmaları gerektiğini kabul etmiyorlar."

Kız kardeşlerin, statü veya ikametgah kaybı sadece ayrıcalıklarıyla değil, güvenlik hizmetleriyle de bağlantılı olacak ve bu da konuyu Beatrice ve Eugenie için son derece kişisel bir mesele haline getiriyor.





“ONLAR İÇİN UNVANLARI ÇOK DERİN ANLAMLAR İÇERİYOR”

"Beatrice ve Eugenie için, unvanlarına ve kraliyet evlerine olan bağlantıları mülkten çok daha fazlası anlamına geliyor. Bu, tarih, aile ve doğdukları kurum içinde bir aidiyet duygusuyla ilgili. Bundan geri adım atmalarının istenebileceğini kabullenmekte zorlandılar."

Kardeşlerin Prens William'ın daha sert bir yaklaşım benimsemesi durumunda bunun belirleyici bir değişime işaret edebileceğinin farkında oldukları ve bu nedenle yasal yollar da dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendirdikleri iddia edildi.





SARAYDA KAMUOYU TEPKİSİ VE SONRAKİ ADIMLAR TARTIŞILIYOR

Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie’nin ilk tercihinin aile arasında yeniden bir kopuş yaratacak avukat tutma seçeneğine başvurmak istemedikleri ancak kraliyetteki geleceklerini garanti altına almak için mecbur kalırlarsa bunu yapmaktan da çekinmeyecekleri saraydan gelen son söylentiler arasında.