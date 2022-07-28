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Kardeşler birbirine girdi! Erol Büyükburç’un mirasına 4'üncü ortak...

#Erol Büyükburç#Evren Büyükburç#Jeyan Büyükburç
Kardeşler birbirine girdi Erol Büyükburç’un mirasına 4üncü ortak...
Özge Eğrikar

7 yıl önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Erol Büyükburç’un anneleri ayrı olan kızları Evren Büyükburç, Jeyan Büyükburç ve Özlem Derya Büyükburç yasal mirasçı olarak belirlendi.

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Büyükburç, vasiyetinde tüm mirasını kızı Evren Büyükburç’a bırakınca kız kardeşler arasında miras kavgası çıktı.

Mirastan mahrum kalan Jeyan Büyükburç ile Özlem Derya Büyükburç da vasiyetnameye itiraz ederek dava açtı. Sanatçının kızı olduğunu iddia eden Esra Şimşek de İstanbul 5. Aile Mahkemesi’ne başvurarak babalık davası açtı.

Kız kardeşlerine dava açtı

Adli Tıp’tan gelen sonuca göre Şimşek, Büyükburç’un kızı çıktı. Şimşek, bu defa babasının mirasından pay alamadığı gerekçesiyle üvey kız kardeşlerine dava açtı.

Erol Büyükburç’un mirasının 3’e bölündüğünü dilekçesinde belirten Şimşek, kendisinin de mirastan hak sahibi olduğunu öne sürdü.

5 MİLYON DOLARLIK MAL VARLIĞI KIZLARINI BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜ

Erol Büyükburç’un Etiler’de ve Beşiktaş’ta iki evi, Mecidiyeköy’de bir dükkânı, Yalova-Çınarcık’ta yazlığı, bir arabası ve banka hesabında 300 bin lira olan mal varlığı kızları arasında paylaşılamıyordu.

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