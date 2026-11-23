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Ailede bu zamana kadar yaşananlar bir yana gelecekte de daha olaylı günler onları bekliyor.

En yeni iddialara göre Prens William, babasından sonra tahta çıktığında kardeşi Prens Harry ile karısı Meghan Markle'ın unvanlarını ellerinden alacak.

Bu karardan çiftin çocukları 7 yaşındaki Archie ile 5 yaşındaki Lilibet de kurtulamayacak.

Bu iddiayı ortaya atan kişi yılların kraliyet gazetecisi Tom Sykes.

Deneyimli gazeteci “The Dukes: Edward VIII, Andrew, and Harry ― the Men Who Undermined the Modern Monarchy" adlı kitabında ortaya attı bu iddiayı.

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Orada belirttiğine göre William, kral olduğunda aileyi de büyük değişiklikler bekliyor.

Buna göre Harry ve Meghan, unvanlarını kaybedecek.

Ayrıca yine Tom Sykes'ın ileri sürdüğüne göre William; çalışmayan diğer kraliyet ailesi üyelerinin "HRH" yani majesteleri unvanlarını da alacak.

Bu unvanın, doğumda otomatik olarak kazanılan bir unvan olmasına son verecek.

Tom Sykes'a konuşan, Prens William'a yakın bir kaynak "Eğer çalışan bir kraliyet ailesi üyesiyseniz, dışarı çıkın, ülkeyi dolaşın, diplomatik görevler üstlenin, halkın karşısında roller alın.. Bunu yaparsanız HRH unvanınız olur. Ya da "prens" ve "prenses" unvanlarına sahip olursunuz" diye konuştu.

Yine Sykes'a konuşan bir kaynak, çalışan aile üyelerinin ücret alacağını, kendilerine yaşayacak yer tahsis edileceğini de sözlerine ekledi.

Buna karşın çalışmayan kraliyet ailesi üyeleri ne ödenekten para almayı ne unvanlarını ne de yaşayacakları yerleri garanti altına almayacak.

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Tom Sykes'e konuşan aynı kaynak "Eğer çalışmayan kraliyet ailesi üyesi olursanız kendi hayatınızı yaşayabilir, paranızı kazanabilirsiniz" dedi.



AİLEDE ROLLER DEĞİŞECEK

Sykes, kitabında Prens William'ın tahta çıkmasından sonra İngiliz kraliyet ailesinde çok büyük değişiklikler olacağını, üst düzey üyelerin rollerinin değişeceğini ileri sürdü.

Bu arada Prens William, konuk olduğu The Reluctant Traveler adlı programda ailenin geleceği ile ilgili kendi ajandası olduğunu söylemişti.

William, ailede iyi bir değişim olacağını, bundan da keyif duyduğunu söylemişti. Hatta bu değişiklikleri yapmanın kendisini heyecanlandırdığını ve bunun için herhangi bir korku hissetmediğini de ekledi.