Kardeşine acımayan amcasına acır mı hiç! Utanç prensini aileden atmak için 10 yıl uğraşmış

Kral Charles kardeşi Andrew tutuklandıktan sonra kraliyet adına kendisi bir açıklama yapmış ve kardeşinin adını da vererek yaşananları kınayarak polisin ve hukukun yanında olduklarını söylemişti.

Kralın bu tavrı da tarihte örneğine rastlanmadık bir durum olarak kayıtlara geçti. İngiltere’de polis ve yargının gücü eski bir prens olan Adrew’u hapse atmaya yetecek mi bilinmez.

GELECEĞİN KRALI TAVRINI YILLAR ÖNCE ORTAYA KOYMUŞTU

Ancak onun tutuklanmasıyla birlikte aile içindeki yeri ve aslında nasıl da istenmediği ve dışlandığı bir kez daha gündeme gelmiş oldu. Özellikle de Prens William’ın amcasına karşı tavrıyla ilgili iddialar deyim yerindeyse gündeme bomba gibi düştü.

Manşetlere “Geleceğin Kralı William, Andrew Windsor'ı Kraliyet Ailesinden Attırmak İçin Neredeyse On Yıl Önce Lobi Yaptığı İçin Anın Keyfini Çıkarıyor” başlığıyla yansıyan iddialar gazeteci Russell Myers'ın 26 Şubat'ta yayınlanacak olan "William & Catherine: The Intimate Inside Story" adlı kitabında yer alıyor.

Prens William, eski Prens Andrew'un Jeffrey Epstein ile olan bağları hakkındaki yeni ifşaatların yeniden ortaya çıkmasıyla haklı çıkıyor; basına konuşan kaynaklar geleceğin kralının amcasını yıllar önce kraliyet hayatından uzaklaştırmak için baskı yaptığını ve şimdi de haklı olarak büyük bir "Ben size söylemiştim" anını yaşadığını söylüyor.

“BEN SİZE SÖYLEMİŞTİM!”

Prens William’ın amcası Andrew'un meşhur Newsnight röportajından sonra harekete geçilmesini istediği ancak buna gücünün yetmediği konuşuluyor.

Kitap, şu anda Galler Prensi olan William'ın, o zamanki York Dükü Andrew'un Epstein ile olan ilişkisini açıklamaya çalıştığı felaket niteliğindeki 2019 Newsnight röportajından sonra nasıl kararlı bir şekilde harekete geçilmesini istediğini ayrıntılarıyla anlatıyor.

65 yaşındaki Andrew, yayından kısa bir süre sonra kamu görevlerinden çekilmişti ancak Ekim 2025’te askeri unvanlarından ve kraliyet himayelerinden resmen mahrum bırakılana kadar aile etkinliklerine katılmaya devam etti.

“BU ADAMIN AİLEMİZE FAYDADAN ÇOK ZARARI VAR”

Yazar Myers'a göre, William yıllardır "amcasının aileye ne gibi bir faydası olduğunu sorguluyordu" ve aslında amcasını hiçbir zaman sevmemişti.

Saray kaynakları da aralarının bozuk olduğu uzun süredir bilinen Prens William ve amcası Andrew arasındaki ilişkiyi "Epstein skandalına karışmadan çok önceden beri William amcasının biraz cahil ve kaba olduğunu düşünüyordu. Andrew'un personel önünde nasıl davrandığını, insanlara nasıl emirler verdiğini, agresif veya küçümseyici tavrını görmüştü. Hiçbir zaman anlaşamamışlardı." sözleriyle anlatıyor.

AMCASINI VE ESKİ YENGESİNİ AİLEDEN UZAKLAŞTIRMAK İSTEDİ AMA BAŞARAMADI…

İddialara göre William, Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson’un kamuoyu önünde veya başka bir şekilde aileye yakın olmaması gerektiğini düşünüyordu, ancak bu talebi babası tarafından reddedildi.

Galler Prensi Willam Epstein olayının asla unutulmayacağı konusunda ısrarcıydı ve başkalarının nasıl hissettiğine bakılmaksızın, Andrew'un korunmasının ona göre hiçbir faydası yoktu. William'ın bu konudaki görüşü son derece netti: Andrew hiçbir koşulda, hiçbir şekilde, aileyle bağlantılı olarak, aile etkinliklerinde, hiçbir yerde aileye yakın olmamalıydı. Her yeni Epstein ifşası için ne zaman geleceğini veya bir sonrakinin ne olacağını kimse bilmiyordu, bu tüm aile için bir lekeydi.

BUNLARIN YAŞANACAĞINI ÇOK İYİ BİLİYORDU

William 2010'ların sonlarından beri, Andrew'un kraliyet ailesine olan sürekli yakınlığının yavaş yavaş artan bir itibar riski oluşturduğu yönündeki endişelerini dile getiriyordu. William bunu, zamanla unutulacak tek seferlik bir skandal olarak görmüyordu; bunun tekrar tekrar ortaya çıkabilecek ve kamu güvenini aşındırabilecek bir şey olduğunu düşünüyordu.

Şimdi, Epstein belgelerinin her yeni bölümü ve dalga dalga ortaya çıkan yeni manşetlerle birlikte, erken sezgilerinin doğrulandığını hissetmeden edemiyor.

"Onun bakış açısından, devam eden ifşaatlar, neredeyse on yıl önce savunduğu görüşü yalnızca güçlendiriyor: Kesin bir ayrılık, kurumu yıllarca sürecek yeni incelemelerden ve zarardan kurtarabilirdi. Olayların bu noktaya gelmesinden zevk almasa bile içinde sessiz bir haklılık duygusu var."

SUÇLU OLDUĞU ORTADAYDI AMA O SUÇLARINI HEP REDDETTİ

Eski prens Andrew, Epstein’le bağlantıları konusunda herhangi bir yanlışlık yaptığını sürekli reddetti ve daha önce Epstein'ın cinsel istismar mağdurlarından Virginia Giuffre tarafından açılan ve Giuffre'nin gençken kendisiyle üç kez zorla cinsel ilişkiye girdiğini iddia ettiği bir hukuk davasını, sorumluluğu kabul etmeden çözüme kavuşturdu.

Kraliyet ailesinden atılan Andrew ayrıca İngiltere ticaret elçisi olarak görev yaptığı süre boyunca gizli bilgileri sızdırmakla da suçlanıyor; bu iddialar şu anda polis tarafından değerlendiriliyor.

KRALİÇE ELIZABETH UMUTLA OĞLU AKLANIR DİYE BEKLEMİŞTİ

Yazar Myers kitabında şöyle yazıyor: "Rahmetli Kraliçe, oğlunu tamamen sürgünden korumaya çalıştı ve bir gün aklanacağına dair umuda tutundu. Benzer şekilde, kardeşinin asla kamu görevlerine geri dönemeyeceğini kabul ederken, Charles annesinin isteklerini yerine getirmeye çalıştı ve uzun süre Andrew'un tamamen sürgün edilmesi için baskı yapmaktan kaçındı. Buna karşılık, William, kral olduktan sonra böyle bir merhametin olmayacağını açıkça belirtti."

Başka bir kraliyet yardımcısı da William’ın tutumu için şunları söyledi: "William'ın pozisyonu hiçbir zaman kişisel bir kırgınlığa veya aile rekabetine dayanmadı; sürekli olarak kurumu korumakla ilgiliydi. Monarşiyi herhangi bir bireyden daha büyük bir şey olarak görüyor ve güvenilirliğinin, sınırlar aşıldığında açık bir hesap verebilirlik göstermeye bağlı olduğuna inanıyor."

HARRY’Yİ DE AYNI SEBEPTEN AFFETMİYOR… KONU KİŞİSEL DEĞİL, AİLEYE YANLIŞ YAPAN CEZASINI ÇEKER!

Kraliyet kaynakları William’ın aslında kardeşi Harry’yle olan küslüğüne de benzer şekilde baktığının altını çiziyor. William’ın Harry’ye olan sert tavrı sadece kişisel kırgınlıklarına bağlı değil.

William kardeşi Harry’yi acımasızca aile dışında tutmaya devam ederken kendisine söylediği şahsi sözlerden çok kraliyet ailesine verdiği zarardan dolayı ona kızgın ve ailenin sırlarını ortaya döküp kötü görünmelerine neden olduğu için onu bir türlü affedemiyor.