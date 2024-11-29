Durmadan eltisinin dedikodusunu yapıyor... Ne zaman adı geçse alaylı alaylı gülüyor

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Sonra büyük kardeş hayatının kadınıyla evlendi. Yine araları iyi görünüyordu. Sonradan kendisi bu durumdan çok hoşlanmadığını açıklasa da o dönemde de ağabeyi ve onun eşiyle birlikte gayet dostane görüntüler sergilediler.

Ta ki küçük kardeş evleninceye kadar!

Ondan sonra hayatları keskin bir viraja girdi ve her şey değişti. İki kardeşin arasına buz dağları girdi... Küçük kardeş kalkıp okyanusun diğer yakasına taşındı. Ama sorunlar daha da büyüdü.

GİDEREK BİRBİRLERİNDEN UZAKLAŞTILAR

Prens William ile Prens Harry'nin yaşadıklarının kısa özeti böyle...

Anneleri Prenses Diana'yı kaybettikten sonra her ikisi de evleninceye kadar "kardeş kardeş" geçinen William ile Harry, aileye Meghan Markle'ın katılmasından sonra birbirlerinden uzaklaştı.

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Şimdi ise aralarının eskisi gibi olmaya yaklaşması bile çok zor görünüyor.

İşte böyle bir ortamda Prens William'ın kardeşi Prens Harry ile ilgili bazı çarpıcı sözleri gündeme geldi.

İddiaya göre William, kardeşi Harry'nin beyninin yıkandığını ileri sürüyor. Artık onu tanıyamadığı da William'ın kardeşi hakkında söylediklerinden.

'KARDEŞİMİN BEYNİ YIKANMIŞ ONU TANIYAMIYORUM'

William'ın "Kardeşimin beyni yıkandı. Artık onu tanıyamıyorum" sözleri, Sussex çiftine yakınlığıyla bilinen Omid Scobie'nin kaleme aldığı Endgame adlı kitabın sayfaları arasında yer alıyor.

Scobie'nin, William'a yakın bir kaynağa dayanarak öne sürdüğüne göre Galler Prensi, kardeşinin askeri terapistler tarafından beyninin yıkandığını düşünüyor.

Kitapta bu konudaki satırlar şöyle devam ediyor: " William, kardeşi Harry'yi kaybettiğini hissediyor. Onun şu andaki halini tanımak bile istemiyor."

Yine Scobie'nin kitabında yer alan iddiaya göre William, kardeşi Harry ile karısı Meghan Markle'ın durmadan sıraladığı aileyle ilgili şikayetlere de kulaklarını tıkamış durumda.

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Bütün bunların Sussex çiftinin artık yaşadığı "California'nın tarzı" olduğuna inanıyor.

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ELTİSİYLE KONUŞMUYOR, DEDİKODUSUNU YAPIYOR

Endgame adlı kitapta elbette William'ın karısı Galler Prensesi Kate Middleton ve Harry'nin karısı Sussex Düşesi Meghan Markle hakkında da iddialar var.

Bunlara göre Kate, eltisi Meghan ile fazla sözlü iletişimde bulunmuyor. Ama bunun yerine durmadan onun hakkında konuşuyor.

Hatta ne zaman Meghan'ın adı geçse hemen kıkırdamaya başlıyor. Kitaptaki iddiaya göre Kate, aileye katıldığı günden bu yana Meghan'ı bir rakip olarak görüyor.

Diğer yandan Kate ile Meghan arasındaki bu gerilim, Prens Harry'nın evlendiği 2018'den beri sürüyor.

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Harry ile Meghan'ın ABD'ye taşınmasından sonra bu gerilim daha da arttı. Son dönemde iki elti yine bunlarla gündeme gelmişti.

UZAKTAN UZAĞA 'DİŞ BİLİYOR'

Closer dergisine konuşan bir kaynağın ileri sürdüğüne göre Meghan Markle, eltisi Kate'in Harry ile William'ın arasının düzeltilmesi için 'görevlendirildiğini' düşünüyor.

Onun inanışına göre eğer bu durum olursa Meghan kendini bir köşeye itilmiş hissedecek. İşte bu yüzden de Kate'e uzaktan uzağa diş biliyor.

Closer'ın Sussex çiftine yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, Markle'ın kocası Harry ve İngiliz kraliyet ailesiyle ilgili bir kuşkusu var.

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Onun fikrine göre Harry'yi, tekrar "şirket" diye adlandırılan İngiliz kraliyet ailesine döndürme çabası söz konusu. Bu çabanın altında da kayınbiraderi William'ın karısı, yani Meghan'ın eltisi Kate'in adı gizli.

Bu iddialara bakılırsa Kate, kocası William'ı kardeşiyle arasını yumuşatması konusunda destekliyor.

Closer sergisine konuşan bir kaynak "Meghan, kocası Harry'nin adını William'ın yıllar sonra ilk kez anmasından dolayı hiç mutlu değil. Çünkü Harry'nin bu şekilde eski hayatına yani ailesine doğru çekilmesinden korkuyor. Bu yüzden büyük bir paniğe kapılmış durumda" diye konuştu.

MEGHAN PANİĞE KAPILMIŞ DURUMDA

Bu kaynak, Harry'nin ailesinin dışında kalmasının, onlarla arasının gergin olmasının Meghan'ı mutlu edeceğini çünkü bu sayede kocasını istediği köşede tutabileceğini de sözlerine ekledi.

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Sonra da Meghan Markle'ın, kocası Harry ile ailesinin arasını düzeltmesi fikrinden hiç hoşlanmadığını şu cümleyle pekiştirdi: "Harry'nin yeniden ailesine yaklaşma düşüncesi Meghan'da büyük bir panik havası yarattı."

Kaynaklar, bu gelişmenin Meghan'ın, eltisi Kate'e daha fazla öfke duymasına neden olduğunu da ileri sürdü.

Onlara göre Markle, Kate'in yeniden Harry'yi yanlarına çekerek kendisinden intikam almaya çalıştığını hissediyor.

Meghan, Kate ile olan sorunlarını hala tam olarak çözemedi. Hatta Londra'dan ayrılma kararı vermelerinden de Kate'i sorumlu tutuyor. Bu yüzden de ona olan öfkesi dinmedi.

AİLENİN 'ZEYTİN DALI' MEGHAN'I KORKUTUYOR

Closer dergisine konuşan bir kaynağa bakılırsa Meghan Markle, kocası Harry'nin ailesi tarafından uzatılan "zeytin dalını" almasından endişe ediyor.

Çünkü kafasında tuhaf bir düşünce var: Kate ile William, Harry'yi kendisine karşı kışkırtabilir. Hatta onun fikrine göre İngiliz kraliyet ailesi bu nedenle Kate ve William'ı öne sürüyor.

Onlar aracılığıyla hem Harry'ye hem de kendisine mesaj göndeiyorlar. İşte bu yüzden Kate'in aracıolup kocası Harry'ye bu türden zeytin dalı içeren mesajlar göndermeyi bir yana bırakmasını itiyor.

Bu kaynaklara bakılırsa Meghan Markle, ailesinden kilometrelerce uzakta Harry'yi istediği gibi "elinde tutabiliyor."

William, Kate ve Harry'nin dostane yakınlıkları da artık tarihin tozlu sayfalarına karıştı.





Söylentilere göre William, kardeşi Harry'yi Meghan Markle ile evlenmek için acele etmemesi konusunda uyardı. Bu da iki kardeş arasındaki gerilimin fitilini ateşledi.