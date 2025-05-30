SÃ¼rgÃ¼ndeki kardeÅŸe ultimatom gÃ¶nderdi: BoÅŸan o kadÄ±ndan seni aileye geri alayÄ±m

Haberin DevamÄ±

2022 yÄ±lÄ±nda KraliÃ§e 2. Elizabeth'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ bile hiyerarÅŸik dÃ¼zeni deÄŸiÅŸtirmesine raÄŸmen aile iÃ§in bÃ¶ylesine sarsÄ±cÄ± olmadÄ±.

Meghan ile Harry evlendikten iki yÄ±l sonra aile iÃ§indeki gÃ¶revlerini bÄ±rakÄ±p ABD'de kendilerine yeni bir hayat kurmak Ã¼zere Londra'yÄ± terk etti.

SonrasÄ±nda da Harry ve Meghan el ele verip Ä°ngiliz kraliyet ailesini yerden yere vuran aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±lar.

Elbette bÃ¼tÃ¼n bunlar da baÅŸta Kral Charles olmak Ã¼zere geleceÄŸin kralÄ± Prens William'Ä± da Ã§ileden Ã§Ä±kardÄ±.

Harry, ailesinden giderek uzaklaÅŸtÄ±... Daha da Ã¶tesinde ABD'deki ayakta kalma savaÅŸÄ±, iÅŸ kurma Ã§abalarÄ±, yolunda gitmeyen giriÅŸimler derken sÃ¶ylentilere gÃ¶re Sussex Ã§iftinin yani Meghan ile Harry'nin evliliÄŸinde de zaman zaman sorunlar yaÅŸanÄ±yor.

Haberin DevamÄ±

BOÅžANIRSA AÄ°LEYE GERÄ° ALACAK

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n Ã¼stÃ¼ne ÅŸimdi iki dÃ¼ÅŸman kardeÅŸle ilgili yeni bir iddia ortada dolaÅŸmaya baÅŸladÄ±.

Buna gÃ¶re Galler Prensi William aslÄ±nda kardeÅŸine son derece Ã¶fkeli. DiÄŸer yandan yine de eÄŸer karÄ±sÄ±ndan boÅŸanÄ±rsa Harry'yi yine aileye kabul etme konusunu gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

Radar adlÄ± internet sitesine konuÅŸan William'a yakÄ±n bir kaynak bu konuda "William, kardeÅŸinin evliliÄŸinde sorunlar olduÄŸu yolundaki sÃ¶ylentileri duyuyor. AyrÄ±ca kardeÅŸinin gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde nasÄ±l da farklÄ± bir kiÅŸiye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼yor. BÃ¼tÃ¼n bunlardan da Meghan'Ä± sorumlu tutuyor ve onu hiÃ§ affetmeyecek" dedi.

Bu kaynaÄŸa gÃ¶re William, kardeÅŸinin nasÄ±l bir mÃ¼cadele verdiÄŸinin de farkÄ±nda.

Onun sÃ¼rgÃ¼ndeki hayatÄ±nda ne kadar yalnÄ±z ve karÄ±sÄ±nÄ±n etkisi altÄ±nda olduÄŸunu anlamamasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Ama diÄŸer yandan Harry'nin inatÃ§Ä± olduÄŸunu da biliyor.

Â

ARTIK Ä°KÄ° Ã‡OCUÄžUNU BÄ°LE KULLANMAYA BAÅžLADI

Bu arada Harry ile ilgili baÅŸka sÃ¶ylentiler de dolaÅŸÄ±yor ortada.

Bunlara gÃ¶re bu zamana kadar Ã§ocuklarÄ± Archie ile Lilibet'i kamuoyunun meraklÄ± gÃ¶zlerinden inatla saklayan Markle, yeni kurduÄŸu As Ever adlÄ± ÅŸirketin tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in onlarÄ± da kullanmaya baÅŸladÄ±.

Haberin DevamÄ±

SÄ±k sÄ±k sosyal medyadan yÃ¼zlerini gÃ¶stermese de iki Ã§ocuÄŸuyla birlikte Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yor. Bu durum da aslÄ±nda Harry'nin canÄ±nÄ± sÄ±kÄ±yor ama karÄ±sÄ±na engel olamÄ±yor.

Ä°ÅŸte William bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± gÃ¶rÃ¼yor ve kardeÅŸinin ne durumda olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yor.

TEK ÅžARTI VAR

William yaptÄ±klarÄ±ndan dolayÄ± kardeÅŸine Ã§ok kÄ±zgÄ±n olsa da eÄŸer karÄ±sÄ± Meghan Markle'dan boÅŸanÄ±rsa onu eskisi gibi baÄŸrÄ±na basmasa da yine de aile iÃ§ine almaya da hazÄ±r.

Tek ÅŸartÄ± Meghan'Ä± hayatÄ±ndan Ã§Ä±karmasÄ±.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa William, daha baÅŸÄ±ndan beri kardeÅŸinin Meghan ile evlenmesine pek sÄ±cak bakmadÄ±. Hatta dÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ncesi basÄ±na yansÄ±yanlara gÃ¶re Harry'ye evlenmek iÃ§in acele etmemesi gerektiÄŸini de sÃ¶yledi.

Haberin DevamÄ±

Bu durum ise Harry'nin aÄŸabeyine diÅŸ bilemesine neden oldu.

SÃ¶ylentilere gÃ¶re William'Ä±n Meghan Markle'Ä± affetmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Ama kardeÅŸi iÃ§in bu konuda bir ayrÄ±calÄ±k yapabilir.

BakalÄ±m Ä°ngiliz kraliyet ailesinin iki dÃ¼ÅŸman kardeÅŸi arasÄ±ndaki bu uÃ§urum kapanacak mÄ± ya da nasÄ±l kapanacak?