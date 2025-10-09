Kardeşi ‘Onun için dua edin’ dedi, hayranları korktu… Ünlü şarkıcı sapasağlam ortaya çıktı: Ben daha ölmedim!

Haberin Devamı

Dolly Parton, yaklaşan Dolly: Live in Las Vegas konser serisinden tam altı konseri ertelediğini açıkladığında hayranlarını endişelendirdi. Ardından da kız kardeşi Freida Parton, Dolly için dua isteyen bir gönderi paylaştı ve "bütün gece onun için dua ettiğini" belirtti.

Hal böyle olunca efsane şarkıcının sadık hayranları ona bir şey olduğunu, hastalandığını ve durumunun da kötü olduğunu düşünüp endişelendi.

Dolly Parton'ın kız kardeşi sosyal medya hesabından bir paylaşım yağarak herkesi paniğe sürükledi... Ablam için dua edin diyen Freida Parton ünlü şarkıcının hayranlarını çok endişelendirdi

Freida Parton “Ablam duanın gücüne inanır. Onun için dua edin ve iyileşsin. Ben de bütün gece uyumadım ve onun için dua ettim” demiş, herkesi paniğe sürüklemişti.

Dolly Parton hayranları da bu sözler üzerine korku içinde ünlü şarkıcıdan kötü haber geleceğini sanarak bekledi.

Efsane isim tüm bu paniğin ardından ortaya çıkıp “Durun ben daha ölmedim!” diyerek gayet sağlıklı bir şekilde ortaya çıkınca ise herkes rahat bir nefes aldı.

Efsane şarkıcı dünkü paniğin ardından hemen ortaya çıkarak "Ben daha ölmedim!" dedi

Dolly Parton yaşadığı Nashville'de bir reklam çekimi için stüdyoya girmiş ve bir çekim yapılırken bir yeşil perdenin önüne oturmuştu.

Burada bir video çekip kendi sosyal medya hesabından yayınlayan Dolly Parton ortalıkta sağlığıyla ilgili çok fazla söylenti olduğunu dile getirdi ve durumu açıklığa kavuşturmak istediğini söyledi.

Dolly Parton 12 çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelmişti

"Bugün 8 Ekim ve tabii ki buradayım. ... Size hasta mı görünüyorum?... Herkesin içini rahatlatmak istedim, gerçekten endişeli görünenlerin, bunu takdir ediyorum ve dualarınızı da takdir ediyorum, çünkü inançlı bir insanım, dualarınızı her zaman her şey için kullanabilirim. Ama iyi olduğumu bilmenizi istiyorum!" diyen ünlü şarkıcı bir yandan da “Merak etmeyin ben daha ölmedim!” diyerek onu sevenlerin yüreğine su serpti.Efsane şarkıcı kız kardeşleriyle

Dolly Parton "Daha önce de bahsettiğim gibi bazı sorunlarım var. Eşim Carl çok hastayken -ki bu uzun sürdü- ve vefat ettiğinde kendime iyi bakmadım, bu yüzden ilgilenmem gereken birçok şeyi erteledim... Önemli bir şey değildi ama eve daha yakın olabilmek için bazı konserlerimi iptal etmek zorunda kaldım” diyerek neden sahneye çıkmadığına da açıklık getirdi.

Dolly Parton 1966'da evlendiği ve büyük bir aşkla sevdiği eşini bu yılın mart ayında kaybetmiş, büyük bir yıkım yaşamıştı... Ünlü şarkıcı kocası öldükten sonra kendini ihmal ettiğini itiraf etti

Öte yandan Dolly Parton’ın böbrek taşı döktüğü ve bu yüzden şiddetli sancılar çektiği ortaya çıktı. Parton "Ölmüyorum!" diye ısrar etti: "Sadece etrafta bir sürü söylenti dolaşıyor. Ama benden duysanız, iyi olduğumu anlardınız diye düşündüm. Henüz bitmedi! Tanrı'nın benimle işinin bittiğini sanmıyorum ve çalışmayı da bırakmadım” diyerek sahnelere geri döneceğini de belirtti.