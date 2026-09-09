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Kardeş kavgası yıllar sonra yeniden kızıştı… ‘Aramıza casus sokup çalışıyor gibi yapacak!’

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#Harry Ve Meghan#Prens William#Kardeş Kavgası
Kardeş kavgası yıllar sonra yeniden kızıştı… ‘Aramıza casus sokup çalışıyor gibi yapacak’
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 07:33

Prens Harry ve karısı Meghan Markle’ın kaçarcasına ayrıldıkları İngiltere’ye geri dönüş kararları son birkaç aydır gündemden düşmüyor. Kraliyet ailesinin istenmeyen kişileri haline geldikten sonra kendilerine ABD’de yeni bir hayat kuran ikili kararlarından çark edip geri döndüler…

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Harry son zamanlarda kanser hastası babası Kral Charles’la arasını düzeltmeye başlamış olsa da ağabeyi William’la olan küslüğü sürüyor. Hatta bu İngitlere’ye dönüş kararının iki kardeşin arasını daha da bozacağı ve deyim yerindeyse kavgalarına benzin dökeceğinden korkuluyor.

Prens William'ın, Prens Harry'nin kraliyet kurumunda kendisine bilgi sızdıran sempatizan bağlantıları olduğundan korktuğu söyleniyor; Sussex'ler İngiltere'ye döndükten sonra kardeşler arasındaki acı güven sorunu daha da şiddetleniyor.

Kardeş kavgası yıllar sonra yeniden kızıştı… ‘Aramıza casus sokup çalışıyor gibi yapacak’

41 yaşındaki Harry ve 45 yaşındaki Meghan Markle, Kuzey Amerika'ya taşınmalarından altı yıl sonra, geçen ay yedi yaşındaki Prens Archie ve beş yaşındaki Prenses Lilibet ile birlikte İngiltere'ye döndüler.

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Harry ve Meghan’ın gelişi, onları 77 yaşındaki Kral III. Charles, 44 yaşındaki William ve 44 yaşındaki Galler Prensesi Catherine'e daha da yaklaştırdı; ancak bu durum, Harry'nin 2020'de geride bıraktığı kurumla olan ilişkisi hakkındaki soruları da yeniden gündeme getirdi.

Kardeş kavgası yıllar sonra yeniden kızıştı… ‘Aramıza casus sokup çalışıyor gibi yapacak’

Kraliyet kaynakları "William'ın endişesi, organize bir casusluk operasyonu olması değil. Harry'nin tüm hayatını bu kurumun içinde geçirmesi ve doğal olarak kraliyet dünyasında hâlâ tanıdığı insanlar olması. William, konuşmaların yayılabileceğinden ve özel olarak gördüğü ayrıntıların, şimdi İngiltere'ye döndüğüne göre, sonunda kardeşine ulaşabileceğinden endişeleniyor.” diyor.

Kardeş kavgası yıllar sonra yeniden kızıştı… ‘Aramıza casus sokup çalışıyor gibi yapacak’

Bu nedenle William’ın bir süredir kimin ne öğrendiği konusunda son derece temkinli davrandığı iddia ediliyor. Ancak saray görevlilerinden birçok insan her iki kardeşle de çalıştı veya Harry'ye kişisel olarak hala düşkün, bu yüzden William, Saray'ı basitçe bir çizgiyle ayırıp herkesin bir tarafa veya diğerine ait olduğuna karar veremeyeceğini biliyor. Bu da ailesiyle ilgili bilgiler konusunda giderek daha temkinli davrandığı bir ortam yarattı.

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William’ın bu paranoyakça davranışları ailenin son yıllarda içine düştüğü durum düşünülünce aslında kimse tarafından tuhaf karşılanmıyor…

Kardeş kavgası yıllar sonra yeniden kızıştı… ‘Aramıza casus sokup çalışıyor gibi yapacak’

Harry ve Markle, saraya yani Kral Charles’a yaptıkları ve kraliyet görevlerini mali bağımsızlıkla birleştirmeyi öneren teklifleri reddedildikten sonra 2020 yılında resmi olarak kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olmaktan çıktılar.

Aileyle olan ilişkileri, Sussex'lerin 2021'de Oprah Winfrey ile yaptıkları röportaj, Netflix dizisi Harry & Meghan ve Harry'nin anı kitabı Spare'in yayınlanmasıyla daha da kötüleşti.

Harry, William ile aralarındaki son derece kişisel anlaşmazlıkları, Nottingham Cottage'da yaşandığı iddia edilen fiziksel kavga ve Markle ile evliliğiyle ilgili tartışmalar da dahil olmak üzere her şey dünyanın gözleri önüne serildi.

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Kardeş kavgası yıllar sonra yeniden kızıştı… ‘Aramıza casus sokup çalışıyor gibi yapacak’

William, kardeşinin iddialarına kamuoyu önünde yanıt vermekten büyük ölçüde kaçındı. Ve son olarak Harry'nin Charles ile ilişkisinin iyileşmesiyle durum daha da karmaşıklaştı.

Tahtın bir sonraki sahibi olacak Prens William’ın bu casusluk meselesi kadar memleketine geri dönen Harry’nin “çalışan” bir kraliyet üyesi taklidi yapacak olmasına da çok sinirli söylenenlere göre.

Kardeş kavgası yıllar sonra yeniden kızıştı… ‘Aramıza casus sokup çalışıyor gibi yapacak’

Harry resmi görevlerden ayrılmasının kamu hizmetiyle olan bağını kopardığı algısını da değiştirmiş ve Ukrayna ziyaretinde yaptığı konuşmada "Her zaman Kraliyet Ailesi'nin bir parçası olacağım ve burada çalışıyorum ve doğduğum işi yapıyorum. Ve bundan zevk alıyorum." demişti.

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Ancak Harry ve Markle'ın İngiltere'ye dönüşü, çalışan kraliyet üyeleri statülerini geri getirmedi. William'ın, aileyle ilgili yıllarca süren kamuoyu açıklamalarının ardından Catherine ve çocukları Prens George (13), Prenses Charlotte (11) ve Prens Louis'i (8) özellikle koruduğu anlaşılıyor.

Kardeş kavgası yıllar sonra yeniden kızıştı… ‘Aramıza casus sokup çalışıyor gibi yapacak’

Saraydan bugün yapılan bir açıklamada Harry ve Meghan’ın kraliyet görevleri almayacakları, ailenin “çalışan” statüsünde üyeleri olmayacakları özellikle belirtildi. Yapılan açıklamada Harry ve Meghan Markle'ın "Majesteleri" unvanlarını kullanamayacakları ve "ticari ve hayırsever çıkarları olan özel vatandaşlar" oldukları söylendi.

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William ise kardeşi Harry’nin bu açıklamaya rağmen kendini aile için çalışıyormuş gibi göstereceğinden neredeyse emin ve bu “poz kesme” hareketlerini görmeye kesin gözüyle baktığı için daha şimdiden öfkeden deliye döndüğü söyleniyor…

Prens William'ın, Prens Harry'nin kendisini fiilen kraliyet işlerini yürüten biri olarak sunmasından dolayı çok kızgın olduğu söyleniyor; Harry ve Meghan Markle'ın İngiltere'ye geri dönmesiyle kardeşler arasındaki gerilim daha da arttırdı.

Kardeş kavgası yıllar sonra yeniden kızıştı… ‘Aramıza casus sokup çalışıyor gibi yapacak’

Bu arada William’ın eşi Kate Middleton’ın daha az çatışmacı bir yaklaşımı tercih ettiği ve William'ı Harry ile olan sorunlarının kraliyet ailesi içindeki diğer ilişkileri zedelememesi konusunda teşvik ettiği söyleniyor.

"William çok kızgın çünkü onun bakış açısından Harry, kendisine uygun olduğu her an çalışan bir kraliyet üyesi rolüne geri dönebilecekmiş gibi görünüyor. Harry, Kral'ın oğlu olmaya devam ediyor ve kimse bunu ondan alamaz, ancak ailenin bir üyesi olmak ve monarşiyi temsil etmek çok farklı iki şeydir. William, Harry ve Meghan ayrıldığında varılan anlaşmanın açık olduğuna inanıyor. Bağımsızlık istediler ve bu onlara verildi, ancak bu, çalışan kraliyet üyeleri olarak faaliyet gösterme şanslarından vazgeçmek anlamına geliyordu. Onu sinirlendiren şey, Harry'nin yüksek profilli ziyaretler gerçekleştirmesi, doğuştan gelen işini yaptığından bahsetmesi ve esasen çalışan bir kraliyet üyesi gibi poz vermesi.”

Kardeş kavgası yıllar sonra yeniden kızıştı… ‘Aramıza casus sokup çalışıyor gibi yapacak’

Kardeşler arasındaki soğukluk yıllar öncesine dayanıyor; Harry, Spare adlı anılarında, kendisi ve Markle'ın İngiltere'yi terk edip ABD'de yeni bir hayata başlamalarından çok önce aralarında gerilimlerin olduğunu iddia etmişti.

"Harry ve Meghan'ın İngiltere'ye dönüşü, konuyu daha da hassas hale getiriyor. William, halkın Kralı resmi olarak kimin temsil ettiği konusunda kafasının karışmasını istemiyor. Ona göre, net bir ayrım çizgisi olmalı."

Kardeş kavgası yıllar sonra yeniden kızıştı… ‘Aramıza casus sokup çalışıyor gibi yapacak’

Harry ise olaylara çok farklı bakıyor. Resmi görevlerden ayrılmasının onu prens olmaktan veya önem verdiği davalara kendini adamaktan asla alıkoymadığına inanıyor. Onun bakış açısından, hiçbir şeymiş gibi davranmıyor; sadece çocukluğundan beri hayatının bir parçası olan kamu hizmetine devam ediyor.

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#Harry Ve Meghan#Prens William#Kardeş Kavgası

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