Haber Giriş: 03.04.2020 - 09:52,
Karantinada tehlikeli akım
Coronavirüs karantinasında evde kalmaktan sıkılan ünlüler yeni bir akım başlattı.
Instagram'da birbirlerine meydan okuyan ünlüler merdivenden aşağıya doğru kendilerini bırakıyorlar. Oyuncu Drew Barrymore ve modacı Stella McCartney bu akımın öncülerinden. "Bunu evde denemeyin" mesajıyla merdivenden nasıl kaydıklarını gösteren videolara şarkıcı Patti Smith'ten farklı bir yanıt geldi. O merdivende oturup yüksek sesle kitap okumayı tercih etti.
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