Karantinada tehlikeli akım

Instagram'da birbirlerine meydan okuyan ünlüler merdivenden aşağıya doğru kendilerini bırakıyorlar. Oyuncu Drew Barrymore ve modacı Stella McCartney bu akımın öncülerinden. "Bunu evde denemeyin" mesajıyla merdivenden nasıl kaydıklarını gösteren videolara şarkıcı Patti Smith'ten farklı bir yanıt geldi. O merdivende oturup yüksek sesle kitap okumayı tercih etti.