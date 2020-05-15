Karantinada albüm yaptı

İki sene önce “Evden Canlı Canlı” adıyla yayınladığı albümünün devamı olarak Volume 2’yi hazırlayan şarkıcı, kendini evde yalnız ve mutsuz hisseden dinleyicilerine müzikal bir misafirlik deneyimi sunduğunu söyledi. Albümdeki “Yalnız Değilsin” şarkınaysa dünyanın dört bir yanındaki insanların karantina dönemindeki ev hallerini anlatan bir video çekildi.