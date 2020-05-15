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Haber Giriş: 15.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Karantinada albüm yaptı

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Karantinada albüm yaptı
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Aydilge, evinde yaptığı akustik kayıtlarını bir araya topladı.

İki sene önce “Evden Canlı Canlı” adıyla yayınladığı albümünün devamı olarak Volume 2’yi hazırlayan şarkıcı, kendini evde yalnız ve mutsuz hisseden dinleyicilerine müzikal bir misafirlik deneyimi sunduğunu söyledi. Albümdeki “Yalnız Değilsin” şarkınaysa dünyanın dört bir yanındaki insanların karantina dönemindeki ev hallerini anlatan bir video çekildi.

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