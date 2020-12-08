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Haber Giriş: 08.12.2020 - 09:17 | Son Güncelleme:

Karantina kaçakları! Tuğba Özerk'in panik anları...

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Karantina kaçakları! Tuğba Özerk'in panik anları...
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Tuğba Özerk hafta sonu sokağa çıkma yasağında Bebek’te görüntülendi. Bir erkek arkadaşıyla objektife takılan ünlü şarkıcı muhabirleri fark edince koşar adım bir markete girdi.

Şarkıcı Tuğba Özerk önceki gün Bebek’te bir erkek arkadaşıyla objektife yansıdı. Muhabirlerin görüntü aldığını fark eden ikili hemen birbirlerinden uzaklaştı.

Karantina kaçakları Tuğba Özerkin panik anları...

Erkek arkadaşı yanından ayrılan Özerk koşar adım soluğu bir markette aldı. Market çıkışı muhabirlerin “Erkek arkadaşınız neden kaçtı?” sorusunu yanıtlamak istemeyen ünlü şarkıcı “Arkadaşlar, teşekkür ederim. Kolay gelsin” demekle yetindi.
Karantina kaçakları Tuğba Özerkin panik anları...


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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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