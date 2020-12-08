Karantina kaçakları! Tuğba Özerk'in panik anları...

Şarkıcı Tuğba Özerk önceki gün Bebek’te bir erkek arkadaşıyla objektife yansıdı. Muhabirlerin görüntü aldığını fark eden ikili hemen birbirlerinden uzaklaştı.



Erkek arkadaşı yanından ayrılan Özerk koşar adım soluğu bir markette aldı. Market çıkışı muhabirlerin “Erkek arkadaşınız neden kaçtı?” sorusunu yanıtlamak istemeyen ünlü şarkıcı “Arkadaşlar, teşekkür ederim. Kolay gelsin” demekle yetindi.





